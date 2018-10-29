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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Суб 27 жов, 2018 16:18
tumos написав:
Отсутствие понимания действий Трампа в условиях схватки двух группировок не означает, что он не предсказуем, не уравновешен и т.д. Его ближайшая задача получит поддержку избирателей и выиграть довыборы в Конгресс. В том числе и в этом можно поискать логику его действий
СПС! Вот я увидел какие-то тонкости особые тонкости в том что вы описали - - за Трампом не просто - промышленники , а ВПК. Это особая промышленность. Eще дополню - cчас поищу фамилию - кто финансировал его предвыборную компанию - продолжу.
Нашел не тех , кто меня интересует, увы.... Питер Тиль, занимающий 246 место в списке Forbes с состоянием в $2,7 млрд, являющийся основателем PayPal и ставший первым внешним инвестором Facebook, заявил о своей поддержке кандидата от республиканской партии. Тиль профинансирует избирательную компанию Трампа в размере $1,25 млн.Тиль попадает в очень ограниченный список лиц, выделяющих средства на избирательную компанию миллиардера, которая в основном оплачивается из его собственных средств. Так наибольшее пожертвование в $15,5 млн сделали Роберт Мерсер и его дочь Ревекка, руководящие хэдж-фондом Renaissance Technologies. Следующим в списке является крупный владелец недвижимости Джеффри Палмер с пожертвованием в размере $2 млн, известный своей резкой критикой проектов по строительству доступного жилья в Лос-Анжелесе.
К сожалению, семья - которая вложилась в выборы Трампа в тени - это друзья его семьи, и кажется , что эта семья дружила с его семьей не одно поколение. Они из ВПК и были сторонниками золотого стандарта. Проскальзывала такая инфа до выборов еще. Поэтому я ожидал - вернее допускал, что возможен рост золота значительный. Но не тут-то было
. Интересы военных промышленников могут быть очень разнообразными. Но основной интерес у них наверно - сбыт их продукции - оружия - а не возвращение золотого стандарта.
Это просто вероятности. Я ничего не утверждаю. Но рано или поздно тренд проявится.
Я не думаю что Трамп лично кого-то послал с этими взрыв-пакетами. Тем более не думаю, что это сделала группа промышленников, которая стоит за ним. Но есть много признаков - что человек - пославший взрыв пакеты - с Трампом на одной волне. И "подзарядился" от него. Трамп слишком афиширует свое неуважение к женщинам и беженцам - умный чел не станет это так афишировать и акцентироваться. Умный - будет публично " обожать и уважать" женщин и беженцев - но "под давлением обстоятельств" и каких-то факторов или людей будет "вынужден принять этот не популярный закон". Трамп слишком демонстративно импульсивен. так же как тот, кто посылал взрыв-пакеты. В этом есть что-то не здоровое - как и в истории со взрывпакетами. Что-то не то. Слишком необдуманно и даже нелепо.
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Додано: Суб 27 жов, 2018 16:53
vladus17 написав:
Ну считать, быть может, я умею. А в золоте и в трендах- разбираюсь так себе. Ну может быть уже и не новичок, так как немного опыт есть.Хочу стать профессионалом и научиться на золоте зарабатывать.
Буду вас "держаться" - может и у меня со временем получится, цель как бы одна. То есть я не в минусе по золоту, конечно , и не из тех кто купил на хаях - но пока и не зарабатываю на нем. Не вижу для себя гарантированной прибыли и не хочется делать лишние телодвижения, пока нет уверенности.
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Додано: Суб 27 жов, 2018 20:42
на youtube нашел ролик на котором золотое кольцо 585пробы подвешенное на нитке раскачивают сильным неодимовым магнитом. В теории золото диамагнетик, но очень слабо отталкиваться может. Но ведь на ролике проба 585. Интересно реагирует ли на мощный неодимовый магнит слитки 999 и как?
На 5 граммах эффект едва возможно отличить от качания нитки от вибрации подвеса и перемещения воздуха при дыхании, а уж определить направление на глаз не выйдет.
Я пробовал магнитом от жесткого диска на меди(диамагнетик), латуни(диамагнетик) свинце(диамагнетик) и алюминии(парамагнетик) массой по 150-200грам - эффект визуально заметен, но золота и вольфрама такой массы у меня нет. У кого есть хотя бы унцовый или 50 брусок - проверьте будет ли четко видно направление.
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Додано: Суб 27 жов, 2018 22:53
Вышло интересное интервью с Трампом о главе ФРС и его повышении ставки:
«— Как вы думаете, почему он это делает? (журналист)
(Трамп) — Предполагалось, что он будет сторонником низких ставок. А оказалось — нет.
— Если бы вы заранее знали, как он будет себя вести, вы бы выбрали кого-то другого?
— Об этом рано говорить, но не исключено.
— Как далеко он должен зайти, чтобы вы решили принять меры?
— Ну, настанет момент, когда я это пойму.
— Мне кажется, вы были готовы рассказать о том, какую черту он должен перейти, чтобы вы…
— Ни о какой черте мы пока не говорим. Все, что я хочу сказать, — это то, что я бы хотел иметь низкие процентные ставки, чтобы погашать долг. Но пока он поднимает ставки, выплачивать долг нельзя. Был случай, когда он поднял процентные ставки прямо перед тем, как мы выпустили облигации. Если вы готовитесь выпустить облигации, и кто-то в этот момент поднимает ставки, то в итоге вам потом приходится больше платить по облигациям».
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Додано: Суб 27 жов, 2018 22:54
Особенно интересно на фоне цитаты от 4 мая 2016-го года:
Миллиардер Дональд Трамп, наиболее вероятный кандидат в президенты США от республиканской партии, заявил, что не исключает реструктуризации американского государственного долга.
В интервью CNBC Трамп назвал себя «королем долгов» и напомнил, что в качестве бизнесмена неоднократно добивался изменений условий займов в свою пользу.
«Я действительно люблю долг. Я люблю играть с ним», - заявил Трамп, напомнив, что государственный долг США достиг 19 триллионов долларов и, скорее всего, превысит 21 триллион в обозримой перспективе.
«Это цифры просто шокируют», - заявил Трамп.
Он напомнил, что держать на себе такое долговое бремя бюджет США может только потому, что правительство имеет возможность платить очень низкие проценты по взятым займам. Так, например, ставка 10-летних гособлигаций США в последние три года колеблется в диапазоне 1,6-2,8% годовых.
«Мы платим очень маленький процент. А что будет, когда ставка поднимется на 2,3 или 4 процентных пункта? Мы просто лишимся страны», - сказал Трамп, добавив, что даже повышение доходностей облигаций на 1 процентный пункт уже станет «катастрофой».
Если это произойдет правительству США придется проводить реструктуризацию - иными словами, передоговариваться с кредиторами о новых, более мягких условиях выплат, сказал миллиардер.
«Я предвижу необходимость передоговариться, чтобы мы могли занимать на долгий срок под очень низкие ставки», - заявил Трамп, добавив, что готов провести переговоры с кредиторами и уверен, что сможет «заключить сделку». (цитата по Bloomberg).
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Додано: Пон 29 жов, 2018 14:39
vladus17 написав:
Джаба, а Вы куда пропали? В свое время были активным форумчанином, а сейчас вас практически не видно...
Решил недавно почитать это форум за прошедшие года, так для матчасти (скучно было). Читал выборочно за 2014-2016 года. Так тогда этот форум был жив, все дискусировали, спорили, обсуждали, обсасывали каждую новость. А сейчас ветка вообще почти мертва... Что в Украине уже никто золотом не интересуется?
Я думаю, что все, кто давно в теме, поняли, что золото и его цена не определяются рынком золота а являются производными от сочетания огромного количества политических, экономических, финансовых и прочих факторов, в коих мы в большинстве своем мало что смыслим, Соответственно, нечего обсуждать
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Додано: Пон 29 жов, 2018 16:42
gleb Когда определяется множеством факторов - это и есть рынок. А если устанавливается в Госплане и это единственный фактор - тогда как раз рынка нет. И то в таких случаях как правило появляется черный рынок. Как-то так. Просто в отсутствие резких движений золото мало кому из инвенсторов интересно.
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Додано: Пон 29 жов, 2018 19:48
gleb написав:
Я думаю, что все, кто давно в теме, поняли, что золото и его цена не определяются рынком золота а являются производными от сочетания огромного количества политических, экономических, финансовых и прочих факторов, в коих мы в большинстве своем мало что смыслим, Соответственно, нечего обсуждать
Ну мы смыслим - что-то , вы тем более смыслите, но резких движений не будет - без очень веских причин - золото контролируется, имхо. Так что б прямо - смыслить и все расписать в точности наперед - так никто не знает . Это и не возможно все знать. Но согласен - обсуждать пока что нечего. Хотя я посматриваю в сторону Трампа. Уж очень он специфический.
Я заметил , если начинает движение - вы обычно в курсе и в русле всегда. Мне ваше мнение интересно и вполне вам доверяю.
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