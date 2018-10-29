kalinavalera1 написав:

А так у меня всегда мнение просто жить - и жить с комфортом и благополучно все время. И наблюдать за ситуацией ( тоже с интересом и удовольствием) - как можно использовать ситуацию на рынке - чтобы заработать копейку. Но - цель у меня - не такая конкретная как у Жабы " заработать на золоте". У меня цель - просто жить благополучно. А для этого нужно видеть тренды. Вы меня заставляете конкретизировать все. А у меня обычно не одна мысль в голове - а набор возможных вероятностей - и косвенное наблюдение за ними. Поэтому не знаю как вам что-то конкретизировать. И не люблю брать на себя какую-то роль - и потом ее поддерживать. Типа - я - "лонгер".Но это близко по смыслу.