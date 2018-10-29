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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Вів 30 жов, 2018 12:57
kalinavalera1 написав: vladus17 написав:
Ну считать, быть может, я умею. А в золоте и в трендах- разбираюсь так себе. Ну может быть уже и не новичок, так как немного опыт есть.Хочу стать профессионалом и научиться на золоте зарабатывать.
Буду вас "держаться" - может и у меня со временем получится, цель как бы одна. То есть я не в минусе по золоту, конечно , и не из тех кто купил на хаях - но пока и не зарабатываю на нем. Не вижу для себя гарантированной прибыли и не хочется делать лишние телодвижения, пока нет уверенности.
Сейчас только STRONG BUY, пока аурум дешевый. На сегодняшний день любая цена до 1300- ДЕШЕВАЯ, ИМХО.
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Додано: Вів 30 жов, 2018 12:59
v0f41k написав:
на youtube нашел ролик на котором золотое кольцо 585пробы подвешенное на нитке раскачивают сильным неодимовым магнитом. В теории золото диамагнетик, но очень слабо отталкиваться может. Но ведь на ролике проба 585. Интересно реагирует ли на мощный неодимовый магнит слитки 999 и как?
На 5 граммах эффект едва возможно отличить от качания нитки от вибрации подвеса и перемещения воздуха при дыхании, а уж определить направление на глаз не выйдет.
Я пробовал магнитом от жесткого диска на меди(диамагнетик), латуни(диамагнетик) свинце(диамагнетик) и алюминии(парамагнетик) массой по 150-200грам - эффект визуально заметен, но золота и вольфрама такой массы у меня нет. У кого есть хотя бы унцовый или 50 брусок - проверьте будет ли четко видно направление.
Зачем оно вам?
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Додано: Вів 30 жов, 2018 13:03
vladus17 написав: jabba написав:gleb
Просто в отсутствие резких движений золото мало кому из инвенсторов интересно.
$1356 -цена аурум на 11/04/2019
$1176- цена аурума на 18/08/2019
изменение цены на 13,27% за 4 месяца - для инвесторов недостаточный движ?
18-го года, конечно. Вот если поменять даты перед ценами, это было бы интересно. А так это интересно лишь тем, кто влетел по 1500-1600 для усреднения пакета. Да и то без какой-либо гарантии роста в будущем.
Операции же с физическим золотом - это вообще лотерея, которая может быть интересна только инвесторам (на долгосрок). А нет трейдеров (т.е. игроков момента) - нет и реального рынка.
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Додано: Вів 30 жов, 2018 13:06
kalinavalera1 написав:
Интересуют и другие активы, а через динамику золота я яснее вижу ситуацию.
Какие же еще активы для пересечного Украинца имеються?
kalinavalera1 написав:
Мне интересно отслеживать тренды вернее предугадывать их. Когда-то я держал один актив ( не золото) - более 12 лет. А этот актив был - очень неудобный и проблематичный в хранении.
Недвижка?))
kalinavalera1 написав:
А так у меня всегда мнение просто жить - и жить с комфортом и благополучно все время. И наблюдать за ситуацией ( тоже с интересом и удовольствием) - как можно использовать ситуацию на рынке - чтобы заработать копейку. Но - цель у меня - не такая конкретная как у Жабы " заработать на золоте". У меня цель - просто жить благополучно. А для этого нужно видеть тренды. Вы меня заставляете конкретизировать все. А у меня обычно не одна мысль в голове - а набор возможных вероятностей - и косвенное наблюдение за ними
. Поэтому не знаю как вам что-то конкретизировать. И не люблю брать на себя какую-то роль - и потом ее поддерживать. Типа - я - "лонгер".Но это близко по смыслу.
А вы философ
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vladus17
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Додано: Вів 30 жов, 2018 13:13
Волгарь написав: vladus17 написав: jabba написав:gleb
Просто в отсутствие резких движений золото мало кому из инвенсторов интересно.
$1356 -цена аурум на 11/04/2019
$1176- цена аурума на 18/08/2019
изменение цены на 13,27% за 4 месяца - для инвесторов недостаточный движ?
18-го года, конечно. Вот если поменять даты перед ценами, это было бы интересно. А так это интересно лишь тем, кто влетел по 1500-1600 для усреднения пакета. Да и то без какой-либо гарантии роста в будущем.
Операции же с физическим золотом - это вообще лотерея, которая может быть интересна только инвесторам (на долгосрок). А нет трейдеров (т.е. игроков момента) - нет и реального рынка.
И поменяються ,,даты перед ценами,, оно ведь последние 5 лет двигаеться в этом диапазоне, можно было как продать так и купить 100 раз.
Ну да, с физическим не удобно бегать. Но все же, кому надо - может и побегать.
Гарантия роста 1500+ есть. Единственный вопрос во времени.
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vladus17
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Додано: Вів 30 жов, 2018 13:25
Ну да, с физическим не удобно бегать. Но все же, кому надо - может и побегать.
Извините, за нескромный вопрос - А РАБОТАТЬ КОГДА?
Обычный трейдер-непрофессионал, совершает операции на бирже со своего рабочего места через офисный комп или айфон. Нет, я конечно понимаю, специфика такая (да и фьючерс на золото - от 100 унций, т.е. 120 000 + долларов), поэтому и советов не даю. Но именно для ЗАРАБАТЫВАНИЯ ДЕНЕГ, все это как-то немного странно - ведь для этого есть огромное количество удобнейших инструментов. Конечно, можно и проиграть, но при прочих равных условиях, хотя бы не нужно ЖДАТЬ ГОДАМИ.
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Волгарь
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Додано: Вів 30 жов, 2018 13:31
Волгарь написав:
Ну да, с физическим не удобно бегать. Но все же, кому надо - может и побегать.
Извините, за нескромный вопрос - А РАБОТАТЬ КОГДА?
Обычный трейдер-непрофессионал, совершает операции на бирже со своего рабочего места через офисный комп или айфон. Нет, я конечно понимаю, специфика такая (да и фьючерс на золото - от 100 унций, т.е. 120 000 + долларов), поэтому и советов не даю. Но именно для ЗАРАБАТЫВАНИЯ ДЕНЕГ, все это как-то немного странно - ведь для этого есть огромное количество удобнейших инструментов. Конечно, можно и проиграть, но при прочих равных условиях, хотя бы не нужно ЖДАТЬ ГОДАМИ.
Так вон ребята через офисы продают золотишко в Киеве, здесь же на сайте обьявления размещаю и башляют $$$
Cгодня купили- сегодня продали (ну или можно немного подождать,в зависимости от тренда). Зарабатывают за счет маржи в основном.
Как вариант для работы, для тех кто устал ,,на дядю,, работать.
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vladus17
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Додано: Вів 30 жов, 2018 13:32
Волгарь написав:
ведь для этого есть огромное количество удобнейших инструментов
Какие же еще есть инструменты , поделитесь пожалуйста??
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vladus17
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Додано: Вів 30 жов, 2018 13:47
vladus17 написав: Волгарь написав:
ведь для этого есть огромное количество удобнейших инструментов
Какие же еще есть инструменты , поделитесь пожалуйста??
Боюсь, для Вас это неактуально - фондовый или валютный рынок, где на вложенный миллион почти всегда можно заработать 2-3 тысячи рублей в день несколькими кликами или звонками. Правда, на форуме есть целый раздел, где предлагают играть на внешних рынках акций через посредников, но по-моему, это не более надежно, чем по звонку ехать на другой конец города для покупки/продажи золота.
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Додано: Вів 30 жов, 2018 13:56
Волгарь написав: vladus17 написав: Волгарь написав:
ведь для этого есть огромное количество удобнейших инструментов
Какие же еще есть инструменты , поделитесь пожалуйста??
Боюсь, для Вас это неактуально - фондовый или валютный рынок, где на вложенный миллион почти всегда можно заработать 2-3 тысячи рублей в день несколькими кликами или звонками. Правда, на форуме есть целый раздел, где предлагают играть на внешних рынках акций через посредников, но по-моему, это не более надежно, чем по звонку ехать на другой конец города для покупки/продажи золота.
С фондой сейчас большой риск.
С золотом проще, у вас либо валюта на руках либо золотишко.
С валютой можно еще поиграться, конечно. Будет легче чем с золотом в плане обмена. Но это я считаю более рисковано, особенно когда на руках тугрики
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