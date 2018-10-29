RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Банківські метали та
Інвестиційні монети
/
Ринок банківських металів
/
Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1817181818191820
Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 14:13

С фондой сейчас большой риск.

Конечно, но вряд ли больший, чем с золотом, пролетевшем с 1800 до 1200 безо всякой гарантии восстановления цены. К тому же, акции еще и приносят дивиденды.
С золотом проще, у вас либо валюта на руках либо золотишко.

Ну, валюта хотя бы не проваливается на 1/3 цены.
С валютой можно еще поиграться, конечно. Будет легче чем с золотом в плане обмена. Но это я считаю более рисковано, особенно когда на руках тугрики

Простите, за нескромность, но мы с Вами, с моей точки зрения, находимся как бы в разных реальностях, будучи в 30-ом октября 2018-го года.
Честно признаюсь, РФ далеко не самая продвинутая страна в развитии современного капитализма, но Ваша тирада мне скорее напоминает ситуацию 15-ти (скорее даже 20-ти) летней давности в смысле наличия инструментов для зарабатывания денег.
Волгарь
 
Повідомлень: 5548
З нами з: 12.10.12
Подякував: 16 раз.
Подякували: 568 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 16:44

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  vladus17 написав:И поменяються ,,даты перед ценами,, оно ведь последние 5 лет двигаеться в этом диапазоне, можно было как продать так и купить 100 раз.

Это вам не доллар - который на каждом углу поменяют. Соответственно и накладные расходы,маржа и риски больше. Не такую и большую разницу цен вы привели - если с продажей-покупкой - не просто.
kalinavalera1
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4688
З нами з: 07.05.11
Подякував: 651 раз.
Подякували: 475 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1817181818191820
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ОТП БАНК (5542)
30.10.2018 18:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.