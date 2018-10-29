С фондой сейчас большой риск.
Конечно, но вряд ли больший, чем с золотом, пролетевшем с 1800 до 1200 безо всякой гарантии восстановления цены. К тому же, акции еще и приносят дивиденды.
С золотом проще, у вас либо валюта на руках либо золотишко.
Ну, валюта хотя бы не проваливается на 1/3 цены.
С валютой можно еще поиграться, конечно. Будет легче чем с золотом в плане обмена. Но это я считаю более рисковано, особенно когда на руках тугрики
Простите, за нескромность, но мы с Вами, с моей точки зрения, находимся как бы в разных реальностях, будучи в 30-ом октября 2018-го года.
Честно признаюсь, РФ далеко не самая продвинутая страна в развитии современного капитализма, но Ваша тирада мне скорее напоминает ситуацию 15-ти (скорее даже 20-ти) летней давности в смысле наличия инструментов для зарабатывания денег.