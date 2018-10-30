Додано: Сер 31 жов, 2018 12:19

Волгарь написав: Конечно, но вряд ли больший, чем с золотом, пролетевшем с 1800 до 1200 безо всякой гарантии восстановления цены. К тому же, акции еще и приносят дивиденды.

Ну, валюта хотя бы не проваливается на 1/3 цены.

Простите, за нескромность, но мы с Вами, с моей точки зрения, находимся как бы в разных реальностях, будучи в 30-ом октября 2018-го года.

Честно признаюсь, РФ далеко не самая продвинутая страна в развитии современного капитализма, но Ваша тирада мне скорее напоминает ситуацию 15-ти (скорее даже 20-ти) летней давности в смысле наличия инструментов для зарабатывания денег.

Я говорю о сегодняшних ценах, а не которые были 5 лет назад.И почему вы приводите в пример цены 5 лет назад, а если взять в пример цену в 10+ лет назад?[/quote]Валюта тоже проваливаеться, и даже больше чем на 1/3 цены, иногда.Посмотрите сколько стоил аурум в начале 2000х.На сколько выходит валюта провалилась по соотношению к золоту? Калькулятор в помощь.[/quote][/quote]Рублик ваший от тугрика нашего не так далеко вообще от по уровню девала отстал