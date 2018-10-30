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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Вів 30 жов, 2018 14:13
С фондой сейчас большой риск.
Конечно, но вряд ли больший, чем с золотом, пролетевшем с 1800 до 1200 безо всякой гарантии восстановления цены. К тому же, акции еще и приносят дивиденды.
С золотом проще, у вас либо валюта на руках либо золотишко.
Ну, валюта хотя бы не проваливается на 1/3 цены.
С валютой можно еще поиграться, конечно. Будет легче чем с золотом в плане обмена. Но это я считаю более рисковано, особенно когда на руках тугрики
Простите, за нескромность, но мы с Вами, с моей точки зрения, находимся как бы в разных реальностях, будучи в 30-ом октября 2018-го года.
Честно признаюсь, РФ далеко не самая продвинутая страна в развитии современного капитализма, но Ваша тирада мне скорее напоминает ситуацию 15-ти (скорее даже 20-ти) летней давности в смысле наличия инструментов для зарабатывания денег.
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Волгарь
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Додано: Вів 30 жов, 2018 16:44
vladus17 написав:
И поменяються ,,даты перед ценами,, оно ведь последние 5 лет двигаеться в этом диапазоне, можно было как продать так и купить 100 раз.
Это вам не доллар - который на каждом углу поменяют. Соответственно и накладные расходы,маржа и риски больше. Не такую и большую разницу цен вы привели - если с продажей-покупкой - не просто.
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kalinavalera1
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Додано: Сер 31 жов, 2018 12:19
Волгарь написав:
Конечно, но вряд ли больший, чем с золотом, пролетевшем с 1800 до 1200 безо всякой гарантии восстановления цены. К тому же, акции еще и приносят дивиденды.
Я говорю о сегодняшних ценах, а не которые были 5 лет назад.
И почему вы приводите в пример цены 5 лет назад, а если взять в пример цену в 10+ лет назад?
Ну, валюта хотя бы не проваливается на 1/3 цены.
[/quote]
Валюта тоже проваливаеться, и даже больше чем на 1/3 цены, иногда.
Посмотрите сколько стоил аурум в начале 2000х.
На сколько выходит валюта провалилась по соотношению к золоту? Калькулятор в помощь.
Простите, за нескромность, но мы с Вами, с моей точки зрения, находимся как бы в разных реальностях, будучи в 30-ом октября 2018-го года.
Честно признаюсь, РФ далеко не самая продвинутая страна в развитии современного капитализма, но Ваша тирада мне скорее напоминает ситуацию 15-ти (скорее даже 20-ти) летней давности в смысле наличия инструментов для зарабатывания денег.
[/quote][/quote]
Рублик ваший от тугрика нашего не так далеко вообще от по уровню девала отстал
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vladus17
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Додано: Сер 31 жов, 2018 12:30
vladus17 написав:
Волгарь написав:
Конечно, но вряд ли больший, чем с золотом, пролетевшем с 1800 до 1200 безо всякой гарантии восстановления цены. К тому же, акции еще и приносят дивиденды.
Я говорю о сегодняшних ценах, а не которые были 5+ лет назад.
Ну, валюта хотя бы не проваливается на 1/3 цены.
Валюта тоже проваливаеться на 1/3 цены. Посмотрите сколько стоил аурум в начале 2000х. На сколько выходит валюта провалилась по соотношению к золоту? Калькулятор в помощь.
Простите, за нескромность, но мы с Вами, с моей точки зрения, находимся как бы в разных реальностях, будучи в 30-ом октября 2018-го года.
Честно признаюсь, РФ далеко не самая продвинутая страна в развитии современного капитализма, но Ваша тирада мне скорее напоминает ситуацию 15-ти (скорее даже 20-ти) летней давности в смысле наличия инструментов для зарабатывания денег.
[/quote][/quote]
Рублик ваший от тугрика нашего не так далеко вообще от по уровню девала отстал
C 36 до 65,5 (на 82%), из которых минимум 10 рублей - чистая политика.
Сравните с 8-30 - 28,30 (240%), и это далеко не предел, учитывая отрицательное сальдо внешней торговли в этом году под 10 млрд. долларов.
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Волгарь
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Додано: Сер 31 жов, 2018 12:34
kalinavalera1 написав: vladus17 написав:
И поменяються ,,даты перед ценами,, оно ведь последние 5 лет двигаеться в этом диапазоне, можно было как продать так и купить 100 раз.
Это вам не доллар - который на каждом углу поменяют. Соответственно и накладные расходы,маржа и риски больше. Не такую и большую разницу цен вы привели - если с продажей-покупкой - не просто.
Ну если это дело наладить, открыть свой офис купли продажи золота. Тогда можно работать.
Наводил уже пример, как люди работают.
13.27% за 4 месяца, ИМХО, достойная волатильность для работы с металлом.
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vladus17
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Додано: Сер 31 жов, 2018 12:39
Волгарь написав:
C 36 до 65,5 (на 82%), из которых минимум 10 рублей - чистая политика.
Сравните с 8-30 - 28,30 (240%), и это далеко не предел, учитывая отрицательное сальдо внешней торговли в этом году под 10 млрд. долларов.
Ну у нас война, потеря огромной части територии, одних из лучших индустриальных регионов, и тд.
Ну не суть, 82% это тоже не хилый такой девал. я бы не назвал это стабильной валютой, и работать с ней на долгосрок ,имхо, нервы дороже стоят.
Один такой девал анулирует прибыль за несколкьо лет работы.
Пысы, а как там у вас обстоят дела с покупкой драг металла? Всетаки на ветке по металлу сидим.
Слышал что для пересечных, НДС нужно платить в размере около 20% при покупке
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vladus17
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Додано: Сер 31 жов, 2018 12:52
vladus17 написав: Волгарь написав:
C 36 до 65,5 (на 82%), из которых минимум 10 рублей - чистая политика.
Сравните с 8-30 - 28,30 (240%), и это далеко не предел, учитывая отрицательное сальдо внешней торговли в этом году под 10 млрд. долларов.
Ну у нас война, потеря огромной части територии, одних из лучших индустриальных регионов, и тд.
Ну не суть, 82% это тоже не хилый такой девал. я бы не назвал это стабильной валютой, и работать с ней на долгосрок ,имхо, нервы дороже стоят.
Один такой девал анулирует прибыль за несколкьо лет работы.
Пысы, а как там у вас обстоят дела с покупкой драг металла? Всетаки на ветке по металлу сидим.
Слышел что для пересечных, НДС нужно платить в размере около 20% при покупке
Совершенно верно, сейчас 18%, с НГ будет 20%. Именно поэтому золото - абсолютный аутсайдер в инвестициях. Насчет 82% - поглядите на астралийский/канадский/новозеландский доллар - там падение с начала десятилетия в 30-40%. Да и ЕВРО начинало в 99-ом как 1,15 да доллар (а доходило до 1,5 долларов за ЕВРО), и ничего, никто не умер. Просто потому, что влияние импорта на экономику относительно невелико, и в долларах США активы никто не считает. И совсем другое дело, когда импорт - минимум 40% от ВВП, и долларах за м2 объявляют цену работы даже плиточники.
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Волгарь
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