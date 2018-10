Додано: Сер 31 жов, 2018 18:19

Волгарь написав: Совершенно верно, сейчас 18%, с НГ будет 20%. Именно поэтому золото - абсолютный аутсайдер в инвестициях. Совершенно верно, сейчас 18%, с НГ будет 20%. Именно поэтому золото - абсолютный аутсайдер в инвестициях.

Мм да, остануться пересечные Русские с дырочкой от бублика если что с мировой финансовой системой...But it's non of my business -как говорят Американци