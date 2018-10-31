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драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1818181918201821
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 23:38

  kalinavalera1 написав:Ко мне поступил вопрос - какое мое мнение о точке входа. Отвечу - что для меня точка входа - начинается с вопроса - вход для какой цели. Если это трейдинг онлайн - это одно, если это до 30% от сбережений на "черный день" - это совсем другое. Если это на долгосрок , на "черный день" то ссылка на Глеба - абсолютно верная - что можно покупать по любой цене. Конечно на хаях покупать не нужно , но сегодня никак на хаи не похоже. 1200 - для меня рубеж.

А если это трейдинг онлайн - то я тут вообще н е имею знаний и не очень интересуюсь - там какие-то волновые колебания краткосрочные. Для меня это сложновато - и на сколько полезно - тоже не уверен. Я не владею трейдигом совсем - сказать тут мне нечего. На эту тему пишет Лоб - и рубит в ней. У меня впечатление - что в золоте застой пока. Появятся симптомы движения = увижу - напишу.


Я считаю что все что до 1300долл за унцию - есть дешево.
Т.к. бакс сейчас сильно переоценен ИМХО, внутренее чувство подсказывает.
Да и вообще, пока дорогой один актив- нужно с него выпрыгивать и покупать тот что недооценены. Ведь вы сами так писали, верно?

Помню когда жижа была в районе 30-40 баксов за бочку, хотел затариться, хоть на все. Чувство такое было. Да возможности увы нет такой для обычных Украинцев, жижу покупать/продавать онлайн.
Но пятой точкой чуствовал что дно - днище.

Спасает что золото можно купить, особо не напрягаясь. и без оплаты 20% НДС и прочей лабуды.
Так что ИМХО, идеальный актив в наших реалиях и по сегодняшним ценам.
А то что оно в физ мет. - то возможно даже и +. Так как на долгосрок надежнее именно так.
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 23:40

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  kalinavalera1 написав:1200 - для меня рубеж

1200 рубеж - как дно или как начало смотреть по сторонам при пробитии данного уровня?
Three Things Cannot Be Long Hidden: The Sun, The Moon, and The Truth. ~ Buddha
vladus17
 
Повідомлень: 554
З нами з: 21.03.14
Подякував: 106 раз.
Подякували: 51 раз.
 
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  #<1 ... 1818181918201821
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