Ко мне поступил вопрос - какое мое мнение о точке входа. Отвечу - что для меня точка входа - начинается с вопроса - вход для какой цели. Если это трейдинг онлайн - это одно, если это до 30% от сбережений на "черный день" - это совсем другое. Если это на долгосрок , на "черный день" то ссылка на Глеба - абсолютно верная - что можно покупать по любой цене. Конечно на хаях покупать не нужно , но сегодня никак на хаи не похоже. 1200 - для меня рубеж.



А если это трейдинг онлайн - то я тут вообще н е имею знаний и не очень интересуюсь - там какие-то волновые колебания краткосрочные. Для меня это сложновато - и на сколько полезно - тоже не уверен. Я не владею трейдигом совсем - сказать тут мне нечего. На эту тему пишет Лоб - и рубит в ней. У меня впечатление - что в золоте застой пока. Появятся симптомы движения = увижу - напишу.



Я считаю что все что до 1300долл за унцию - есть дешево.

Т.к. бакс сейчас сильно переоценен ИМХО, внутренее чувство подсказывает.

Да и вообще, пока дорогой один актив- нужно с него выпрыгивать и покупать тот что недооценены. Ведь вы сами так писали, верно?



Помню когда жижа была в районе 30-40 баксов за бочку, хотел затариться, хоть на все. Чувство такое было. Да возможности увы нет такой для обычных Украинцев, жижу покупать/продавать онлайн.

Но пятой точкой чуствовал что дно - днище.



Спасает что золото можно купить, особо не напрягаясь. и без оплаты 20% НДС и прочей лабуды.

Так что ИМХО, идеальный актив в наших реалиях и по сегодняшним ценам.

Я считаю что все что до 1300долл за унцию - есть дешево.

Т.к. бакс сейчас сильно переоценен ИМХО, внутренее чувство подсказывает.

Да и вообще, пока дорогой один актив- нужно с него выпрыгивать и покупать тот что недооценены. Ведь вы сами так писали, верно?

Помню когда жижа была в районе 30-40 баксов за бочку, хотел затариться, хоть на все. Чувство такое было. Да возможности увы нет такой для обычных Украинцев, жижу покупать/продавать онлайн.

Но пятой точкой чуствовал что дно - днище.

Спасает что золото можно купить, особо не напрягаясь. и без оплаты 20% НДС и прочей лабуды.

Так что ИМХО, идеальный актив в наших реалиях и по сегодняшним ценам.

А то что оно в физ мет. - то возможно даже и +. Так как на долгосрок надежнее именно так.

kalinavalera1 написав: 1200 - для меня рубеж

1200 рубеж - как дно или как начало смотреть по сторонам при пробитии данного уровня?

Это факт, что когда суверенный долг достигает того размера, которого достиг наш, он начинает угрожать обществу, эта угроза в конечном счете представляет угрозу национальной безопасности страны. Мы должны ограничивать траты государства, чтобы иметь возможность тратить деньги на приоритетные проекты. Бюджет, который сейчас составляет административно-бюджетное управление, предусматривает существенное сокращение трат, - сказал он.

И это после заявления Трампа, что долг платить нельзя.

Ни о какой черте мы пока не говорим. Все, что я хочу сказать, — это то, что я бы хотел иметь низкие процентные ставки, чтобы погашать долг. Но пока он поднимает ставки, выплачивать долг нельзя. Был случай, когда он поднял процентные ставки прямо перед тем, как мы выпустили облигации. Если вы готовитесь выпустить облигации, и кто-то в этот момент поднимает ставки, то в итоге вам потом приходится больше платить по облигациям».

Это факт, что когда суверенный долг достигает того размера, которого достиг наш, он начинает угрожать обществу, эта угроза в конечном счете представляет угрозу национальной безопасности страны. Мы должны ограничивать траты государства, чтобы иметь возможность тратить деньги на приоритетные проекты. Бюджет, который сейчас составляет административно-бюджетное управление, предусматривает существенное сокращение трат, - сказал он.

И это после заявления Трампа, что долг платить нельзя.

Ни о какой черте мы пока не говорим. Все, что я хочу сказать, — это то, что я бы хотел иметь низкие процентные ставки, чтобы погашать долг. Но пока он поднимает ставки, выплачивать долг нельзя. Был случай, когда он поднял процентные ставки прямо перед тем, как мы выпустили облигации. Если вы готовитесь выпустить облигации, и кто-то в этот момент поднимает ставки, то в итоге вам потом приходится больше платить по облигациям».

Что-то грядет. Болтон только что:

