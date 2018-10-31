kalinavalera1 написав:

Ко мне поступил вопрос - какое мое мнение о точке входа. Отвечу - что для меня точка входа - начинается с вопроса - вход для какой цели. Если это трейдинг онлайн - это одно, если это до 30% от сбережений на "черный день" - это совсем другое. Если это на долгосрок , на "черный день" то ссылка на Глеба - абсолютно верная - что можно покупать по любой цене. Конечно на хаях покупать не нужно , но сегодня никак на хаи не похоже. 1200 - для меня рубеж.А если это трейдинг онлайн - то я тут вообще н е имею знаний и не очень интересуюсь - там какие-то волновые колебания краткосрочные. Для меня это сложновато - и на сколько полезно - тоже не уверен. Я не владею трейдигом совсем - сказать тут мне нечего. На эту тему пишет Лоб - и рубит в ней. У меня впечатление - что в золоте застой пока. Появятся симптомы движения = увижу - напишу.