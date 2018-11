Додано: Сер 31 жов, 2018 23:38

kalinavalera1 написав: Ко мне поступил вопрос - какое мое мнение о точке входа. Отвечу - что для меня точка входа - начинается с вопроса - вход для какой цели. Если это трейдинг онлайн - это одно, если это до 30% от сбережений на "черный день" - это совсем другое. Если это на долгосрок , на "черный день" то ссылка на Глеба - абсолютно верная - что можно покупать по любой цене. Конечно на хаях покупать не нужно , но сегодня никак на хаи не похоже. 1200 - для меня рубеж.



Я считаю что все что до 1300долл за унцию - есть дешево.

Т.к. бакс сейчас сильно переоценен ИМХО, внутренее чувство подсказывает.

Да и вообще, пока дорогой один актив- нужно с него выпрыгивать и покупать тот что недооценены. Ведь вы сами так писали, верно?



Помню когда жижа была в районе 30-40 баксов за бочку, хотел затариться, хоть на все. Чувство такое было. Да возможности увы нет такой для обычных Украинцев, жижу покупать/продавать онлайн.

Но пятой точкой чуствовал что дно - днище.



Спасает что золото можно купить, особо не напрягаясь. и без оплаты 20% НДС и прочей лабуды.

Так что ИМХО, идеальный актив в наших реалиях и по сегодняшним ценам.

