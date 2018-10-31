kalinavalera1 написав:Ко мне поступил вопрос - какое мое мнение о точке входа. Отвечу - что для меня точка входа - начинается с вопроса - вход для какой цели. Если это трейдинг онлайн - это одно, если это до 30% от сбережений на "черный день" - это совсем другое. Если это на долгосрок , на "черный день" то ссылка на Глеба - абсолютно верная - что можно покупать по любой цене. Конечно на хаях покупать не нужно , но сегодня никак на хаи не похоже. 1200 - для меня рубеж.
А если это трейдинг онлайн - то я тут вообще н е имею знаний и не очень интересуюсь - там какие-то волновые колебания краткосрочные. Для меня это сложновато - и на сколько полезно - тоже не уверен. Я не владею трейдигом совсем - сказать тут мне нечего. На эту тему пишет Лоб - и рубит в ней. У меня впечатление - что в золоте застой пока. Появятся симптомы движения = увижу - напишу.
Я считаю что все что до 1300долл за унцию - есть дешево. Т.к. бакс сейчас сильно переоценен ИМХО, внутренее чувство подсказывает. Да и вообще, пока дорогой один актив- нужно с него выпрыгивать и покупать тот что недооценены. Ведь вы сами так писали, верно?
Помню когда жижа была в районе 30-40 баксов за бочку, хотел затариться, хоть на все. Чувство такое было. Да возможности увы нет такой для обычных Украинцев, жижу покупать/продавать онлайн. Но пятой точкой чуствовал что дно - днище.
Спасает что золото можно купить, особо не напрягаясь. и без оплаты 20% НДС и прочей лабуды. Так что ИМХО, идеальный актив в наших реалиях и по сегодняшним ценам. А то что оно в физ мет. - то возможно даже и +. Так как на долгосрок надежнее именно так.
Three Things Cannot Be Long Hidden: The Sun, The Moon, and The Truth. ~ Buddha
Это факт, что когда суверенный долг достигает того размера, которого достиг наш, он начинает угрожать обществу, эта угроза в конечном счете представляет угрозу национальной безопасности страны. Мы должны ограничивать траты государства, чтобы иметь возможность тратить деньги на приоритетные проекты. Бюджет, который сейчас составляет административно-бюджетное управление, предусматривает существенное сокращение трат, - сказал он.
И это после заявления Трампа, что долг платить нельзя.
Ни о какой черте мы пока не говорим. Все, что я хочу сказать, — это то, что я бы хотел иметь низкие процентные ставки, чтобы погашать долг. Но пока он поднимает ставки, выплачивать долг нельзя. Был случай, когда он поднял процентные ставки прямо перед тем, как мы выпустили облигации. Если вы готовитесь выпустить облигации, и кто-то в этот момент поднимает ставки, то в итоге вам потом приходится больше платить по облигациям».
Президент США Дональд Трамп заявил, что Америка начнет выплаты по государственному долгу, который от начала его президентства вырос почти 1,7 триллиона долларов и достиг более 21 триллиона. Об этом сообщает издание The Hill, передает Голос Америки. В ходе своей избирательной кампании Трамп обещал выплатить государственный долг США в течение двух президентских сроков. «Мы начнем выплачивать долг. У нас значительный долг», — цитирует слова президента в среду корреспондент CBS в Белом доме Марк Ноулс. Некоторые обозреватели отмечают, что, несмотря на задекларированный президентом США курс на сокращение государственного долга и расходов, администрация активно обращается к кредиторам, чтобы покрыть средства, недополученные бюджетом из-за сокращения налогов в США и увеличение бюджета Минобороны и др. На прошлой неделе президент США пообещал новую серию сокращений налогов.
Выплачивать долг? И это при том, что пообещал новую серию сокращений налогов и рост долга только ускоряется? Даже не знаю, как это комментировать. Тут 2 пути - только гиперинфляция или дефолт, что потом тоже приведет к гиперинфляции, так как в долг уже никто не даст.
vladus17 написав:Не хотят продавать по демпинговым ценам. Но все же купить стоит. До рождества увидим 1300.
Как-то слабо, 1300, ни о чем. Насдак вырос за 9 лет в 7 раз и раздулся мегапузырь, американский гос. долг вырос вдвое за 10 лет к ВВП, ставки опять растут, бюджетный дефицит опять растет, а вы 1300. Тут катастрофы надо ждать и взлета в разы. В следующем году Трамп вполне может не подписать поднятие долгового потолка. Если раньше чего не набузит.
vladus17 написав:Не хотят продавать по демпинговым ценам. Но все же купить стоит. До рождества увидим 1300.
Как-то слабо, 1300, ни о чем. Насдак вырос за 9 лет в 7 раз и раздулся мегапузырь, американский гос. долг вырос вдвое за 10 лет к ВВП, ставки опять растут, бюджетный дефицит опять растет, а вы 1300. Тут катастрофы надо ждать и взлета в разы. В следующем году Трамп вполне может не подписать поднятие долгового потолка. Если раньше чего не набузит.
Ну это такой более консервативный прогноз. Если все будет ОК в мировой экономике. А на случай БШ (большого шухера)- то да, ракета до 3-5к, минимум.
Three Things Cannot Be Long Hidden: The Sun, The Moon, and The Truth. ~ Buddha