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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1819182018211822
Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 21:12

vladus17 Золото держат, поэтому такой рост маловероятен. Как- то слабо верится в пятизначные цифры - и даже в 3-5 000 на лет 5 вперед с трудом. Но до 2 000 не исключаю рост - без уверенности , а до 1800 даже большая вероятность. Что бы пошел такой рост как вы пишите - нужны какие-то толчки. А будут ли они ?
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 22:50

  kalinavalera1 написав:vladus17 Золото держат, поэтому такой рост маловероятен. Как- то слабо верится в пятизначные цифры - и даже в 3-5 000 на лет 5 вперед с трудом. Но до 2 000 не исключаю рост - без уверенности , а до 1800 даже большая вероятность. Что бы пошел такой рост как вы пишите - нужны какие-то толчки. А будут ли они ?


Три слова: Global Economic Crisis :twisted:
Three Things Cannot Be Long Hidden: The Sun, The Moon, and The Truth. ~ Buddha
vladus17
 
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