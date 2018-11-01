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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Чет 01 лис, 2018 21:12
vladus17 Золото держат, поэтому такой рост маловероятен. Как- то слабо верится в пятизначные цифры - и даже в 3-5 000 на лет 5 вперед с трудом. Но до 2 000 не исключаю рост - без уверенности , а до 1800 даже большая вероятность. Что бы пошел такой рост как вы пишите - нужны какие-то толчки. А будут ли они ?
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Додано: Чет 01 лис, 2018 22:50
kalinavalera1 написав:vladus17
Золото держат, поэтому такой рост маловероятен. Как- то слабо верится в пятизначные цифры - и даже в 3-5 000 на лет 5 вперед с трудом. Но до 2 000 не исключаю рост - без уверенности , а до 1800 даже большая вероятность. Что бы пошел такой рост как вы пишите - нужны какие-то толчки. А будут ли они ?
Три слова: Global Economic Crisis
Three Things Cannot Be Long Hidden: The Sun, The Moon, and The Truth. ~ Buddha
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