|
|
|
Горячие новости по драгоценным металлам
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Чет 01 лис, 2018 21:12
vladus17 Золото держат, поэтому такой рост маловероятен. Как- то слабо верится в пятизначные цифры - и даже в 3-5 000 на лет 5 вперед с трудом. Но до 2 000 не исключаю рост - без уверенности , а до 1800 даже большая вероятность. Что бы пошел такой рост как вы пишите - нужны какие-то толчки. А будут ли они ?
-
kalinavalera1
-
-
- Повідомлень: 4709
- З нами з: 07.05.11
- Подякував: 652 раз.
- Подякували: 478 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 01 лис, 2018 22:50
kalinavalera1 написав:vladus17
Золото держат, поэтому такой рост маловероятен. Как- то слабо верится в пятизначные цифры - и даже в 3-5 000 на лет 5 вперед с трудом. Но до 2 000 не исключаю рост - без уверенности , а до 1800 даже большая вероятность. Что бы пошел такой рост как вы пишите - нужны какие-то толчки. А будут ли они ?
Три слова: Global Economic Crisis
Three Things Cannot Be Long Hidden: The Sun, The Moon, and The Truth. ~ Buddha
-
vladus17
-
-
- Повідомлень: 559
- З нами з: 21.03.14
- Подякував: 106 раз.
- Подякували: 51 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 02 лис, 2018 17:31
vladus17 написав: kalinavalera1 написав:vladus17
Золото держат, поэтому такой рост маловероятен. Как- то слабо верится в пятизначные цифры - и даже в 3-5 000 на лет 5 вперед с трудом. Но до 2 000 не исключаю рост - без уверенности , а до 1800 даже большая вероятность. Что бы пошел такой рост как вы пишите - нужны какие-то толчки. А будут ли они ?
Три слова: Global Economic Crisis
Я не думаю, что будет кризис в нашем понимании слова. Его все ждут, значит, его не будет, будет перезагрузка. Дефолт, гиперинфлец, возможно, даже замена бакса и начинай сначала. Кому должны, всем прощаем. Ставочки опять летят вверх.
-
hxbbgaf
-
-
- Повідомлень: 20048
- З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1176 раз.
- Подякували: 1949 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 02 лис, 2018 21:34
3.22. 3 пункта до очередного 5-летнего рекорда по 10-леткам.
Бимба будет на днях? После выборов ФРСники чего-то нарешают или Трампон, наконец, решится, потеряв большинство, устроить дефолт? Правда, очередное повышение долгового потолка только в следующем году, так что набузить могут только по сговору. Сам Трамп может не подписать долговой потолок - то есть у него точно есть вся власть по объявлению дефолта, только во время необходимости поднятия потолка. Интересно, что долг уже 21.7 трюлика, а говорилось, что до марта 2019-го лимит 22.
Washington, D.C.– The Bipartisan Policy Center’s analysis of the February 9 federal debt limit suspension, part of the Bipartisan Budget Act of 2018, indicates that the debt limit will ultimately be reinstated at close to $22 trillion when the suspension expires on March 1, 2019. That new level will be more than $1 trillion higher than the prior debt limit before the suspension was signed into law, according to BPC’s projections.
Осталось всего 300 ярдов, чего явно не хватит как минимум на 4 месяца.
-
hxbbgaf
-
-
- Повідомлень: 20048
- З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1176 раз.
- Подякували: 1949 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|