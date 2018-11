Форуми / Банківські метали та

#<1 ... 1819182018211822 Додано: Чет 01 лис, 2018 21:12 vladus17 Золото держат, поэтому такой рост маловероятен. Как- то слабо верится в пятизначные цифры - и даже в 3-5 000 на лет 5 вперед с трудом. Но до 2 000 не исключаю рост - без уверенности , а до 1800 даже большая вероятность. Что бы пошел такой рост как вы пишите - нужны какие-то толчки. А будут ли они ? kalinavalera1

kalinavalera1

Повідомлень: 4709 З нами з: 07.05.11 Подякував: 652 раз. Подякували: 478 раз.



Три слова: Global Economic Crisis

Three Things Cannot Be Long Hidden: The Sun, The Moon, and The Truth. ~ Buddha vladus17 Повідомлень: 559 З нами з: 21.03.14 Подякував: 106 раз. Подякували: 51 раз.

Три слова: Global Economic Crisis Три слова: Global Economic Crisis



Я не думаю, что будет кризис в нашем понимании слова. Его все ждут, значит, его не будет, будет перезагрузка. Дефолт, гиперинфлец, возможно, даже замена бакса и начинай сначала. Кому должны, всем прощаем. Ставочки опять летят вверх.

hxbbgaf Повідомлень: 20048 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1176 раз. Подякували: 1949 раз.

Бимба будет на днях? После выборов ФРСники чего-то нарешают или Трампон, наконец, решится, потеряв большинство, устроить дефолт? Правда, очередное повышение долгового потолка только в следующем году, так что набузить могут только по сговору. Сам Трамп может не подписать долговой потолок - то есть у него точно есть вся власть по объявлению дефолта, только во время необходимости поднятия потолка. Интересно, что долг уже 21.7 трюлика, а говорилось, что до марта 2019-го лимит 22.

Washington, D.C.– The Bipartisan Policy Center’s analysis of the February 9 federal debt limit suspension, part of the Bipartisan Budget Act of 2018, indicates that the debt limit will ultimately be reinstated at close to $22 trillion when the suspension expires on March 1, 2019. That new level will be more than $1 trillion higher than the prior debt limit before the suspension was signed into law, according to BPC’s projections.

Осталось всего 300 ярдов, чего явно не хватит как минимум на 4 месяца. 3.22. 3 пункта до очередного 5-летнего рекорда по 10-леткам.

hxbbgaf Повідомлень: 20048 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1176 раз. Подякували: 1949 раз.

