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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1819182018211822
Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 21:12

vladus17 Золото держат, поэтому такой рост маловероятен. Как- то слабо верится в пятизначные цифры - и даже в 3-5 000 на лет 5 вперед с трудом. Но до 2 000 не исключаю рост - без уверенности , а до 1800 даже большая вероятность. Что бы пошел такой рост как вы пишите - нужны какие-то толчки. А будут ли они ?
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 22:50

  kalinavalera1 написав:vladus17 Золото держат, поэтому такой рост маловероятен. Как- то слабо верится в пятизначные цифры - и даже в 3-5 000 на лет 5 вперед с трудом. Но до 2 000 не исключаю рост - без уверенности , а до 1800 даже большая вероятность. Что бы пошел такой рост как вы пишите - нужны какие-то толчки. А будут ли они ?


Три слова: Global Economic Crisis :twisted:
Three Things Cannot Be Long Hidden: The Sun, The Moon, and The Truth. ~ Buddha
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 17:31

  vladus17 написав:
  kalinavalera1 написав:vladus17 Золото держат, поэтому такой рост маловероятен. Как- то слабо верится в пятизначные цифры - и даже в 3-5 000 на лет 5 вперед с трудом. Но до 2 000 не исключаю рост - без уверенности , а до 1800 даже большая вероятность. Что бы пошел такой рост как вы пишите - нужны какие-то толчки. А будут ли они ?

Три слова: Global Economic Crisis :twisted:


Я не думаю, что будет кризис в нашем понимании слова. Его все ждут, значит, его не будет, будет перезагрузка. Дефолт, гиперинфлец, возможно, даже замена бакса и начинай сначала. Кому должны, всем прощаем. Ставочки опять летят вверх.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 21:34

3.22. 3 пункта до очередного 5-летнего рекорда по 10-леткам.
Бимба будет на днях? После выборов ФРСники чего-то нарешают или Трампон, наконец, решится, потеряв большинство, устроить дефолт? Правда, очередное повышение долгового потолка только в следующем году, так что набузить могут только по сговору. Сам Трамп может не подписать долговой потолок - то есть у него точно есть вся власть по объявлению дефолта, только во время необходимости поднятия потолка. Интересно, что долг уже 21.7 трюлика, а говорилось, что до марта 2019-го лимит 22.
Washington, D.C.– The Bipartisan Policy Center’s analysis of the February 9 federal debt limit suspension, part of the Bipartisan Budget Act of 2018, indicates that the debt limit will ultimately be reinstated at close to $22 trillion when the suspension expires on March 1, 2019. That new level will be more than $1 trillion higher than the prior debt limit before the suspension was signed into law, according to BPC’s projections.

Осталось всего 300 ярдов, чего явно не хватит как минимум на 4 месяца.
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 23:54

Волгарь

Совершенно верно, сейчас 18%, с НГ будет 20%.


Подскажите, пожалуйста: если я правильно понял, то при покупке золота в банке, помимо цены за 1 грамм, я должен оплатить еще и 18% сверху? Иными словами, если написано, что слиток на 5 грамм стоит 6050-6100, то фактически он мне обойдется в 7200? Никогда не покупал в банке слитки, и золото для меня - что-то совершенно новое, хочется разобраться. Знаю, что на досках объявлений с рук продают примерно по этим же ценам и, понятное дело, без НДС, но там страшно покупать...

Кстати, кто что думает о ценовых перспективах серебра и палладия в перспективе 2-3 лет?
Сержик
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 01:13

Сержик Если Вы в России покупаете - то там НДС есть. В Украине такого нет.
jabba
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  #<1 ... 1819182018211822
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