Так точно, не один раз так делал, покупал/продавал с рук, через заявки физлиц.
Без проблем пока, тьху тьху тьху.
|
|
|
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Сер 07 лис, 2018 14:18
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Так точно, не один раз так делал, покупал/продавал с рук, через заявки физлиц.
Без проблем пока, тьху тьху тьху.
Three Things Cannot Be Long Hidden: The Sun, The Moon, and The Truth. ~ Buddha
|