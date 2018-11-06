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Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1820182118221823
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 14:18

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  Сержик написав:В банках ужасная маржа, в интернете можно купить-продать с гораздо меньшими потерями.

Так точно, не один раз так делал, покупал/продавал с рук, через заявки физлиц.
Без проблем пока, тьху тьху тьху.
Three Things Cannot Be Long Hidden: The Sun, The Moon, and The Truth. ~ Buddha
vladus17
 
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