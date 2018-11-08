Додано: Чет 08 лис, 2018 17:08

urw56546958 написав: Cегодня перед заседанием ФРС, вообще, раскорреляция и манипуляция видна невооруженным глазом. Накручивают американскую фонду, а европейская почти не растет. Дакс на том же уровне что и вчера. Cегодня перед заседанием ФРС, вообще, раскорреляция и манипуляция видна невооруженным глазом. Накручивают американскую фонду, а европейская почти не растет. Дакс на том же уровне что и вчера.

Раз такие манипуляции системные и уверенные - откуда рост золота появится ? Что касается кризиса - то он вроде бы тянется с 2008 года - только его завесили словесной ширмой и кстати - как решился вопрос с недвигой в США ? в 2008 было так - перестали покупать - пошел ценопад - и-за ценопада стала убыточной ранее взятая ипотека - и стали бросать банкам залоговые квартиры и не выплачивали ипотеку. А кстати содержание залоговых квартир, когда их массово сбрасывают - требует серьезных денег. Как там сейчас недвига ? вроде как уладили тему как-то ? я вот не представляю - что сегодня может повлиять на рынок золота в условиях таких циничных манипуляций и бумажного золота.Ваша идея, что раз манипуляции - то не долго им удастся ? Но это совсем не факт.