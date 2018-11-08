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драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1820182118221823
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 14:18

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  Сержик написав:В банках ужасная маржа, в интернете можно купить-продать с гораздо меньшими потерями.

Так точно, не один раз так делал, покупал/продавал с рук, через заявки физлиц.
Без проблем пока, тьху тьху тьху.
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vladus17
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 15:23

  Волгарь написав:
  Сержик написав:Волгарь

Совершенно верно, сейчас 18%, с НГ будет 20%.


Подскажите, пожалуйста: если я правильно понял, то при покупке золота в банке, помимо цены за 1 грамм, я должен оплатить еще и 18% сверху? Иными словами, если написано, что слиток на 5 грамм стоит 6050-6100, то фактически он мне обойдется в 7200? Никогда не покупал в банке слитки, и золото для меня - что-то совершенно новое, хочется разобраться. Знаю, что на досках объявлений с рук продают примерно по этим же ценам и, понятное дело, без НДС, но там страшно покупать...

Кстати, кто что думает о ценовых перспективах серебра и палладия в перспективе 2-3 лет?

Не очень понятно, о какой стране Вы спрашиваете. Если о РФ, то текущая цена продажи банком 5 г. слитка золота примерно 200 долларов (13 100 рублей), а вот покупки им - меньше на величину НДС, т.е. 11 100.
http://www.cbr.ru/hd_base/metall/metall_base_new/
Мое мнение - НЕ СТОИТ И ПРОБОВАТЬ. Копите доллары.

Да, ну. При чем тут учетные цены центробанка? Насколько я знаю, у вас, наоборот, банки добавляют к цене продажи НДС, а не отнимают его от цены покупки. Вон газпромбанк 5-граммовый слиток продает почти за 300 баксов, а не за 200:
https://www.gazprombank.ru/upload/files ... 112018.pdf
И сбербанк продает на НДС дороже и покупает по рынку, только у них страничка чего-то не открывается.
https://www.sberbank.ru/common/img/uplo ... 1541595632
urw56546958
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 15:30

А что сегодня произошло с американскими 10-летками? Сперва доходности за секунду упали до 2.9, а потом обратно выросли до 3.2 и устремились вверх. Многие много потеряли и кому теперь предъявлять претензии? Рынок такой "рынок"...
https://www.investing.com/rates-bonds/u ... bond-yield
И что в итоге на перспективу? Технически только вырисовали паттерн для похода вверх.
Впервые выпущены юаневые векселя.
https://news.finance.ua/ru/news/-/43807 ... v-gonkonge
Не с этим связано?
urw56546958
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 09:20

Перед заседанием ФРС всегда накручивают фондовый рынок и сбивают драг. металлы - так создают позитив.
urw56546958
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 10:05

Опять сбили на тонком рынке золото с помощью серебра. Каждый день одно и то же. Большие дядьки сейчас скупают физическое серебро.
urw56546958
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 11:38

Cегодня перед заседанием ФРС, вообще, раскорреляция и манипуляция видна невооруженным глазом. Накручивают американскую фонду, а европейская почти не растет. Дакс на том же уровне что и вчера.
urw56546958
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 17:08

  urw56546958 написав:Cегодня перед заседанием ФРС, вообще, раскорреляция и манипуляция видна невооруженным глазом. Накручивают американскую фонду, а европейская почти не растет. Дакс на том же уровне что и вчера.


Раз такие манипуляции системные и уверенные - откуда рост золота появится ? Что касается кризиса - то он вроде бы тянется с 2008 года - только его завесили словесной ширмой и кстати - как решился вопрос с недвигой в США ? в 2008 было так - перестали покупать - пошел ценопад - и-за ценопада стала убыточной ранее взятая ипотека - и стали бросать банкам залоговые квартиры и не выплачивали ипотеку. А кстати содержание залоговых квартир, когда их массово сбрасывают - требует серьезных денег. Как там сейчас недвига ? вроде как уладили тему как-то ? я вот не представляю - что сегодня может повлиять на рынок золота в условиях таких циничных манипуляций и бумажного золота.

Ваша идея, что раз манипуляции - то не долго им удастся ? Но это совсем не факт.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 22:05

  kalinavalera1 написав:
  urw56546958 написав:Cегодня перед заседанием ФРС, вообще, раскорреляция и манипуляция видна невооруженным глазом. Накручивают американскую фонду, а европейская почти не растет. Дакс на том же уровне что и вчера.


Раз такие манипуляции системные и уверенные - откуда рост золота появится ? Что касается кризиса - то он вроде бы тянется с 2008 года - только его завесили словесной ширмой и кстати - как решился вопрос с недвигой в США ? в 2008 было так - перестали покупать - пошел ценопад - и-за ценопада стала убыточной ранее взятая ипотека - и стали бросать банкам залоговые квартиры и не выплачивали ипотеку. А кстати содержание залоговых квартир, когда их массово сбрасывают - требует серьезных денег. Как там сейчас недвига ? вроде как уладили тему как-то ? я вот не представляю - что сегодня может повлиять на рынок золота в условиях таких циничных манипуляций и бумажного золота.


Ваша идея, что раз манипуляции - то не долго им удастся ? Но это совсем не факт.

Не удержат, как же еще.
Засыпали бабками с печатного станка, как же еще.
Скупка физического может повлиять. На фоне, например, дефолта США. Или замены бакса. Или просто его обвала.
Не потому что манипуляции, а потому что сколько веревочке ни виться... Дело в том, что отношение капитализации компаний и гос. долга к ВВП уже на исторических хаях. Даже к тоже дутому ВВП! И начавшийся рост доходностей при таком гос. долге - это one way ticket.
urw56546958
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 00:46

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  urw56546958 написав:Дело в том, что отношение капитализации компаний и гос. долга к ВВП уже на исторических хаях. Даже к тоже дутому ВВП! И начавшийся рост доходностей при таком гос. долге - это one way ticket.

:lol:
Так у них отношение госдолга к ВВП постоянно растет и поэтому постоянно на хаях - для них это естественно- благополучное состояние.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 00:53

  kalinavalera1 написав:
  urw56546958 написав:Дело в том, что отношение капитализации компаний и гос. долга к ВВП уже на исторических хаях. Даже к тоже дутому ВВП! И начавшийся рост доходностей при таком гос. долге - это one way ticket.

:lol:
Так у них отношение госдолга к ВВП постоянно растет и поэтому постоянно на хаях - для них это естественно- благополучное состояние.

Не, до середины 2000-х оно было стабильно, колебалось 30-50% ВВП, потом пошло в ускоряющийся рост - пошли в разнос и уже 115%.
urw56546958
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