Так точно, не один раз так делал, покупал/продавал с рук, через заявки физлиц.
Без проблем пока, тьху тьху тьху.
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Сер 07 лис, 2018 14:18
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Так точно, не один раз так делал, покупал/продавал с рук, через заявки физлиц.
Без проблем пока, тьху тьху тьху.
Three Things Cannot Be Long Hidden: The Sun, The Moon, and The Truth. ~ Buddha
Додано: Сер 07 лис, 2018 15:23
Да, ну. При чем тут учетные цены центробанка? Насколько я знаю, у вас, наоборот, банки добавляют к цене продажи НДС, а не отнимают его от цены покупки. Вон газпромбанк 5-граммовый слиток продает почти за 300 баксов, а не за 200:
И сбербанк продает на НДС дороже и покупает по рынку, только у них страничка чего-то не открывается.
Додано: Сер 07 лис, 2018 15:30
А что сегодня произошло с американскими 10-летками? Сперва доходности за секунду упали до 2.9, а потом обратно выросли до 3.2 и устремились вверх. Многие много потеряли и кому теперь предъявлять претензии? Рынок такой "рынок"...
И что в итоге на перспективу? Технически только вырисовали паттерн для похода вверх.
Впервые выпущены юаневые векселя.
https://news.finance.ua/ru/news/-/43807 ... v-gonkonge
Не с этим связано?
Додано: Чет 08 лис, 2018 09:20
Перед заседанием ФРС всегда накручивают фондовый рынок и сбивают драг. металлы - так создают позитив.
Додано: Чет 08 лис, 2018 10:05
Опять сбили на тонком рынке золото с помощью серебра. Каждый день одно и то же. Большие дядьки сейчас скупают физическое серебро.
Додано: Чет 08 лис, 2018 11:38
Cегодня перед заседанием ФРС, вообще, раскорреляция и манипуляция видна невооруженным глазом. Накручивают американскую фонду, а европейская почти не растет. Дакс на том же уровне что и вчера.
Додано: Чет 08 лис, 2018 17:08
Раз такие манипуляции системные и уверенные - откуда рост золота появится ? Что касается кризиса - то он вроде бы тянется с 2008 года - только его завесили словесной ширмой и кстати - как решился вопрос с недвигой в США ? в 2008 было так - перестали покупать - пошел ценопад - и-за ценопада стала убыточной ранее взятая ипотека - и стали бросать банкам залоговые квартиры и не выплачивали ипотеку. А кстати содержание залоговых квартир, когда их массово сбрасывают - требует серьезных денег. Как там сейчас недвига ? вроде как уладили тему как-то ? я вот не представляю - что сегодня может повлиять на рынок золота в условиях таких циничных манипуляций и бумажного золота.
Ваша идея, что раз манипуляции - то не долго им удастся ? Но это совсем не факт.
Додано: Чет 08 лис, 2018 22:05
Не удержат, как же еще.
Засыпали бабками с печатного станка, как же еще.
Скупка физического может повлиять. На фоне, например, дефолта США. Или замены бакса. Или просто его обвала.
Не потому что манипуляции, а потому что сколько веревочке ни виться... Дело в том, что отношение капитализации компаний и гос. долга к ВВП уже на исторических хаях. Даже к тоже дутому ВВП! И начавшийся рост доходностей при таком гос. долге - это one way ticket.
Додано: П'ят 09 лис, 2018 00:46
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Так у них отношение госдолга к ВВП постоянно растет и поэтому постоянно на хаях - для них это естественно- благополучное состояние.
Додано: П'ят 09 лис, 2018 00:53
Не, до середины 2000-х оно было стабильно, колебалось 30-50% ВВП, потом пошло в ускоряющийся рост - пошли в разнос и уже 115%.
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