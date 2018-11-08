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Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1821182218231824
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 13:32

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  urw56546958 написав:Не, до середины 2000-х оно было стабильно, колебалось 30-50% ВВП, потом пошло в ускоряющийся рост - пошли в разнос и уже 115%.

Если на хаях уже 13 лет - то это норма, к которой они давно привыкли. Даже лет 8-10 постоянный рост этого показателя , даже лет 5 - уже очень много - когда 5 лет на хаях - говорит об упадке экономики. А если более 10 лет и живут - по-старому = так это уже норма жизни у них.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 13:54

  Сержик написав:Я говорю об Украине и цене слитка в грн. В среднем продают по 1200-1300 грн. за грамм, если слитки небольшие.
В банках ужасная маржа, в интернете можно купить-продать с гораздо меньшими потерями.

Не связывайтесь с интренет-объявлениями. Может неповезти.
Рекомендую в банках. Например, банк Юнекс начиная с 10 грамм у них небольшая маржа. Слиток весом в 1 унцию по состоянию на сегодня: 1095.00-1118.00
P.S. А серебро, наоборот, рекомендую "в интернете", а не в банках
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 14:18

  ЯЧитатель написав:
  Сержик написав:Я говорю об Украине и цене слитка в грн. В среднем продают по 1200-1300 грн. за грамм, если слитки небольшие.
В банках ужасная маржа, в интернете можно купить-продать с гораздо меньшими потерями.

Не связывайтесь с интренет-объявлениями. Может неповезти.
Рекомендую в банках. Например, банк Юнекс начиная с 10 грамм у них небольшая маржа. Слиток весом в 1 унцию по состоянию на сегодня: 1095.00-1118.00
P.S. А серебро, наоборот, рекомендую "в интернете", а не в банках


Есть конкретные случаи когда ,, неповезло,,?
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 16:11

  kalinavalera1 написав:
  urw56546958 написав:Не, до середины 2000-х оно было стабильно, колебалось 30-50% ВВП, потом пошло в ускоряющийся рост - пошли в разнос и уже 115%.

Если на хаях уже 13 лет - то это норма, к которой они давно привыкли. Даже лет 8-10 постоянный рост этого показателя , даже лет 5 - уже очень много - когда 5 лет на хаях - говорит об упадке экономики. А если более 10 лет и живут - по-старому = так это уже норма жизни у них.

Кто сказал, что 13 лет на хаях? Вы читать умеете или сами найти инфу в интернете о размере долга и ВВП по годам? До середины 2000-х долг держался в пределах 30-50% ВВП, но это не значит, что он вырос сразу в 2005-м. Он рос последние 13 лет при том с ускорением и сейчас составил 115% ВВП.
urw56546958
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