|
|
|
Горячие новости по драгоценным металлам
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: П'ят 09 лис, 2018 13:32
urw56546958 написав:
Не, до середины 2000-х оно было стабильно, колебалось 30-50% ВВП, потом пошло в ускоряющийся рост - пошли в разнос и уже 115%.
Если на хаях уже 13 лет - то это норма, к которой они давно привыкли. Даже лет 8-10 постоянный рост этого показателя , даже лет 5 - уже очень много - когда 5 лет на хаях - говорит об упадке экономики. А если более 10 лет и живут - по-старому = так это уже норма жизни у них.
-
kalinavalera1
-
-
- Повідомлень: 4721
- З нами з: 07.05.11
- Подякував: 652 раз.
- Подякували: 482 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 09 лис, 2018 13:54
Сержик написав:
Я говорю об Украине и цене слитка в грн. В среднем продают по 1200-1300 грн. за грамм, если слитки небольшие.
В банках ужасная маржа, в интернете можно купить-продать с гораздо меньшими потерями.
Не связывайтесь с интренет-объявлениями. Может неповезти.
Рекомендую в банках. Например, банк Юнекс начиная с 10 грамм у них небольшая маржа. Слиток весом в 1 унцию по состоянию на сегодня: 1095.00-1118.00
P.S. А серебро, наоборот, рекомендую "в интернете", а не в банках
-
ЯЧитатель
-
-
- Повідомлень: 285
- З нами з: 15.03.13
- Подякував: 1055 раз.
- Подякували: 83 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 09 лис, 2018 14:18
ЯЧитатель написав: Сержик написав:
Я говорю об Украине и цене слитка в грн. В среднем продают по 1200-1300 грн. за грамм, если слитки небольшие.
В банках ужасная маржа, в интернете можно купить-продать с гораздо меньшими потерями.
Не связывайтесь с интренет-объявлениями. Может неповезти.
Рекомендую в банках. Например, банк Юнекс начиная с 10 грамм у них небольшая маржа. Слиток весом в 1 унцию по состоянию на сегодня: 1095.00-1118.00
P.S. А серебро, наоборот, рекомендую "в интернете", а не в банках
Есть конкретные случаи когда ,, неповезло,,?
Three Things Cannot Be Long Hidden: The Sun, The Moon, and The Truth. ~ Buddha
-
vladus17
-
-
- Повідомлень: 566
- З нами з: 21.03.14
- Подякував: 106 раз.
- Подякували: 51 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 09 лис, 2018 16:11
kalinavalera1 написав: urw56546958 написав:
Не, до середины 2000-х оно было стабильно, колебалось 30-50% ВВП, потом пошло в ускоряющийся рост - пошли в разнос и уже 115%.
Если на хаях уже 13 лет - то это норма, к которой они давно привыкли. Даже лет 8-10 постоянный рост этого показателя , даже лет 5 - уже очень много - когда 5 лет на хаях - говорит об упадке экономики. А если более 10 лет и живут - по-старому = так это уже норма жизни у них.
Кто сказал, что 13 лет на хаях? Вы читать умеете или сами найти инфу в интернете о размере долга и ВВП по годам? До середины 2000-х долг держался в пределах 30-50% ВВП, но это не значит, что он вырос сразу в 2005-м. Он рос последние 13 лет при том с ускорением и сейчас составил 115% ВВП.
-
urw56546958
-
-
- Повідомлень: 22
- З нами з: 07.11.18
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|