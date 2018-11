Додано: П'ят 09 лис, 2018 14:18

ЯЧитатель написав: Сержик написав: Я говорю об Украине и цене слитка в грн. В среднем продают по 1200-1300 грн. за грамм, если слитки небольшие.

В банках ужасная маржа, в интернете можно купить-продать с гораздо меньшими потерями. Я говорю об Украине и цене слитка в грн. В среднем продают по 1200-1300 грн. за грамм, если слитки небольшие.В банках ужасная маржа, в интернете можно купить-продать с гораздо меньшими потерями.

Не связывайтесь с интренет-объявлениями. Может неповезти.

Рекомендую в банках. Например, банк Юнекс начиная с 10 грамм у них небольшая маржа. Слиток весом в 1 унцию по состоянию на сегодня: 1095.00-1118.00

P.S. А серебро, наоборот, рекомендую "в интернете", а не в банках Не связывайтесь с интренет-объявлениями. Может неповезти.Рекомендую в банках. Например, банк Юнекс начиная с 10 грамм у них небольшая маржа. Слиток весом в 1 унцию по состоянию на сегодня: 1095.00-1118.00P.S. А серебро, наоборот, рекомендую "в интернете", а не в банках



Есть конкретные случаи когда ,, неповезло,,? Есть конкретные случаи когда ,, неповезло,,?

Three Things Cannot Be Long Hidden: The Sun, The Moon, and The Truth. ~ Buddha