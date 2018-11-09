urw56546958 написав:Не, до середины 2000-х оно было стабильно, колебалось 30-50% ВВП, потом пошло в ускоряющийся рост - пошли в разнос и уже 115%.
Если на хаях уже 13 лет - то это норма, к которой они давно привыкли. Даже лет 8-10 постоянный рост этого показателя , даже лет 5 - уже очень много - когда 5 лет на хаях - говорит об упадке экономики. А если более 10 лет и живут - по-старому = так это уже норма жизни у них.
Сержик написав:Я говорю об Украине и цене слитка в грн. В среднем продают по 1200-1300 грн. за грамм, если слитки небольшие. В банках ужасная маржа, в интернете можно купить-продать с гораздо меньшими потерями.
Не связывайтесь с интренет-объявлениями. Может неповезти. Рекомендую в банках. Например, банк Юнекс начиная с 10 грамм у них небольшая маржа. Слиток весом в 1 унцию по состоянию на сегодня: 1095.00-1118.00 P.S. А серебро, наоборот, рекомендую "в интернете", а не в банках
Сержик написав:Я говорю об Украине и цене слитка в грн. В среднем продают по 1200-1300 грн. за грамм, если слитки небольшие. В банках ужасная маржа, в интернете можно купить-продать с гораздо меньшими потерями.
Не связывайтесь с интренет-объявлениями. Может неповезти. Рекомендую в банках. Например, банк Юнекс начиная с 10 грамм у них небольшая маржа. Слиток весом в 1 унцию по состоянию на сегодня: 1095.00-1118.00 P.S. А серебро, наоборот, рекомендую "в интернете", а не в банках
Есть конкретные случаи когда ,, неповезло,,?
Three Things Cannot Be Long Hidden: The Sun, The Moon, and The Truth. ~ Buddha
urw56546958 написав:Не, до середины 2000-х оно было стабильно, колебалось 30-50% ВВП, потом пошло в ускоряющийся рост - пошли в разнос и уже 115%.
Если на хаях уже 13 лет - то это норма, к которой они давно привыкли. Даже лет 8-10 постоянный рост этого показателя , даже лет 5 - уже очень много - когда 5 лет на хаях - говорит об упадке экономики. А если более 10 лет и живут - по-старому = так это уже норма жизни у них.
Кто сказал, что 13 лет на хаях? Вы читать умеете или сами найти инфу в интернете о размере долга и ВВП по годам? До середины 2000-х долг держался в пределах 30-50% ВВП, но это не значит, что он вырос сразу в 2005-м. Он рос последние 13 лет при том с ускорением и сейчас составил 115% ВВП.
urw56546958 написав:Кто сказал, что 13 лет на хаях? Вы читать умеете или сами найти инфу в интернете о размере долга и ВВП по годам? До середины 2000-х долг держался в пределах 30-50% ВВП, но это не значит, что он вырос сразу в 2005-м. Он рос последние 13 лет при том с ускорением и сейчас составил 115% ВВП.
Ну напрягитесь - не без иронии пишу - но только от части -в 2005 это были хаи по отношению к 2004, и так каждый год -хаи постоянные относительно прошлых годов. Это значит что негативный показатель растет много лет под ряд - постоянный уверенный рост негатива. В данном случае - бескомпромиссный рост негатива, много лет под ряд - и экономика при этом у них в полном порядке. Если вы хотите сказать - что колебания в разные стороны - искать не буду. Долг постоянно растет. Но не фига в США живут как и жили.
urw56546958 написав:Кто сказал, что 13 лет на хаях? Вы читать умеете или сами найти инфу в интернете о размере долга и ВВП по годам? До середины 2000-х долг держался в пределах 30-50% ВВП, но это не значит, что он вырос сразу в 2005-м. Он рос последние 13 лет при том с ускорением и сейчас составил 115% ВВП.
Ну напрягитесь - не без иронии пишу - но только от части -в 2005 это были хаи по отношению к 2004, и так каждый год -хаи постоянные относительно прошлых годов. Это значит что негативный показатель растет много лет под ряд - постоянный уверенный рост негатива. В данном случае - бескомпромиссный рост негатива, много лет под ряд - и экономика при этом у них в полном порядке. Если вы хотите сказать - что колебания в разные стороны - искать не буду. Долг постоянно растет. Но не фига в США живут как и жили.
В определенный момент выстрелит, можете в этом не сомневаться. Прийдет время когда Американцы просто не смогут обслуживать свой гос долг. Чтобы избежать дефолта, скорее всего запустят инфляция (гиперинфляцию?). И скорее всего выстрелит довольно скоро, хотя конечно никто не знает когда...
Three Things Cannot Be Long Hidden: The Sun, The Moon, and The Truth. ~ Buddha
urw56546958 написав:Кто сказал, что 13 лет на хаях? Вы читать умеете или сами найти инфу в интернете о размере долга и ВВП по годам? До середины 2000-х долг держался в пределах 30-50% ВВП, но это не значит, что он вырос сразу в 2005-м. Он рос последние 13 лет при том с ускорением и сейчас составил 115% ВВП.
Ну напрягитесь - не без иронии пишу - но только от части -в 2005 это были хаи по отношению к 2004, и так каждый год -хаи постоянные относительно прошлых годов. Это значит что негативный показатель растет много лет под ряд - постоянный уверенный рост негатива. В данном случае - бескомпромиссный рост негатива, много лет под ряд - и экономика при этом у них в полном порядке. Если вы хотите сказать - что колебания в разные стороны - искать не буду. Долг постоянно растет. Но не фига в США живут как и жили.
Ну, с 1970-го оно колебалось в пределах 30-50%, сперва долг рос, а потом в конце 90-х даже упал. А с 2007-го пошло-поехало, в 2 раза за 10 лет. Прошлый раз такие уровни как сейчас были на пике 2-й мировой войны, тогда они выкрутились за счет того, что весь остальной мир был разрушен, а Америка стала мировой фабрикой, как выкрутятся сейчас?