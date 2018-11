Форуми / Банківські метали та

urw56546958 написав: Не, до середины 2000-х оно было стабильно, колебалось 30-50% ВВП, потом пошло в ускоряющийся рост - пошли в разнос и уже 115%.

Если на хаях уже 13 лет - то это норма, к которой они давно привыкли. Даже лет 8-10 постоянный рост этого показателя , даже лет 5 - уже очень много - когда 5 лет на хаях - говорит об упадке экономики. А если более 10 лет и живут - по-старому = так это уже норма жизни у них.

Если на хаях уже 13 лет - то это норма, к которой они давно привыкли. Даже лет 8-10 постоянный рост этого показателя , даже лет 5 - уже очень много - когда 5 лет на хаях - говорит об упадке экономики. А если более 10 лет и живут - по-старому = так это уже норма жизни у них. Если на хаях уже 13 лет - то это норма, к которой они давно привыкли. Даже лет 8-10 постоянный рост этого показателя , даже лет 5 - уже очень много - когда 5 лет на хаях - говорит об упадке экономики. А если более 10 лет и живут - по-старому = так это уже норма жизни у них. kalinavalera1

Сержик написав: Я говорю об Украине и цене слитка в грн. В среднем продают по 1200-1300 грн. за грамм, если слитки небольшие.

В банках ужасная маржа, в интернете можно купить-продать с гораздо меньшими потерями.

В банках ужасная маржа, в интернете можно купить-продать с гораздо меньшими потерями. Я говорю об Украине и цене слитка в грн. В среднем продают по 1200-1300 грн. за грамм, если слитки небольшие.В банках ужасная маржа, в интернете можно купить-продать с гораздо меньшими потерями.

Не связывайтесь с интренет-объявлениями. Может неповезти.

Рекомендую в банках. Например, банк Юнекс начиная с 10 грамм у них небольшая маржа. Слиток весом в 1 унцию по состоянию на сегодня: 1095.00-1118.00

Не связывайтесь с интренет-объявлениями. Может неповезти.

Рекомендую в банках. Например, банк Юнекс начиная с 10 грамм у них небольшая маржа. Слиток весом в 1 унцию по состоянию на сегодня: 1095.00-1118.00

P.S. А серебро, наоборот, рекомендую "в интернете", а не в банках

В банках ужасная маржа, в интернете можно купить-продать с гораздо меньшими потерями. Я говорю об Украине и цене слитка в грн. В среднем продают по 1200-1300 грн. за грамм, если слитки небольшие.В банках ужасная маржа, в интернете можно купить-продать с гораздо меньшими потерями.

Не связывайтесь с интренет-объявлениями. Может неповезти.

Рекомендую в банках. Например, банк Юнекс начиная с 10 грамм у них небольшая маржа. Слиток весом в 1 унцию по состоянию на сегодня: 1095.00-1118.00

P.S. А серебро, наоборот, рекомендую "в интернете", а не в банках Не связывайтесь с интренет-объявлениями. Может неповезти.Рекомендую в банках. Например, банк Юнекс начиная с 10 грамм у них небольшая маржа. Слиток весом в 1 унцию по состоянию на сегодня: 1095.00-1118.00P.S. А серебро, наоборот, рекомендую "в интернете", а не в банках



Есть конкретные случаи когда ,, неповезло,,?

Если на хаях уже 13 лет - то это норма, к которой они давно привыкли. Даже лет 8-10 постоянный рост этого показателя , даже лет 5 - уже очень много - когда 5 лет на хаях - говорит об упадке экономики. А если более 10 лет и живут - по-старому = так это уже норма жизни у них. Если на хаях уже 13 лет - то это норма, к которой они давно привыкли. Даже лет 8-10 постоянный рост этого показателя , даже лет 5 - уже очень много - когда 5 лет на хаях - говорит об упадке экономики. А если более 10 лет и живут - по-старому = так это уже норма жизни у них.

Кто сказал, что 13 лет на хаях? Вы читать умеете или сами найти инфу в интернете о размере долга и ВВП по годам? До середины 2000-х долг держался в пределах 30-50% ВВП, но это не значит, что он вырос сразу в 2005-м. Он рос последние 13 лет при том с ускорением и сейчас составил 115% ВВП.

Повідомлень: 25 З нами з: 07.11.18 Подякував: 6 раз. Подякували: 2 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 09 лис, 2018 22:00 Re: Горячие новости по драгоценным металлам urw56546958 написав: Кто сказал, что 13 лет на хаях? Вы читать умеете или сами найти инфу в интернете о размере долга и ВВП по годам? До середины 2000-х долг держался в пределах 30-50% ВВП, но это не значит, что он вырос сразу в 2005-м. Он рос последние 13 лет при том с ускорением и сейчас составил 115% ВВП. Кто сказал, что 13 лет на хаях? Вы читать умеете или сами найти инфу в интернете о размере долга и ВВП по годам? До середины 2000-х долг держался в пределах 30-50% ВВП, но это не значит, что он вырос сразу в 2005-м. Он рос последние 13 лет при том с ускорением и сейчас составил 115% ВВП.



Ну напрягитесь - не без иронии пишу - но только от части -в 2005 это были хаи по отношению к 2004, и так каждый год -хаи постоянные относительно прошлых годов. Это значит что негативный показатель растет много лет под ряд - постоянный уверенный рост негатива. В данном случае - бескомпромиссный рост негатива, много лет под ряд - и экономика при этом у них в полном порядке. Если вы хотите сказать - что колебания в разные стороны - искать не буду. Долг постоянно растет. Но не фига в США живут как и жили.

Повідомлень: 4724 З нами з: 07.05.11 Подякував: 652 раз. Подякували: 482 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 лис, 2018 10:00 kalinavalera1 написав: urw56546958 написав: Кто сказал, что 13 лет на хаях? Вы читать умеете или сами найти инфу в интернете о размере долга и ВВП по годам? До середины 2000-х долг держался в пределах 30-50% ВВП, но это не значит, что он вырос сразу в 2005-м. Он рос последние 13 лет при том с ускорением и сейчас составил 115% ВВП. Кто сказал, что 13 лет на хаях? Вы читать умеете или сами найти инфу в интернете о размере долга и ВВП по годам? До середины 2000-х долг держался в пределах 30-50% ВВП, но это не значит, что он вырос сразу в 2005-м. Он рос последние 13 лет при том с ускорением и сейчас составил 115% ВВП.



Ну напрягитесь - не без иронии пишу - но только от части -в 2005 это были хаи по отношению к 2004, и так каждый год -хаи постоянные относительно прошлых годов. Это значит что негативный показатель растет много лет под ряд - постоянный уверенный рост негатива. В данном случае - бескомпромиссный рост негатива, много лет под ряд - и экономика при этом у них в полном порядке. Если вы хотите сказать - что колебания в разные стороны - искать не буду. Долг постоянно растет. Но не фига в США живут как и жили. Ну напрягитесь - не без иронии пишу - но только от части -в 2005 это были хаи по отношению к 2004, и так каждый год -хаи постоянные относительно прошлых годов. Это значит что негативный показатель растет много лет под ряд - постоянный уверенный рост негатива. В данном случае - бескомпромиссный рост негатива, много лет под ряд - и экономика при этом у них в полном порядке. Если вы хотите сказать - что колебания в разные стороны - искать не буду. Долг постоянно растет. Но не фига в США живут как и жили.



В определенный момент выстрелит, можете в этом не сомневаться.

Прийдет время когда Американцы просто не смогут обслуживать свой гос долг.

Чтобы избежать дефолта, скорее всего запустят инфляция (гиперинфляцию?).

И скорее всего выстрелит довольно скоро, хотя конечно никто не знает когда... В определенный момент выстрелит, можете в этом не сомневаться.Прийдет время когда Американцы просто не смогут обслуживать свой гос долг.Чтобы избежать дефолта, скорее всего запустят инфляция (гиперинфляцию?).И скорее всего выстрелит довольно скоро, хотя конечно никто не знает когда... Three Things Cannot Be Long Hidden: The Sun, The Moon, and The Truth. ~ Buddha vladus17 Повідомлень: 567 З нами з: 21.03.14 Подякував: 106 раз. Подякували: 51 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 лис, 2018 11:54 kalinavalera1 написав: urw56546958 написав: Кто сказал, что 13 лет на хаях? Вы читать умеете или сами найти инфу в интернете о размере долга и ВВП по годам? До середины 2000-х долг держался в пределах 30-50% ВВП, но это не значит, что он вырос сразу в 2005-м. Он рос последние 13 лет при том с ускорением и сейчас составил 115% ВВП. Кто сказал, что 13 лет на хаях? Вы читать умеете или сами найти инфу в интернете о размере долга и ВВП по годам? До середины 2000-х долг держался в пределах 30-50% ВВП, но это не значит, что он вырос сразу в 2005-м. Он рос последние 13 лет при том с ускорением и сейчас составил 115% ВВП.



Ну напрягитесь - не без иронии пишу - но только от части -в 2005 это были хаи по отношению к 2004, и так каждый год -хаи постоянные относительно прошлых годов. Это значит что негативный показатель растет много лет под ряд - постоянный уверенный рост негатива. В данном случае - бескомпромиссный рост негатива, много лет под ряд - и экономика при этом у них в полном порядке. Если вы хотите сказать - что колебания в разные стороны - искать не буду. Долг постоянно растет. Но не фига в США живут как и жили. Ну напрягитесь - не без иронии пишу - но только от части -в 2005 это были хаи по отношению к 2004, и так каждый год -хаи постоянные относительно прошлых годов. Это значит что негативный показатель растет много лет под ряд - постоянный уверенный рост негатива. В данном случае - бескомпромиссный рост негатива, много лет под ряд - и экономика при этом у них в полном порядке. Если вы хотите сказать - что колебания в разные стороны - искать не буду. Долг постоянно растет. Но не фига в США живут как и жили.



Ну, с 1970-го оно колебалось в пределах 30-50%, сперва долг рос, а потом в конце 90-х даже упал. А с 2007-го пошло-поехало, в 2 раза за 10 лет. Прошлый раз такие уровни как сейчас были на пике 2-й мировой войны, тогда они выкрутились за счет того, что весь остальной мир был разрушен, а Америка стала мировой фабрикой, как выкрутятся сейчас?

Ну, с 1970-го оно колебалось в пределах 30-50%, сперва долг рос, а потом в конце 90-х даже упал. А с 2007-го пошло-поехало, в 2 раза за 10 лет. Прошлый раз такие уровни как сейчас были на пике 2-й мировой войны, тогда они выкрутились за счет того, что весь остальной мир был разрушен, а Америка стала мировой фабрикой, как выкрутятся сейчас? urw56546958

СПс за график - а то я часто просто "знаю и вижу"- и так. Ошибаюсь редко. Но бывает, конечно. Так вот по данному вопросу - ничего не вижу. Но - замечу- что ждать , что они не смогут обслуживать во долг - не серьезно, конечно может сломаться печатный станок - но уверен - у них есть запасной.

Инфляция ? тут шансов теоретически больше - но по факту -на давно должна проявляться ? Но мы этого не видим.... Я рост приветствую - вернее приветствовал бы только .... Но нужно оценивать реально - верно ?

Инфляция ? тут шансов теоретически больше - но по факту -на давно должна проявляться ? Но мы этого не видим.... Я рост приветствую - вернее приветствовал бы только .... Но нужно оценивать реально - верно ? СПс за график - а то я часто просто "знаю и вижу"- и так. Ошибаюсь редко. Но бывает, конечно. Так вот по данному вопросу - ничего не вижу. Но - замечу- что ждать , что они не смогут обслуживать во долг - не серьезно, конечно может сломаться печатный станок - но уверен - у них есть запасной.Инфляция ? тут шансов теоретически больше - но по факту -на давно должна проявляться ? Но мы этого не видим.... Я рост приветствую - вернее приветствовал бы только .... Но нужно оценивать реально - верно ? kalinavalera1

Повідомлень: 4724 З нами з: 07.05.11 Подякував: 652 раз. Подякували: 482 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 лис, 2018 22:46 kalinavalera1 написав: urw56546958 СПс за график - а то я часто просто "знаю и вижу"- и так. Ошибаюсь редко. Но бывает, конечно. Так вот по данному вопросу - ничего не вижу. Но - замечу- что ждать , что они не смогут обслуживать во долг - не серьезно, конечно может сломаться печатный станок - но уверен - у них есть запасной.

Инфляция ? тут шансов теоретически больше - но по факту -на давно должна проявляться ? Но мы этого не видим.... Я рост приветствую - вернее приветствовал бы только .... Но нужно оценивать реально - верно ? СПс за график - а то я часто просто "знаю и вижу"- и так. Ошибаюсь редко. Но бывает, конечно. Так вот по данному вопросу - ничего не вижу. Но - замечу- что ждать , что они не смогут обслуживать во долг - не серьезно, конечно может сломаться печатный станок - но уверен - у них есть запасной.Инфляция ? тут шансов теоретически больше - но по факту -на давно должна проявляться ? Но мы этого не видим.... Я рост приветствую - вернее приветствовал бы только .... Но нужно оценивать реально - верно ?

Взлет цены обслуживания долга только где-то год как происходит. Да и рост самого долга ускоряется. Это билет в один конец. И на графике даже пессимистический прогноз выглядит оптимистическим. Даже если взять просто геометрическую прогрессию без экспонент, то выросший вдвое к ВВП за 11 лет гос. долг еще через 11 лет составит уже не 115 как сейчас, а 230% ВВП, а не 150. Но вряд ли при размерах махины и начавшемся росте доходностей мы увидим эти беспрецедентные цифры, так как тогда только на проценты будет уходить чуть ли не весь бюджет, развязка будет гораздо раньше!

Инфляции нет, потому что все свободные деньги уходят в фондовый пузырь, но и он уже достиг критического уровня, судя по тому, что отношение капитализации компаний к ВВП тоже достигло исторических пиков 2000-го года, который наблюдался перед крахом доткомов.

