Додано: Суб 10 лис, 2018 22:46

kalinavalera1 написав: urw56546958 СПс за график - а то я часто просто "знаю и вижу"- и так. Ошибаюсь редко. Но бывает, конечно. Так вот по данному вопросу - ничего не вижу. Но - замечу- что ждать , что они не смогут обслуживать во долг - не серьезно, конечно может сломаться печатный станок - но уверен - у них есть запасной.

Инфляция ? тут шансов теоретически больше - но по факту -на давно должна проявляться ? Но мы этого не видим.... Я рост приветствую - вернее приветствовал бы только .... Но нужно оценивать реально - верно ? СПс за график - а то я часто просто "знаю и вижу"- и так. Ошибаюсь редко. Но бывает, конечно. Так вот по данному вопросу - ничего не вижу. Но - замечу- что ждать , что они не смогут обслуживать во долг - не серьезно, конечно может сломаться печатный станок - но уверен - у них есть запасной.Инфляция ? тут шансов теоретически больше - но по факту -на давно должна проявляться ? Но мы этого не видим.... Я рост приветствую - вернее приветствовал бы только .... Но нужно оценивать реально - верно ?

Взлет цены обслуживания долга только где-то год как происходит. Да и рост самого долга ускоряется. Это билет в один конец. И на графике даже пессимистический прогноз выглядит оптимистическим. Даже если взять просто геометрическую прогрессию без экспонент, то выросший вдвое к ВВП за 11 лет гос. долг еще через 11 лет составит уже не 115 как сейчас, а 230% ВВП, а не 150. Но вряд ли при размерах махины и начавшемся росте доходностей мы увидим эти беспрецедентные цифры, так как тогда только на проценты будет уходить чуть ли не весь бюджет, развязка будет гораздо раньше!Инфляции нет, потому что все свободные деньги уходят в фондовый пузырь, но и он уже достиг критического уровня, судя по тому, что отношение капитализации компаний к ВВП тоже достигло исторических пиков 2000-го года, который наблюдался перед крахом доткомов.