kalinavalera1 написав: Как видим - станок печатает зеленые деньги и ему все равно, сколько их печатать. Он железный - ему все равно. Я вам больше скажу - чем больше напечатано долларов - тем больше голова болит у кредиторов и прочих держателей зеленых денег. Что касается "издателей" этих денег - то свои товары они давно получили. И даже в условиях инфляции ниче не теряют. Наоборот - будут отдавать более дешевые деньги.
А что нам до них? Вы хотите за них попереживать? Мы о том, как сохранить деньги пересичному украинцу, а не масону-американцу, владельцу мировых финансов (пока).