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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 23:11

  kalinavalera1 написав: Как видим - станок печатает зеленые деньги и ему все равно, сколько их печатать. Он железный - ему все равно. Я вам больше скажу - чем больше напечатано долларов - тем больше голова болит у кредиторов и прочих держателей зеленых денег. Что касается "издателей" этих денег - то свои товары они давно получили. И даже в условиях инфляции ниче не теряют. Наоборот - будут отдавать более дешевые деньги.

А что нам до них? Вы хотите за них попереживать? Мы о том, как сохранить деньги пересичному украинцу, а не масону-американцу, владельцу мировых финансов (пока).
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