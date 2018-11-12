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Горячие новости по драгоценным металлам
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  #<1 ... 1822182318241825
Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 23:11

  kalinavalera1 написав: Как видим - станок печатает зеленые деньги и ему все равно, сколько их печатать. Он железный - ему все равно. Я вам больше скажу - чем больше напечатано долларов - тем больше голова болит у кредиторов и прочих держателей зеленых денег. Что касается "издателей" этих денег - то свои товары они давно получили. И даже в условиях инфляции ниче не теряют. Наоборот - будут отдавать более дешевые деньги.

А что нам до них? Вы хотите за них попереживать? Мы о том, как сохранить деньги пересичному украинцу, а не масону-американцу, владельцу мировых финансов (пока).
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 11:01

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

Так, для раздумья в холодный понедельник....

1. По следам «Аварии долларового пылесоса».

"Мы хотим всем рекордам наши Доу-на дать имена!" - были сделаны такие выводы:

1) Настоящий индекс доллара можно описать формулой: DJIA/US 2 YR.

2) Рост котировок фондового рынка основан на усиливающейся распродаже облигаций и прежде всего краткосрочных.

3) Ликвидности для поддержки фондового рынка настолько не хватает, что в ход пошли средства от распродажи среднесрочных и дальнесрочных трежерис!

4) Если в 1987 году знаком краха было самое большое дневное падение индекса Доу, то в условиях сегодняшней «парадигмы облигационной распродажи» началом краха фондового рынка станет самый большой в истории дневной рост промышленного индекса. Таковой факт откроет начало того самого «Стагфляционного шока» с резким удорожанием всех инструментов коммодис!

5) Пожалуй, вырисовывается схема такая: ФРС обменивает облигации на доллары, но доллары, как обещано, не уничтожаются, а направляются на фондовый рынок. Этот шаг, если он действительно начал применяться, говорит о том, что крах фондового рынка США, по сути, уже состоялся, а «необходимый и вынужденный рост» «трупа Доу Джонс» поддерживается массивными вливаниями от ЦБ США, замаскированного под «сжатие баланса»!

На картинках, приведенных в той статье, было хорошо видно, что «пищей» для фондового кадавра является пирамида облигаций: мощный «Грэйт Эгейн» на графиках индексов акций, названный мной MAGA-LIGHT, сопровождался обрушением цен на трежерис. Посмотрим, изменилось ли что-то с того времени, и если изменилось, то постараемся выяснить направление денежных потоков. А для этого совместим на графике индекс DJIA и индекс доллара.

https://aftershock.news/?q=node/700226#comments
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 16:48

Я посмотрел на диаграмму налоговых поступлений федерального правительства и воскликнул: “О, Боже, она похожа на диаграмму фондового рынка”. Я сопоставил динамику налоговых поступлений с индексом Wilshire 5000, который отображает капитализацию всех американских публичных компаний, и я увидел, что они не имели корреляции до 2000 года, но, начиная с 2000 года, когда рынок акций устремлялся вниз, за ним следовали и налоговые поступления. Когда фондовый рынок рос, росли и налоговые поступления. Таким образом, сейчас правительство сильно зависит от того, как чувствуют себя фондовые рынки. В результате падения фондового рынка в 2000 году налоговые поступления сократились на 18%. В глобальном финансовом кризисе 2008 года налоговые поступления упали на 28%. После краха 2000 года потребовалось 4 с половиной года, чтобы вернуть налоговые поступления к тем же уровням, на которых они находились в 2000 году. Для того, чтобы вернуть налоговые поступления 2008 года потребовалось 5 с половиной лет. Во время этих спадов налоговых поступлений дефицитные расходы бюджета резко вырастают, а значит должно происходить ускорение процесса создания валюты для того, чтобы сделать возможными эти дефицитные расходы. Мы уже верстаем бюджет с триллионным дефицитом, и это означает, что, когда наступит следующий кризис, это будет адский кризис. Таким образом, я ожидаю, что фондовый рынок упадет больше, чем в кризис 2008 года, а это означает, что налоговые поступления, вероятно, упадут на 50% или 60% и более...это смерть экономики...война!
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 10:09

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

https://www.zerohedge.com/news/2018-11- ... japans-gdp


Взяты новые рекорды печатного станка - "активы" ЦБ Японии превысили годовой ВВП.

В норме (где "нормой" называется управление в национальных интересах, а не, к примеру, в интересах транснациональной финансовой олигархии) деньги это просто вспомогательное средство обмена реальных ценностей, никакой собственной "внутренней" ценностью не обладающие, а денежная масса не может расти быстрее реального сектора. ЦБ в такой системе просто регулирующий орган, согласующий свои планы с планами и нуждами народного хозяйства. Кстати, у Сталина госбанк СССР был просто подразделением минфина.

Насколько далек от этого современный мир? Вот свежая новость из Японии.

"Активы" ЦБ Японии (а его печатный станок занимается монетизацией не только ГКО и ипотечного мусора как в США в период QE, но и является "игроком" на биржевом рынке - для удержания пузыря от краха) достигли 553 трюлика йен, впервые в истории превысив годовой ВВП (552 трюлика на конец июня).

https://aftershock.news/?q=node/701063
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 10:45

А резервы SPDR растут, идет скупка и этого уже не скрывают, значит, разворот уже будет вот-вот или что-то посерьезней.
Отвелекают Италией, пока в Америке растут ставки и долг бьет все рекорды, так накручивают бакс для удасного слива.
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