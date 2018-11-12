Я посмотрел на диаграмму налоговых поступлений федерального правительства и воскликнул: “О, Боже, она похожа на диаграмму фондового рынка”. Я сопоставил динамику налоговых поступлений с индексом Wilshire 5000, который отображает капитализацию всех американских публичных компаний, и я увидел, что они не имели корреляции до 2000 года, но, начиная с 2000 года, когда рынок акций устремлялся вниз, за ним следовали и налоговые поступления. Когда фондовый рынок рос, росли и налоговые поступления. Таким образом, сейчас правительство сильно зависит от того, как чувствуют себя фондовые рынки. В результате падения фондового рынка в 2000 году налоговые поступления сократились на 18%. В глобальном финансовом кризисе 2008 года налоговые поступления упали на 28%. После краха 2000 года потребовалось 4 с половиной года, чтобы вернуть налоговые поступления к тем же уровням, на которых они находились в 2000 году. Для того, чтобы вернуть налоговые поступления 2008 года потребовалось 5 с половиной лет. Во время этих спадов налоговых поступлений дефицитные расходы бюджета резко вырастают, а значит должно происходить ускорение процесса создания валюты для того, чтобы сделать возможными эти дефицитные расходы. Мы уже верстаем бюджет с триллионным дефицитом, и это означает, что, когда наступит следующий кризис, это будет адский кризис. Таким образом, я ожидаю, что фондовый рынок упадет больше, чем в кризис 2008 года, а это означает, что налоговые поступления, вероятно, упадут на 50% или 60% и более...это смерть экономики...война!