На инвестинге в каментах все говорят о манипуляциях. Эти цены превращаются в клоунаду как со сталью 2 года назад.
Сталеваров топят с помощью LME
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Сер 14 лис, 2018 11:54
На инвестинге в каментах все говорят о манипуляциях. Эти цены превращаются в клоунаду как со сталью 2 года назад.
Сталеваров топят с помощью LME
Додано: Чет 15 лис, 2018 17:21
Дефицит бюджета США в октябре вырос на 60%, превысив $100 млрд.
https://news.finance.ua/ru/news/-/43850 ... v-100-mlrd
Кстати, если посмотреть долгосрочные графики, то изменение дефицита американского бюджета почти совпадает с изменением цены на золото, так что ждем рекордного взлета цены!
Додано: Чет 15 лис, 2018 17:37
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Посмотрим - если реально пойдет устойчивый скачек цены - то вы правы. Может Трамп взялся за дело. Но мое не вполне уверенное мнение - что все амерские пузыри давно лопнули. И дуют они не пузыри, просто в атмосферу - и просто в никуда. Поэтому лопнуть ничего уже не может. Но то имхо. Может я и не прав.
Додано: Чет 15 лис, 2018 23:34
Ну, ничего себе, рост насдака в 7 раз за 9 лет - это не пузырь? Где оно лопнуло, все еще впереди.
Там все полностью срежессированно! На инвестинге перед орередной попыткой накрутить фондовый пузырь появляются десякти ботов, которые начинают пророчить новые хаи и тут же фонда отрастает на процент-два. При том надувается на тонком рынке в утренние и вечерние часы, чаще под закрытие американской сессии, какждый раз в одно время. Потом опять спускается. Пузырь уже не держится. Это совместные действия печатных станков, банков, компаний и ботов по раздуванию фондового пузыря. Даже прошлая глава ФРС как-то говорила, что не ждите кризиса, это они так хотят создать видимость мощной экономики и отсутствия кризиса и направить лишние деньги с печатных станков в пузыри для контроля инфляции и будущего их изъятия - накручивать фонду с печатных станков, а гос. долга, ужасного торгового балнса, опять начавшего расти бюджетного дефицита, растущих ставок по трежерям, несмотря даже на манипуляции и помощь печатных станков всего мира, критической закредитованности тех же студентов как будто и нет, все заняты пирамидой фонды и считают виртуальные триллионы, пока они не превратились в тыкву.
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