Додано: Суб 17 лис, 2018 14:12

Может, так бы и было, если б речь шла о каких-нибудь лайткоинах с мизерной капитализацией, которые мало у кого есть в наличии, при условии, что их запредельную стоимость поддерживали бы большие силы, это можно было бы делать вечно и никто этого бы и не заметил, разве что какой-нибудь дотошный журналюжка бы докопался, но если речь идет об акциях крупных компаний, капитализация которых достигла десятков триллионов долларов и 2-й раз в истории достигла 150% американского ВВП, что подтверждает критическую переоцененность, и эти акции есть у многих в портфеле, то, во-первых, соблазн у миллионов спекулей и инвесторов продать их и потратить деньги на яхту и виллу растет (жизнь-то у всех одна), сдерживает многих пока только большой рост и ожидание еще большей цены, а во-вторых, по мере роста котировок, для поддержания этого роста нужно все больше и больше денег (думаю, понятно, что для роста насдака с уровня 1000 на 10% нужна одна сумма, а для роста с 7000 на 10 процентов сумма нужна уже в 7 раз большая), которые просто неоткуда взять, так как в мире уже нет столько свободных денег, тем более во время сворачивания политики стимулирования (которое, по крайней мере, официально декларируется), а печатать триллионы для поддержки пузыря уже грозит гиперком и уличением центробанков в обмане.