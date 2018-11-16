На инвестинге в каментах все говорят о манипуляциях. Эти цены превращаются в клоунаду как со сталью 2 года назад.
Сталеваров топят с помощью LME
|
|
|
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Сер 14 лис, 2018 11:54
На инвестинге в каментах все говорят о манипуляциях. Эти цены превращаются в клоунаду как со сталью 2 года назад.
Сталеваров топят с помощью LME
Додано: Чет 15 лис, 2018 17:21
Дефицит бюджета США в октябре вырос на 60%, превысив $100 млрд.
https://news.finance.ua/ru/news/-/43850 ... v-100-mlrd
Кстати, если посмотреть долгосрочные графики, то изменение дефицита американского бюджета почти совпадает с изменением цены на золото, так что ждем рекордного взлета цены!
Додано: Чет 15 лис, 2018 17:37
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Посмотрим - если реально пойдет устойчивый скачек цены - то вы правы. Может Трамп взялся за дело. Но мое не вполне уверенное мнение - что все амерские пузыри давно лопнули. И дуют они не пузыри, просто в атмосферу - и просто в никуда. Поэтому лопнуть ничего уже не может. Но то имхо. Может я и не прав.
Додано: Чет 15 лис, 2018 23:34
Ну, ничего себе, рост насдака в 7 раз за 9 лет - это не пузырь? Где оно лопнуло, все еще впереди.
Там все полностью срежессированно! На инвестинге перед орередной попыткой накрутить фондовый пузырь появляются десякти ботов, которые начинают пророчить новые хаи и тут же фонда отрастает на процент-два. При том надувается на тонком рынке в утренние и вечерние часы, чаще под закрытие американской сессии, какждый раз в одно время. Потом опять спускается. Пузырь уже не держится. Это совместные действия печатных станков, банков, компаний и ботов по раздуванию фондового пузыря. Даже прошлая глава ФРС как-то говорила, что не ждите кризиса, это они так хотят создать видимость мощной экономики и отсутствия кризиса и направить лишние деньги с печатных станков в пузыри для контроля инфляции и будущего их изъятия - накручивать фонду с печатных станков, а гос. долга, ужасного торгового балнса, опять начавшего расти бюджетного дефицита, растущих ставок по трежерям, несмотря даже на манипуляции и помощь печатных станков всего мира, критической закредитованности тех же студентов как будто и нет, все заняты пирамидой фонды и считают виртуальные триллионы, пока они не превратились в тыкву.
Додано: П'ят 16 лис, 2018 23:13
Мир снова начал избавляться от трежерей.
И заметьте, как только вышел этот отчет, доходности пошли вниз. Боятся и сильней манипулируют, пошли выкупать трежеря прямо с печатного станка через подставные конторы, этим объясняется и сегодняшнее падение индекса бакса и рост фонды и, о, немыслимое, выросло даже золото и серебро, но это не особо поможет, Аннушка уже пролила масло и точка невозврата на пути к дефолту США пройдена.
Додано: Суб 17 лис, 2018 04:34
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Если цены - иллюзия - то говорить о наличии пузыря - нет повода. если практически никто не покупает по таким ценам - и пузыря нет. Я так понимаю. Может не верно понимаю ? Я понимаю что насдак - это индекс - поэтому из него такой пузырь никак не получится - что бы он лопнул ? А абстрактно надувать показатели и "нарисованные" только на бумаге цены и показатели можно на все хоть вечно. Но они не лопнут - если по ним активно не идет торговля. -
Механизм пузыря такой - что-то активно покупают и на него задирают цену, пока есть спрос. На каком-то уровне - рынок то ли насыщается - то ли цена становится слишком " раздутой" - и тут " пузырь лопается - цена падает сильно и резко. Но если на товар и так спрос очень вялый или вообще этот спрос изображают - как и высокие цены "на бумаге" - то как эта цена может резко упасть - то есть именно резкое падение цены и есть лопание пузыря ? В чем смысл для режиссера - в таком изображении именно падении цены ?! Если цены не реальные - то и показатели - индексы тоже не настоящие, а спектакль режиссеру удается уже скажем 5 или 10 лет - так может продолжаться не определенно долго.
Додано: Суб 17 лис, 2018 14:12
Может, так бы и было, если б речь шла о каких-нибудь лайткоинах с мизерной капитализацией, которые мало у кого есть в наличии, при условии, что их запредельную стоимость поддерживали бы большие силы, это можно было бы делать вечно и никто этого бы и не заметил, разве что какой-нибудь дотошный журналюжка бы докопался, но если речь идет об акциях крупных компаний, капитализация которых достигла десятков триллионов долларов и 2-й раз в истории достигла 150% американского ВВП, что подтверждает критическую переоцененность, и эти акции есть у многих в портфеле, то, во-первых, соблазн у миллионов спекулей и инвесторов продать их и потратить деньги на яхту и виллу растет (жизнь-то у всех одна), сдерживает многих пока только большой рост и ожидание еще большей цены, а во-вторых, по мере роста котировок, для поддержания этого роста нужно все больше и больше денег (думаю, понятно, что для роста насдака с уровня 1000 на 10% нужна одна сумма, а для роста с 7000 на 10 процентов сумма нужна уже в 7 раз большая), которые просто неоткуда взять, так как в мире уже нет столько свободных денег, тем более во время сворачивания политики стимулирования (которое, по крайней мере, официально декларируется), а печатать триллионы для поддержки пузыря уже грозит гиперком и уличением центробанков в обмане.
|