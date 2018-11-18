На инвестинге в каментах все говорят о манипуляциях. Эти цены превращаются в клоунаду как со сталью 2 года назад.
Сталеваров топят с помощью LME
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Сер 14 лис, 2018 11:54
На инвестинге в каментах все говорят о манипуляциях. Эти цены превращаются в клоунаду как со сталью 2 года назад.
Сталеваров топят с помощью LME
Додано: Чет 15 лис, 2018 17:21
Дефицит бюджета США в октябре вырос на 60%, превысив $100 млрд.
https://news.finance.ua/ru/news/-/43850 ... v-100-mlrd
Кстати, если посмотреть долгосрочные графики, то изменение дефицита американского бюджета почти совпадает с изменением цены на золото, так что ждем рекордного взлета цены!
Додано: Чет 15 лис, 2018 17:37
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Посмотрим - если реально пойдет устойчивый скачек цены - то вы правы. Может Трамп взялся за дело. Но мое не вполне уверенное мнение - что все амерские пузыри давно лопнули. И дуют они не пузыри, просто в атмосферу - и просто в никуда. Поэтому лопнуть ничего уже не может. Но то имхо. Может я и не прав.
Додано: Чет 15 лис, 2018 23:34
Ну, ничего себе, рост насдака в 7 раз за 9 лет - это не пузырь? Где оно лопнуло, все еще впереди.
Там все полностью срежессированно! На инвестинге перед орередной попыткой накрутить фондовый пузырь появляются десякти ботов, которые начинают пророчить новые хаи и тут же фонда отрастает на процент-два. При том надувается на тонком рынке в утренние и вечерние часы, чаще под закрытие американской сессии, какждый раз в одно время. Потом опять спускается. Пузырь уже не держится. Это совместные действия печатных станков, банков, компаний и ботов по раздуванию фондового пузыря. Даже прошлая глава ФРС как-то говорила, что не ждите кризиса, это они так хотят создать видимость мощной экономики и отсутствия кризиса и направить лишние деньги с печатных станков в пузыри для контроля инфляции и будущего их изъятия - накручивать фонду с печатных станков, а гос. долга, ужасного торгового балнса, опять начавшего расти бюджетного дефицита, растущих ставок по трежерям, несмотря даже на манипуляции и помощь печатных станков всего мира, критической закредитованности тех же студентов как будто и нет, все заняты пирамидой фонды и считают виртуальные триллионы, пока они не превратились в тыкву.
Додано: Суб 17 лис, 2018 04:34
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Если цены - иллюзия - то говорить о наличии пузыря - нет повода. если практически никто не покупает по таким ценам - и пузыря нет. Я так понимаю. Может не верно понимаю ? Я понимаю что насдак - это индекс - поэтому из него такой пузырь никак не получится - что бы он лопнул ? А абстрактно надувать показатели и "нарисованные" только на бумаге цены и показатели можно на все хоть вечно. Но они не лопнут - если по ним активно не идет торговля. -
Механизм пузыря такой - что-то активно покупают и на него задирают цену, пока есть спрос. На каком-то уровне - рынок то ли насыщается - то ли цена становится слишком " раздутой" - и тут " пузырь лопается - цена падает сильно и резко. Но если на товар и так спрос очень вялый или вообще этот спрос изображают - как и высокие цены "на бумаге" - то как эта цена может резко упасть - то есть именно резкое падение цены и есть лопание пузыря ? В чем смысл для режиссера - в таком изображении именно падении цены ?! Если цены не реальные - то и показатели - индексы тоже не настоящие, а спектакль режиссеру удается уже скажем 5 или 10 лет - так может продолжаться не определенно долго.
Додано: Нед 18 лис, 2018 13:48
Центробанки мира скупили рекордные объемы золота
В третьем квартале 2018 года закупка золота центробанками мира достигла рекордных с 2015 года значений. Причем большую долю этого рекорда обеспечили действия ЦБ России и Турции.
Об этом говорится в аналитическом докладе Всемирного золотого совета (WGC).
Всего за три последних месяца мировые центробанки приобрели 148,4 тонн золота. Это на 22% больше, чем за аналогичный период в прошлом году (121,8 тонн), и максимум с 2015 года.
Крупнейшим покупателем золота стал Банк России, который за третий квартал приобрел 92,2 тонн золота. Общую стоимость своих золотых запасов ЦБ еще в сентябре оценивал почти в 2 тыс. тонн (около $77,26 млрд). К ноябрю запасы России превысили показатель в 2 тыс. тонн. Таким образом, на долю этого драгоценного металла приходится более 17% от общего объема российских резервов.
Крупный объем закупок золота также провела Турция, которая продолжила пополнять свои золотые запасы, несмотря на проблемы в экономике, следует из доклада Всемирного золотого совета. Всего за третий квартал турецкий ЦБ приобрел 18,5 тонн золота.
Последовательно пополнял запасы золота Центробанк Казахстана, который увеличил закупки на 13,4 тонн (общие запасы — 335,1 тонн), а также центробанки Индии (13,7 тонн), Польши ( 13,7 тонн). Венгрия и вовсе сообщила о росте своих золотых резервов в 10 раз за минувший квартал (с 3,1 до 31,5 тонн).
Спрос со стороны частных покупателей вырос на 13%, почти до 834 тонн. В том числе спрос на ювелирные украшения увеличился на 6%, до 536 тонн, на инвестиционные монеты и слитки – на 28%, до 298 тонн.
Спрос на золотые украшения особенно вырос в Индии (на 10%, почти до 149 тонн), в Китае (также на 10%, до 174 тонн, не считая Гонконг и Тайвань) и Юго-Восточной Азии. Этому также способствовало снижение цен на золото в июле-августе, стимулировавшее чувствительных к цене покупателей.
По материалам УБР
https://news.finance.ua/ru/news/-/43834 ... emy-zolota
Three Things Cannot Be Long Hidden: The Sun, The Moon, and The Truth. ~ Buddha
Додано: Нед 18 лис, 2018 23:03
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Интересно, а с чем вы связываете такой "аппетит" на золото в данный момент ?
Додано: Нед 18 лис, 2018 23:24
Самому интересно было бы узнать.
Думаю деньги перетекают с акций в золото.
Уменьшающийся интерес вкладывать в трежерис и в облигации, а так же избавиться от чьих то долговых обязательств...
Three Things Cannot Be Long Hidden: The Sun, The Moon, and The Truth. ~ Buddha
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