Додано: Нед 18 лис, 2018 13:48





Об этом говорится в аналитическом докладе Всемирного золотого совета (WGC).



Всего за три последних месяца мировые центробанки приобрели 148,4 тонн золота. Это на 22% больше, чем за аналогичный период в прошлом году (121,8 тонн), и максимум с 2015 года.



Крупнейшим покупателем золота стал Банк России, который за третий квартал приобрел 92,2 тонн золота. Общую стоимость своих золотых запасов ЦБ еще в сентябре оценивал почти в 2 тыс. тонн (около $77,26 млрд). К ноябрю запасы России превысили показатель в 2 тыс. тонн. Таким образом, на долю этого драгоценного металла приходится более 17% от общего объема российских резервов.



Крупный объем закупок золота также провела Турция, которая продолжила пополнять свои золотые запасы, несмотря на проблемы в экономике, следует из доклада Всемирного золотого совета. Всего за третий квартал турецкий ЦБ приобрел 18,5 тонн золота.



Последовательно пополнял запасы золота Центробанк Казахстана, который увеличил закупки на 13,4 тонн (общие запасы — 335,1 тонн), а также центробанки Индии (13,7 тонн), Польши ( 13,7 тонн). Венгрия и вовсе сообщила о росте своих золотых резервов в 10 раз за минувший квартал (с 3,1 до 31,5 тонн).



Спрос со стороны частных покупателей вырос на 13%, почти до 834 тонн. В том числе спрос на ювелирные украшения увеличился на 6%, до 536 тонн, на инвестиционные монеты и слитки – на 28%, до 298 тонн.



Спрос на золотые украшения особенно вырос в Индии (на 10%, почти до 149 тонн), в Китае (также на 10%, до 174 тонн, не считая Гонконг и Тайвань) и Юго-Восточной Азии. Этому также способствовало снижение цен на золото в июле-августе, стимулировавшее чувствительных к цене покупателей.

По материалам УБР





https://news.finance.ua/ru/news/-/43834 ... emy-zolota В третьем квартале 2018 года закупка золота центробанками мира достигла рекордных с 2015 года значений. Причем большую долю этого рекорда обеспечили действия ЦБ России и Турции.Об этом говорится в аналитическом докладе Всемирного золотого совета (WGC).Всего за три последних месяца мировые центробанки приобрели 148,4 тонн золота. Это на 22% больше, чем за аналогичный период в прошлом году (121,8 тонн), и максимум с 2015 года.Крупнейшим покупателем золота стал Банк России, который за третий квартал приобрел 92,2 тонн золота. Общую стоимость своих золотых запасов ЦБ еще в сентябре оценивал почти в 2 тыс. тонн (около $77,26 млрд). К ноябрю запасы России превысили показатель в 2 тыс. тонн. Таким образом, на долю этого драгоценного металла приходится более 17% от общего объема российских резервов.Крупный объем закупок золота также провела Турция, которая продолжила пополнять свои золотые запасы, несмотря на проблемы в экономике, следует из доклада Всемирного золотого совета. Всего за третий квартал турецкий ЦБ приобрел 18,5 тонн золота.Последовательно пополнял запасы золота Центробанк Казахстана, который увеличил закупки на 13,4 тонн (общие запасы — 335,1 тонн), а также центробанки Индии (13,7 тонн), Польши ( 13,7 тонн). Венгрия и вовсе сообщила о росте своих золотых резервов в 10 раз за минувший квартал (с 3,1 до 31,5 тонн).Спрос со стороны частных покупателей вырос на 13%, почти до 834 тонн. В том числе спрос на ювелирные украшения увеличился на 6%, до 536 тонн, на инвестиционные монеты и слитки – на 28%, до 298 тонн.Спрос на золотые украшения особенно вырос в Индии (на 10%, почти до 149 тонн), в Китае (также на 10%, до 174 тонн, не считая Гонконг и Тайвань) и Юго-Восточной Азии. Этому также способствовало снижение цен на золото в июле-августе, стимулировавшее чувствительных к цене покупателей.По материалам УБР

Three Things Cannot Be Long Hidden: The Sun, The Moon, and The Truth. ~ Buddha