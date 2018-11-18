На инвестинге в каментах все говорят о манипуляциях. Эти цены превращаются в клоунаду как со сталью 2 года назад.
Сталеваров топят с помощью LME
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Сер 14 лис, 2018 11:54
На инвестинге в каментах все говорят о манипуляциях. Эти цены превращаются в клоунаду как со сталью 2 года назад.
Сталеваров топят с помощью LME
Додано: Чет 15 лис, 2018 17:21
Дефицит бюджета США в октябре вырос на 60%, превысив $100 млрд.
https://news.finance.ua/ru/news/-/43850 ... v-100-mlrd
Кстати, если посмотреть долгосрочные графики, то изменение дефицита американского бюджета почти совпадает с изменением цены на золото, так что ждем рекордного взлета цены!
Додано: Чет 15 лис, 2018 17:37
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Посмотрим - если реально пойдет устойчивый скачек цены - то вы правы. Может Трамп взялся за дело. Но мое не вполне уверенное мнение - что все амерские пузыри давно лопнули. И дуют они не пузыри, просто в атмосферу - и просто в никуда. Поэтому лопнуть ничего уже не может. Но то имхо. Может я и не прав.
Додано: Чет 15 лис, 2018 23:34
Ну, ничего себе, рост насдака в 7 раз за 9 лет - это не пузырь? Где оно лопнуло, все еще впереди.
Там все полностью срежессированно! На инвестинге перед орередной попыткой накрутить фондовый пузырь появляются десякти ботов, которые начинают пророчить новые хаи и тут же фонда отрастает на процент-два. При том надувается на тонком рынке в утренние и вечерние часы, чаще под закрытие американской сессии, какждый раз в одно время. Потом опять спускается. Пузырь уже не держится. Это совместные действия печатных станков, банков, компаний и ботов по раздуванию фондового пузыря. Даже прошлая глава ФРС как-то говорила, что не ждите кризиса, это они так хотят создать видимость мощной экономики и отсутствия кризиса и направить лишние деньги с печатных станков в пузыри для контроля инфляции и будущего их изъятия - накручивать фонду с печатных станков, а гос. долга, ужасного торгового балнса, опять начавшего расти бюджетного дефицита, растущих ставок по трежерям, несмотря даже на манипуляции и помощь печатных станков всего мира, критической закредитованности тех же студентов как будто и нет, все заняты пирамидой фонды и считают виртуальные триллионы, пока они не превратились в тыкву.
Додано: Суб 17 лис, 2018 04:34
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Если цены - иллюзия - то говорить о наличии пузыря - нет повода. если практически никто не покупает по таким ценам - и пузыря нет. Я так понимаю. Может не верно понимаю ? Я понимаю что насдак - это индекс - поэтому из него такой пузырь никак не получится - что бы он лопнул ? А абстрактно надувать показатели и "нарисованные" только на бумаге цены и показатели можно на все хоть вечно. Но они не лопнут - если по ним активно не идет торговля. -
Механизм пузыря такой - что-то активно покупают и на него задирают цену, пока есть спрос. На каком-то уровне - рынок то ли насыщается - то ли цена становится слишком " раздутой" - и тут " пузырь лопается - цена падает сильно и резко. Но если на товар и так спрос очень вялый или вообще этот спрос изображают - как и высокие цены "на бумаге" - то как эта цена может резко упасть - то есть именно резкое падение цены и есть лопание пузыря ? В чем смысл для режиссера - в таком изображении именно падении цены ?! Если цены не реальные - то и показатели - индексы тоже не настоящие, а спектакль режиссеру удается уже скажем 5 или 10 лет - так может продолжаться не определенно долго.
Додано: Нед 18 лис, 2018 13:48
Центробанки мира скупили рекордные объемы золота
В третьем квартале 2018 года закупка золота центробанками мира достигла рекордных с 2015 года значений. Причем большую долю этого рекорда обеспечили действия ЦБ России и Турции.
Об этом говорится в аналитическом докладе Всемирного золотого совета (WGC).
Всего за три последних месяца мировые центробанки приобрели 148,4 тонн золота. Это на 22% больше, чем за аналогичный период в прошлом году (121,8 тонн), и максимум с 2015 года.
Крупнейшим покупателем золота стал Банк России, который за третий квартал приобрел 92,2 тонн золота. Общую стоимость своих золотых запасов ЦБ еще в сентябре оценивал почти в 2 тыс. тонн (около $77,26 млрд). К ноябрю запасы России превысили показатель в 2 тыс. тонн. Таким образом, на долю этого драгоценного металла приходится более 17% от общего объема российских резервов.
Крупный объем закупок золота также провела Турция, которая продолжила пополнять свои золотые запасы, несмотря на проблемы в экономике, следует из доклада Всемирного золотого совета. Всего за третий квартал турецкий ЦБ приобрел 18,5 тонн золота.
Последовательно пополнял запасы золота Центробанк Казахстана, который увеличил закупки на 13,4 тонн (общие запасы — 335,1 тонн), а также центробанки Индии (13,7 тонн), Польши ( 13,7 тонн). Венгрия и вовсе сообщила о росте своих золотых резервов в 10 раз за минувший квартал (с 3,1 до 31,5 тонн).
Спрос со стороны частных покупателей вырос на 13%, почти до 834 тонн. В том числе спрос на ювелирные украшения увеличился на 6%, до 536 тонн, на инвестиционные монеты и слитки – на 28%, до 298 тонн.
Спрос на золотые украшения особенно вырос в Индии (на 10%, почти до 149 тонн), в Китае (также на 10%, до 174 тонн, не считая Гонконг и Тайвань) и Юго-Восточной Азии. Этому также способствовало снижение цен на золото в июле-августе, стимулировавшее чувствительных к цене покупателей.
По материалам УБР
https://news.finance.ua/ru/news/-/43834 ... emy-zolota
Three Things Cannot Be Long Hidden: The Sun, The Moon, and The Truth. ~ Buddha
Додано: Нед 18 лис, 2018 23:03
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Интересно, а с чем вы связываете такой "аппетит" на золото в данный момент ?
Додано: Нед 18 лис, 2018 23:24
Самому интересно было бы узнать.
Думаю деньги перетекают с акций в золото.
Уменьшающийся интерес вкладывать в трежерис и в облигации, а так же избавиться от чьих то долговых обязательств...
Three Things Cannot Be Long Hidden: The Sun, The Moon, and The Truth. ~ Buddha
Додано: Пон 19 лис, 2018 11:01
Это не может быть по определению - ЦБ РФ НЕ ИГРАЕТ на фондовом рынке.
Он просто диверсифицирует портфель ЗВР - уходит от tresuares и доллара, увеличивая долю золота (завтра опубликуют новые данные - видимо, около
2 070 т). Т.е. более 50 коп на наличный бумажный рубль. Если бы цены на золото были фиксированые, как 105 лет назад (20,5 долларов или 40 рублей за унции), то можно было бы снова перейти на золотой стандарт рубля.
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