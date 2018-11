Додано: Пон 19 лис, 2018 13:21

Волгарь написав: Думаю деньги перетекают с акций в золото .

Уменьшающийся интерес вкладывать в трежерис и в облигации, а так же избавиться от чьих то долговых обязательств...

Это не может быть по определению - ЦБ РФ НЕ ИГРАЕТ на фондовом рынке.

Он просто диверсифицирует портфель ЗВР - уходит от tresuares и доллара, увеличивая долю золота (завтра опубликуют новые данные - видимо, около

2 070 т ). Т.е. более 50 коп на наличный бумажный рубль. Если бы цены на золото были фиксированые, как 105 лет назад (20,5 долларов или 40 рублей за унции), то можно было бы снова перейти на золотой стандарт рубля.

Я о общем тренде говори, а не за Рашку в частности.

А в общем это тем более не верно - рынок золота по масштабам слишком мал, чтобы соперничать с фондовым. А деньги со всего мира сейчас идут, конечно, не в золото, а в tresuares/bills/etc - при ГАРАНТИРОВАННОЙ доходности в 3%+ годовых, это несомненно самое надежное вложение. ПОЭТОМУ НИКАКИХ СКАЧКОВ НА РЫНКЕ ЗОЛОТА НЕ БУДЕТ КАК МИНИМУМ ДО КОНЦА 19-ГО ГОДА. А в общем это тем более не верно - рынок золота по масштабам слишком мал, чтобы соперничать с фондовым. А деньги со всего мира сейчас идут, конечно, не в золото, а в tresuares/bills/etc - при ГАРАНТИРОВАННОЙ доходности в 3%+ годовых, это несомненно самое надежное вложение. ПОЭТОМУ НИКАКИХ СКАЧКОВ НА РЫНКЕ ЗОЛОТА НЕ БУДЕТ КАК МИНИМУМ ДО КОНЦА 19-ГО ГОДА.

На фоне лопнувшиго пузыря крипты ,и в последствии других сверх раздутых активов (эффект домино),думаю деньги потекут в золото гораздо быстрее, чем вы предпологаете-с На фоне лопнувшиго пузыря крипты ,и в последствии других сверх раздутых активов (эффект домино),думаю деньги потекут в золото гораздо быстрее, чем вы предпологаете-с

Three Things Cannot Be Long Hidden: The Sun, The Moon, and The Truth. ~ Buddha