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Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1824182518261827
Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 12:58

Думаю деньги перетекают с акций в золото.
Уменьшающийся интерес вкладывать в трежерис и в облигации, а так же избавиться от чьих то долговых обязательств...
Это не может быть по определению - ЦБ РФ НЕ ИГРАЕТ на фондовом рынке.
Он просто диверсифицирует портфель ЗВР - уходит от tresuares и доллара, увеличивая долю золота (завтра опубликуют новые данные - видимо, около
2 070 т). Т.е. более 50 коп на наличный бумажный рубль. Если бы цены на золото были фиксированые, как 105 лет назад (20,5 долларов или 40 рублей за унции), то можно было бы снова перейти на золотой стандарт рубля.

Я о общем тренде говори, а не за Рашку в частности.

А в общем это тем более не верно - рынок золота по масштабам слишком мал, чтобы соперничать с фондовым. А деньги со всего мира сейчас идут, конечно, не в золото, а в tresuares/bills/etc - при ГАРАНТИРОВАННОЙ доходности в 3%+ годовых, это несомненно самое надежное вложение. ПОЭТОМУ НИКАКИХ СКАЧКОВ НА РЫНКЕ ЗОЛОТА НЕ БУДЕТ КАК МИНИМУМ ДО КОНЦА 19-ГО ГОДА.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 13:21

  Волгарь написав:Думаю деньги перетекают с акций в золото.
Уменьшающийся интерес вкладывать в трежерис и в облигации, а так же избавиться от чьих то долговых обязательств...
Это не может быть по определению - ЦБ РФ НЕ ИГРАЕТ на фондовом рынке.
Он просто диверсифицирует портфель ЗВР - уходит от tresuares и доллара, увеличивая долю золота (завтра опубликуют новые данные - видимо, около
2 070 т). Т.е. более 50 коп на наличный бумажный рубль. Если бы цены на золото были фиксированые, как 105 лет назад (20,5 долларов или 40 рублей за унции), то можно было бы снова перейти на золотой стандарт рубля.

Я о общем тренде говори, а не за Рашку в частности.

А в общем это тем более не верно - рынок золота по масштабам слишком мал, чтобы соперничать с фондовым. А деньги со всего мира сейчас идут, конечно, не в золото, а в tresuares/bills/etc - при ГАРАНТИРОВАННОЙ доходности в 3%+ годовых, это несомненно самое надежное вложение. ПОЭТОМУ НИКАКИХ СКАЧКОВ НА РЫНКЕ ЗОЛОТА НЕ БУДЕТ КАК МИНИМУМ ДО КОНЦА 19-ГО ГОДА.

На фоне лопнувшиго пузыря крипты ,и в последствии других сверх раздутых активов (эффект домино),думаю деньги потекут в золото гораздо быстрее, чем вы предпологаете-с :wink:
Three Things Cannot Be Long Hidden: The Sun, The Moon, and The Truth. ~ Buddha
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 13:32

  vladus17 написав:
  Волгарь написав:Думаю деньги перетекают с акций в золото.
Уменьшающийся интерес вкладывать в трежерис и в облигации, а так же избавиться от чьих то долговых обязательств...
Это не может быть по определению - ЦБ РФ НЕ ИГРАЕТ на фондовом рынке.
Он просто диверсифицирует портфель ЗВР - уходит от tresuares и доллара, увеличивая долю золота (завтра опубликуют новые данные - видимо, около
2 070 т). Т.е. более 50 коп на наличный бумажный рубль. Если бы цены на золото были фиксированые, как 105 лет назад (20,5 долларов или 40 рублей за унции), то можно было бы снова перейти на золотой стандарт рубля.

Я о общем тренде говори, а не за Рашку в частности.

А в общем это тем более не верно - рынок золота по масштабам слишком мал, чтобы соперничать с фондовым. А деньги со всего мира сейчас идут, конечно, не в золото, а в tresuares/bills/etc - при ГАРАНТИРОВАННОЙ доходности в 3%+ годовых, это несомненно самое надежное вложение. ПОЭТОМУ НИКАКИХ СКАЧКОВ НА РЫНКЕ ЗОЛОТА НЕ БУДЕТ КАК МИНИМУМ ДО КОНЦА 19-ГО ГОДА.

На фоне лопнувшиго пузыря крипты ,и в последствии других сверх раздутых активов (эффект домино),думаю деньги потекут в золото гораздо быстрее, чем вы предпологаете-с :wink:

Вся добыча физического золота - 3 тыс. т в год, рынок еще меньше - вряд ли больше 100 млрд.долларов или 400 млн. в день. Рынок нефти, для сравнения - 100 млн. бочек, 7 млрд. долларов в день, в объем размещения американских гособязательств - 13 трлн. в год, 50 млрд. в день. Тут не о чем спорить. А крипта...кто попал, тот уже вряд ли выскочит.
Волгарь
 
Повідомлень: 5658
З нами з: 12.10.12
Подякував: 17 раз.
Подякували: 574 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 16:36

  Волгарь написав:На фоне лопнувшиго пузыря крипты ,и в последствии других сверх раздутых активов (эффект домино),думаю деньги потекут в золото гораздо быстрее, чем вы предпологаете-с :wink:

Вся добыча физического золота - 3 тыс. т в год, рынок еще меньше - вряд ли больше 100 млрд.долларов или 400 млн. в день. Рынок нефти, для сравнения - 100 млн. бочек, 7 млрд. долларов в день, в объем размещения американских гособязательств - 13 трлн. в год, 50 млрд. в день. Тут не о чем спорить. А крипта...кто попал, тот уже вряд ли выскочит.[/quote]

В том и есть эксклюзивность золота, его не так уж и много.
А то что капитализация этого рынка ничтожно мала по сравнению с другими рынками- явно указывает на его недооцененость, и перспективу роста. :!:
Three Things Cannot Be Long Hidden: The Sun, The Moon, and The Truth. ~ Buddha
vladus17
 
Повідомлень: 572
З нами з: 21.03.14
Подякував: 106 раз.
Подякували: 55 раз.
 
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  #<1 ... 1824182518261827
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