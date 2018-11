Форуми / Банківські метали та

#<1 ... 1824182518261827 Додано: Пон 19 лис, 2018 12:58 Думаю деньги перетекают с акций в золото .

Уменьшающийся интерес вкладывать в трежерис и в облигации, а так же избавиться от чьих то долговых обязательств...

Это не может быть по определению - ЦБ РФ НЕ ИГРАЕТ на фондовом рынке.

Он просто диверсифицирует портфель ЗВР - уходит от tresuares и доллара, увеличивая долю золота (завтра опубликуют новые данные - видимо, около

2 070 т ). Т.е. более 50 коп на наличный бумажный рубль. Если бы цены на золото были фиксированые, как 105 лет назад (20,5 долларов или 40 рублей за унции), то можно было бы снова перейти на золотой стандарт рубля.

Я о общем тренде говори, а не за Рашку в частности.

Вся добыча физического золота - 3 тыс. т в год, рынок еще меньше - вряд ли больше 100 млрд.долларов или 400 млн. в день. Рынок нефти, для сравнения - 100 млн. бочек, 7 млрд. долларов в день, в объем размещения американских гособязательств - 13 трлн. в год, 50 млрд. в день. Тут не о чем спорить. А крипта...кто попал, тот уже вряд ли выскочит.[/quote]



В том и есть эксклюзивность золота, его не так уж и много.

А то что капитализация этого рынка ничтожно мала по сравнению с другими рынками- явно указывает на его недооцененость, и перспективу роста. Вся добыча физического золота - 3 тыс. т в год, рынок еще меньше - вряд ли больше 100 млрд.долларов или 400 млн. в день. Рынок нефти, для сравнения - 100 млн. бочек, 7 млрд. долларов в день, в объем размещения американских гособязательств - 13 трлн. в год, 50 млрд. в день. Тут не о чем спорить. А крипта...кто попал, тот уже вряд ли выскочит.[/quote]В том и есть эксклюзивность золота, его не так уж и много.А то что капитализация этого рынка ничтожно мала по сравнению с другими рынками- явно указывает на его недооцененость, и перспективу роста. Three Things Cannot Be Long Hidden: The Sun, The Moon, and The Truth. ~ Buddha vladus17 Повідомлень: 572 З нами з: 21.03.14 Подякував: 106 раз. Подякували: 55 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 лис, 2018 18:47 Re: Горячие новости по драгоценным металлам Волгарь написав: Т.е. более 50 коп на наличный бумажный рубль. Если бы цены на золото были фиксированые, как 105 лет назад (20,5 долларов или 40 рублей за унции), то можно было бы снова перейти на золотой стандарт рубля. Т.е. более 50 коп на наличный бумажный рубль. Если бы цены на золото были фиксированые, как 105 лет назад (20,5 долларов или 40 рублей за унции), то можно было бы снова перейти на золотой стандарт рубля.



Крутой показатель, однако. Но что-то сомнение точит, рубль почему не котируется на международном рынке ?

Повідомлень: 4755 З нами з: 07.05.11 Подякував: 652 раз. Подякували: 484 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 лис, 2018 10:50 kalinavalera1 написав: Волгарь написав: Т.е. более 50 коп на наличный бумажный рубль. Если бы цены на золото были фиксированые, как 105 лет назад (20,5 долларов или 40 рублей за унции), то можно было бы снова перейти на золотой стандарт рубля. Т.е. более 50 коп на наличный бумажный рубль. Если бы цены на золото были фиксированые, как 105 лет назад (20,5 долларов или 40 рублей за унции), то можно было бы снова перейти на золотой стандарт рубля.



Крутой показатель, однако. Но что-то сомнение точит, рубль почему не котируется на международном рынке ? Крутой показатель, однако. Но что-то сомнение точит, рубль почему не котируется на международном рынке ?

Что Вы подразумеваете под термином не котируется ?

Не существует никаких ограничений на конвертацию рубля в валюту, а статистику по игре на FOREX по рублю я недавно приводил - это сотни миллиардов долларов в месяц. Кроме того, западные инвесторы владеют рублевыми гособлигациями РФ на 2 трлн. рублей, а российские бизнес-институты (предприятия/корпорации/банки должны западным инвесторам около 90 млрд. долларов в РУБЛЯХ.

Возможно, Вы имели в виду то, что рубль не является резервной валютой, как доллар/евро/франк/йена? Так и слава Богу - физически существующих безналичных рублей (остатки на корсчетах в БС РФ) всего около 2 трлн. (30 млрд. долларов). Если кто-либо за рубежом начнет скупать рубли для создания резервов, это вызовет резкий рост его курса в России и обрушит экономику - цены на российские товары станут слишком высокими, и страну захлестнет импорт - так и было в 98-ом, когда у РФ был нулевой торговый баланс. Что Вы подразумеваете под терминомНе существует никаких ограничений на конвертацию рубля в валюту, а статистику по игре на FOREX по рублю я недавно приводил - это сотни миллиардов долларов в месяц. Кроме того, западные инвесторы владеют рублевыми гособлигациями РФ на 2 трлн. рублей, а российские бизнес-институты (предприятия/корпорации/банки должны западным инвесторам около 90 млрд. долларов в РУБЛЯХ.Возможно, Вы имели в виду то, что рубль не является резервной валютой, как доллар/евро/франк/йена? Так и слава Богу - физически существующих безналичных рублей (остатки на корсчетах в БС РФ) всего около 2 трлн. (30 млрд. долларов). Если кто-либо за рубежом начнет скупать рубли для создания резервов, это вызовет резкий рост его курса в России и обрушит экономику - цены на российские товары станут слишком высокими, и страну захлестнет импорт - так и было в 98-ом, когда у РФ был нулевой торговый баланс. Волгарь Повідомлень: 5669 З нами з: 12.10.12 Подякував: 17 раз. Подякували: 575 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 лис, 2018 11:01 как 105 лет назад



за 105 лет, сколько видов тех рублей было...радость бониста

Повідомлень: 1527 З нами з: 03.12.13 Подякував: 266 раз. Подякували: 193 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 лис, 2018 11:57 Чукча2 написав: как 105 лет назад



за 105 лет, сколько видов тех рублей было...радость бониста как 105 лет назадза 105 лет, сколько видов тех рублей было...радость бониста

Вы абсолютно правы - 100 лет назад жизнь людей на 1/6 части света просто смыли в унитаз.

Вы абсолютно правы - 100 лет назад жизнь людей на 1/6 части света просто смыли в унитаз.

И лишь сейчас РФ по ЗР превзошла уровень июля 14-го - тогда золотой запас в слитках Российской империи составлял 1 695 млн. рублей (1 312 т), еще примерно 500 млн. золотой монеты находилось в обращении (390 т) + русское золото за границей на 145 млн. рублей -112 Т, депонированных в Европе для международных расчетов. Всего 1 815 т. Сейчас осколок той гигантской империи, простиравшейся от Калиша до Камчатки, накопил примерно 2 070 т - 2675 млн. рублей того времени, и каждый год добавляет к этой массе золота по 200 т собственной добычи.

