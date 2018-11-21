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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1825182618271828
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 13:15

Реальный рынок золота в разы меньше чем предпологалось...

https://www.bloomberg.com/news/articles ... me-thought
Three Things Cannot Be Long Hidden: The Sun, The Moon, and The Truth. ~ Buddha
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 13:35

  vladus17 написав:https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-11-20/london-gold-market-comes-clean-it-s-not-as-big-as-some-thought

Так эксклюзив же. Вообще, в биржевой торговле общим правилом считается, что чем больше рынок по объему, тем выше ликвидность (продажи), котирующихся на нем товаров. Но у эксклюзива свои законы...
Кстати, знаете чем отличается эксклюзив от суперэксклюзива?
Эксклюзив - это когда ни у кого нет, а у меня есть.
А суперэксклюзив - это когда ни у кого нет, и даже у меня нет.
Волгарь
 
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