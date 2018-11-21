Додано: Чет 22 лис, 2018 13:35

vladus17 написав: https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-11-20/london-gold-market-comes-clean-it-s-not-as-big-as-some-thought https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-11-20/london-gold-market-comes-clean-it-s-not-as-big-as-some-thought

Эксклюзив - это когда ни у кого нет, а у меня есть.

А суперэксклюзив - это когда ни у кого нет, и даже у меня нет.

Так эксклюзив же. Вообще, в биржевой торговле общим правилом считается, что чем больше рынок по объему, тем выше ликвидность (продажи), котирующихся на нем товаров. Но у эксклюзива свои законы...Кстати, знаете чем отличается эксклюзив от суперэксклюзива?