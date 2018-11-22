Додано: Чет 22 лис, 2018 16:24

jabba написав: Волгарь В этом любой здравомыслящий украинец видит величайшую несправедливость, можно даже сказать величайшую трагедию украинского народа в 20 веке - что все наше золото, нефть, газ и прочий никель досталось русским. В этом любой здравомыслящий украинец видит величайшую несправедливость, можно даже сказать величайшую трагедию украинского народа в 20 веке - что все наше золото, нефть, газ и прочий никель досталось русским.

Не ясно о чем вы ?О какой украинской нефти речь ?Имхо. Я свою точку зрения выскажу. По факту - у украинцев отнято все было, что создано за 70 лет СССР, если иметь в виду 1991 год, все что было открыто и построено в СССР отняли. ( на счет нефти не уверен, она у нас есть ?). Но отняли это не " все русские вместе ". Посмотрите в чьих руках все эти активы оказались ? Я не стал бы делить по национальному признаку - а называл бы криминальные кланы, которые всем этим нашим добром завладели. Там национальный состав очень пестрый - и русских как раз очень мало.Но нам навязывают мошенническую манипуляцию - что всем завладел "русский народ" - и с ними нужно воевать. Но основная часть русского народа как раз не при чем. А натравить нас на огромную, мощную и богатейшую державу - очень выгодно тем , кто хочет нас уничтожить.Воевать может и нужно ? Но с кем ? Речь идет о войне криминальных кланов - за передел собственности? Ведь украинцам давно не принадлежит фактически украинский газ, украинская земля и тп, и тд. Так это все еще формально в нашей собственности, но прибыли мы не имеем от всего этого, возьмите газ к примеру ,а остальное вовсе отнято с концами и задаром в 1991 году. С того же Крыма - прибыль качали олигархи и их " кумы-сваты". Когда мне говорят что у простого украинца отняли Крым 2014 году - я ничего не могу понять. Так как простому украинцу уже лет 20 закрыт доступ к пляжам и морю и все это нужно покупать за очень дорого и только в некоторых местах возможно купить. Как в Турции точно так же. Что там было " наше" и в чем это выражалось ? Прибыли от Крыма вывозились в оффшоры. Так что Крым на украинцев давно никак не работал - даже опосредовано. За долго до 2014 года. Задолго как "Раша" его отняла. Только я бы называл кланы - которые делили Крым а не делил "врагов" по национальному признаку. Очевидно что на нас напали грабители и воры в 1991 году. Под предлогом - построения капитализма - отняв и завладели нац. достоянием Украины. Я за капитализм - только капиталист сам создает свой капитал - строит предприятия и тп. и приносит обществу пользу. А вор - разрушает страну - тот , кто отнимает чужое и пускает все на металлом - вывозя прибыль за границу просто вор и грабитель. Внутренние враги страшнее внешних. Но и тут нельзя называть этих воров - украинцами. Украинцев они как раз и ограбил и грабят. Правильно называть своими именами - противостояние между сплоченным организованным сообществом воров и в качестве жертвы украинского населения. О чем вы пишете я так и не понял - какая нефть у нас? Кстати я был в Севастополе в советское время просто по обычной тур. путевке ездили по Крыму. Остановка на 1-2- 3 дня в разных местах Крыма. Хороший автобус по тем временам - и не большие переезды - расстояния малые между курортами. Нормальные гостиницы. В Севастополе никаких проверок не было, море какое-то глинистое, мутное - купаться никто не стал. Смотреть там особо нечего было, проверок и допусков не было никаких. Уже плохо помню - кажется перископ подлодки торчал из моря. А что на него смотреть ?