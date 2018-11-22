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Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
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  #<1 ... 1826182718281829
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 20:47

  gleb написав:Коллеги! Кризис , о котором нас предупреждали уже совсем рядом. Отдаленный гром уже слышен. Небо покрывается грозовыми тучами. Ветер крепчает. Ликвидность - вот главное слово сейчас. Недвига и земля хороши в швейцариях, австриях и монако с люксембургом. У нас : ликвидность лучший друг человека: доллары, евро и не менее 50% в золоте (слитки и монеты). Все остально - фон, декорации, фираночки

Кстати, в одном я с Вами согласен на все 100%- что кризис уже близок.
На какие колоколочки посоветуете ориентироваться?
Three Things Cannot Be Long Hidden: The Sun, The Moon, and The Truth. ~ Buddha
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 23:35

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  vladus17 написав:В 1980е годы тоже никаких предпосылок не было, а потом резко бац, и вы нисчем.

Для вас может и не было звоночков , а я слышал прям НАБАТ. :mrgreen: Хотя тоже могу "проспать". Но обычно есть симптомы. И еще - если валюта упадет максимум на 30-40% это уже для макроэкономики огромное потрясение. Но для частного кармана - если у вас в валюте далеко не весь капитал - просто не кладите все яйца в одну корзину и все пережить можно будет. Хотя постараемся предугадать конечно. Я из Дельты выскочил чудом перед самым банкротством. Но никогда нельзя заработать все деньги. Постарайтесь не вкладываться в один актив - потерять все деньги на много печальнее, если что. Хотя с золотом риск " все потерять " совсем не вероятный.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 23:41

  vladus17 написав: В 1980е годы тоже никаких предпосылок не было, а потом резко бац, и вы нисчем.
Ну вы, это, пилите, Шура, пилите (с) :mrgreen:
История не раз себя повторяет, и еще много раз повторит. Не неучились на примере ваших бабушек с дедушками , научитесь на своих :|

Не болтайте ерундой. Если 6 лет перестройки для вас резко бац - то конечно да. А вообще-то нет - не звоночков а колокольного набата было более чем достаточно. И при капитализме кризисы являются кризисами перепроизводства. Так что в минусах в случае кризиса резко останутся как раз владельцы "реальных активов"(перепроизводство которых и вызывает кризис) а в цене будут только истинные деньги.
jabba
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 23:46

  kalinavalera1 написав: Не ясно о чем вы ?О какой украинской нефти речь ?

О наших исконных природных ресурсах, разведанных и пробуренных нашими отцами и дедами в нашей Сибири, которые после незаконного обретения Россией независимости достались русским сепаратистам причем без единого выстрела.
jabba
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 23:48

  kalinavalera1 написав:
  gleb написав:Коллеги! Кризис , о котором нас предупреждали уже совсем рядом. Отдаленный гром уже слышен. Небо покрывается грозовыми тучами. Ветер крепчает. Ликвидность - вот главное слово сейчас. Недвига и земля хороши в швейцариях, австриях и монако с люксембургом. У нас : ликвидность лучший друг человека: доллары, евро и не менее 50% в золоте (слитки и монеты). Все остально - фон, декорации, фираночки

Вы еще ни разу на мой памяти не написали впустую. Будем ждать и смотреть.

Девичья память. :mrgreen:
jabba
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