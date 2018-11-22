Додано: Чет 22 лис, 2018 23:35

vladus17 написав: В 1980е годы тоже никаких предпосылок не было, а потом резко бац, и вы нисчем. В 1980е годы тоже никаких предпосылок не было, а потом резко бац, и вы нисчем.

Для вас может и не было звоночков , а я слышал прям НАБАТ.Хотя тоже могу "проспать". Но обычно есть симптомы. И еще - если валюта упадет максимум на 30-40% это уже для макроэкономики огромное потрясение. Но для частного кармана - если у вас в валюте далеко не весь капитал - просто не кладите все яйца в одну корзину и все пережить можно будет. Хотя постараемся предугадать конечно. Я из Дельты выскочил чудом перед самым банкротством. Но никогда нельзя заработать все деньги. Постарайтесь не вкладываться в один актив - потерять все деньги на много печальнее, если что. Хотя с золотом риск " все потерять " совсем не вероятный.