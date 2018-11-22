gleb написав:Коллеги! Кризис , о котором нас предупреждали уже совсем рядом. Отдаленный гром уже слышен. Небо покрывается грозовыми тучами. Ветер крепчает. Ликвидность - вот главное слово сейчас. Недвига и земля хороши в швейцариях, австриях и монако с люксембургом. У нас : ликвидность лучший друг человека: доллары, евро и не менее 50% в золоте (слитки и монеты). Все остально - фон, декорации, фираночки
Кстати, в одном я с Вами согласен на все 100%- что кризис уже близок. На какие колоколочки посоветуете ориентироваться?
Three Things Cannot Be Long Hidden: The Sun, The Moon, and The Truth. ~ Buddha
vladus17 написав:В 1980е годы тоже никаких предпосылок не было, а потом резко бац, и вы нисчем.
Для вас может и не было звоночков , а я слышал прям НАБАТ. Хотя тоже могу "проспать". Но обычно есть симптомы. И еще - если валюта упадет максимум на 30-40% это уже для макроэкономики огромное потрясение. Но для частного кармана - если у вас в валюте далеко не весь капитал - просто не кладите все яйца в одну корзину и все пережить можно будет. Хотя постараемся предугадать конечно. Я из Дельты выскочил чудом перед самым банкротством. Но никогда нельзя заработать все деньги. Постарайтесь не вкладываться в один актив - потерять все деньги на много печальнее, если что. Хотя с золотом риск " все потерять " совсем не вероятный.
vladus17 написав: В 1980е годы тоже никаких предпосылок не было, а потом резко бац, и вы нисчем. Ну вы, это, пилите, Шура, пилите (с) История не раз себя повторяет, и еще много раз повторит. Не неучились на примере ваших бабушек с дедушками , научитесь на своих
Не болтайте ерундой. Если 6 лет перестройки для вас резко бац - то конечно да. А вообще-то нет - не звоночков а колокольного набата было более чем достаточно. И при капитализме кризисы являются кризисами перепроизводства. Так что в минусах в случае кризиса резко останутся как раз владельцы "реальных активов"(перепроизводство которых и вызывает кризис) а в цене будут только истинные деньги.
kalinavalera1 написав: Не ясно о чем вы ?О какой украинской нефти речь ?
О наших исконных природных ресурсах, разведанных и пробуренных нашими отцами и дедами в нашей Сибири, которые после незаконного обретения Россией независимости достались русским сепаратистам причем без единого выстрела.
gleb написав:Коллеги! Кризис , о котором нас предупреждали уже совсем рядом. Отдаленный гром уже слышен. Небо покрывается грозовыми тучами. Ветер крепчает. Ликвидность - вот главное слово сейчас. Недвига и земля хороши в швейцариях, австриях и монако с люксембургом. У нас : ликвидность лучший друг человека: доллары, евро и не менее 50% в золоте (слитки и монеты). Все остально - фон, декорации, фираночки
Вы еще ни разу на мой памяти не написали впустую. Будем ждать и смотреть.
Волгарь написав:Т.е. более 50 коп на наличный бумажный рубль. Если бы цены на золото были фиксированые, как 105 лет назад (20,5 долларов или 40 рублей за унции), то можно было бы снова перейти на золотой стандарт рубля.
Крутой показатель, однако. Но что-то сомнение точит, рубль почему не котируется на международном рынке ?
Свежие цифры. Основные показатели внутреннего валютного рынка Российской Федерации по методологии Банка международных расчетов Структура оборота валют по кассовым сделкам и форвардным контрактам в сентябре 2018 года (млн долл. США) Кассовые сделки (TOD,TOM и SPOT) I. Прямые сделки 199 245 II. Через биржи 117 511 Всего 316 757 Форвардные контракты I. Прямые сделки 18 235 II. Через биржи 1 093 Всего 19 328 Валютные свопы I. Прямые сделки 214 297 II. Через биржи 285 695 Всего 499 992 http://www.cbr.ru/statistics/default.as ... heckedItem Итого всего за месяц объем обменных операций с рублем составил 836 миллиардов 77 миллионов долларов или 55 триллионов рублей в эквиваленте. А Вы говорите НЕ КОТИРУЕТСЯ,