Форуми / Банківські метали та

Інвестиційні монети / Ринок банківських металів / Горячие новости по

драгоценным металлам Горячие новости по драгоценным металлам + Додати

тему Відповісти

на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 1827182818291830> Додано: Чет 22 лис, 2018 20:47 gleb написав: Коллеги! Кризис , о котором нас предупреждали уже совсем рядом. Отдаленный гром уже слышен. Небо покрывается грозовыми тучами. Ветер крепчает. Ликвидность - вот главное слово сейчас. Недвига и земля хороши в швейцариях, австриях и монако с люксембургом. У нас : ликвидность лучший друг человека: доллары, евро и не менее 50% в золоте (слитки и монеты). Все остально - фон, декорации, фираночки Коллеги! Кризис , о котором нас предупреждали уже совсем рядом. Отдаленный гром уже слышен. Небо покрывается грозовыми тучами. Ветер крепчает. Ликвидность - вот главное слово сейчас. Недвига и земля хороши в швейцариях, австриях и монако с люксембургом. У нас : ликвидность лучший друг человека: доллары, евро и не менее 50% в золоте (слитки и монеты). Все остально - фон, декорации, фираночки

Кстати, в одном я с Вами согласен на все 100%- что кризис уже близок.

На какие колоколочки посоветуете ориентироваться? Кстати, в одном я с Вами согласен на все 100%- что кризис уже близок.На какие колоколочки посоветуете ориентироваться? Three Things Cannot Be Long Hidden: The Sun, The Moon, and The Truth. ~ Buddha vladus17 Повідомлень: 576 З нами з: 21.03.14 Подякував: 106 раз. Подякували: 55 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 лис, 2018 23:35 Re: Горячие новости по драгоценным металлам vladus17 написав: В 1980е годы тоже никаких предпосылок не было, а потом резко бац, и вы нисчем. В 1980е годы тоже никаких предпосылок не было, а потом резко бац, и вы нисчем.

Для вас может и не было звоночков , а я слышал прям НАБАТ. Хотя тоже могу "проспать". Но обычно есть симптомы. И еще - если валюта упадет максимум на 30-40% это уже для макроэкономики огромное потрясение. Но для частного кармана - если у вас в валюте далеко не весь капитал - просто не кладите все яйца в одну корзину и все пережить можно будет. Хотя постараемся предугадать конечно. Я из Дельты выскочил чудом перед самым банкротством. Но никогда нельзя заработать все деньги. Постарайтесь не вкладываться в один актив - потерять все деньги на много печальнее, если что. Хотя с золотом риск " все потерять " совсем не вероятный. Для вас может и не было звоночков , а я слышал прям НАБАТ.Хотя тоже могу "проспать". Но обычно есть симптомы. И еще - если валюта упадет максимум на 30-40% это уже для макроэкономики огромное потрясение. Но для частного кармана - если у вас в валюте далеко не весь капитал - просто не кладите все яйца в одну корзину и все пережить можно будет. Хотя постараемся предугадать конечно. Я из Дельты выскочил чудом перед самым банкротством. Но никогда нельзя заработать все деньги. Постарайтесь не вкладываться в один актив - потерять все деньги на много печальнее, если что. Хотя с золотом риск " все потерять " совсем не вероятный. kalinavalera1

Повідомлень: 4768 З нами з: 07.05.11 Подякував: 654 раз. Подякували: 484 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 лис, 2018 23:41 vladus17 написав: В 1980е годы тоже никаких предпосылок не было, а потом резко бац, и вы нисчем.

Ну вы, это, пилите, Шура, пилите (с)

История не раз себя повторяет, и еще много раз повторит. Не неучились на примере ваших бабушек с дедушками , научитесь на своих В 1980е годы тоже никаких предпосылок не было, а потом резко бац, и вы нисчем.Ну вы, это, пилите, Шура, пилите (с)История не раз себя повторяет, и еще много раз повторит. Не неучились на примере ваших бабушек с дедушками , научитесь на своих

Не болтайте ерундой. Если 6 лет перестройки для вас резко бац - то конечно да. А вообще-то нет - не звоночков а колокольного набата было более чем достаточно. И при капитализме кризисы являются кризисами перепроизводства. Так что в минусах в случае кризиса резко останутся как раз владельцы "реальных активов"(перепроизводство которых и вызывает кризис) а в цене будут только истинные деньги. Не болтайте ерундой. Если 6 лет перестройки для вас резко бац - то конечно да. А вообще-то нет - не звоночков а колокольного набата было более чем достаточно. И при капитализме кризисы являются кризисами перепроизводства. Так что в минусах в случае кризиса резко останутся как раз владельцы "реальных активов"(перепроизводство которых и вызывает кризис) а в цене будут только истинные деньги. jabba

Повідомлень: 5190 З нами з: 18.12.08 Подякував: 336 раз. Подякували: 324 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 лис, 2018 23:46 kalinavalera1 написав: Не ясно о чем вы ?О какой украинской нефти речь ?

Не ясно о чем вы ?О какой украинской нефти речь ?

О наших исконных природных ресурсах, разведанных и пробуренных нашими отцами и дедами в нашей Сибири, которые после незаконного обретения Россией независимости достались русским сепаратистам причем без единого выстрела. О наших исконных природных ресурсах, разведанных и пробуренных нашими отцами и дедами в нашей Сибири, которые после незаконного обретения Россией независимости достались русским сепаратистам причем без единого выстрела. jabba

Повідомлень: 5190 З нами з: 18.12.08 Подякував: 336 раз. Подякували: 324 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 лис, 2018 23:48 kalinavalera1 написав: gleb написав: Коллеги! Кризис , о котором нас предупреждали уже совсем рядом. Отдаленный гром уже слышен. Небо покрывается грозовыми тучами. Ветер крепчает. Ликвидность - вот главное слово сейчас. Недвига и земля хороши в швейцариях, австриях и монако с люксембургом. У нас : ликвидность лучший друг человека: доллары, евро и не менее 50% в золоте (слитки и монеты). Все остально - фон, декорации, фираночки Коллеги! Кризис , о котором нас предупреждали уже совсем рядом. Отдаленный гром уже слышен. Небо покрывается грозовыми тучами. Ветер крепчает. Ликвидность - вот главное слово сейчас. Недвига и земля хороши в швейцариях, австриях и монако с люксембургом. У нас : ликвидность лучший друг человека: доллары, евро и не менее 50% в золоте (слитки и монеты). Все остально - фон, декорации, фираночки

Вы еще ни разу на мой памяти не написали впустую. Будем ждать и смотреть. Вы еще ни разу на мой памяти не написали впустую. Будем ждать и смотреть.

Девичья память. Девичья память. jabba

Повідомлень: 5190 З нами з: 18.12.08 Подякував: 336 раз. Подякували: 324 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 23 лис, 2018 15:06 kalinavalera1 написав: Волгарь написав: Т.е. более 50 коп на наличный бумажный рубль. Если бы цены на золото были фиксированые, как 105 лет назад (20,5 долларов или 40 рублей за унции), то можно было бы снова перейти на золотой стандарт рубля. Т.е. более 50 коп на наличный бумажный рубль. Если бы цены на золото были фиксированые, как 105 лет назад (20,5 долларов или 40 рублей за унции), то можно было бы снова перейти на золотой стандарт рубля.



Крутой показатель, однако. Но что-то сомнение точит, рубль почему не котируется на международном рынке ? Крутой показатель, однако. Но что-то сомнение точит, рубль почему не котируется на международном рынке ?

Свежие цифры.

Основные показатели внутреннего валютного рынка Российской Федерации по методологии Банка международных расчетов

Структура оборота валют по кассовым сделкам и форвардным контрактам в сентябре 2018 года (млн долл. США)

Кассовые сделки (TOD,TOM и SPOT)

I. Прямые сделки 199 245

II. Через биржи 117 511

Всего 316 757

Форвардные контракты

I. Прямые сделки 18 235

II. Через биржи 1 093

Всего 19 328

Валютные свопы

I. Прямые сделки 214 297

II. Через биржи 285 695

Всего 499 992

http://www.cbr.ru/statistics/default.as ... heckedItem

Итого всего за месяц объем обменных операций с рублем составил 836 миллиардов 77 миллионов долларов или 55 триллионов рублей в эквиваленте.

А Вы говорите НЕ КОТИРУЕТСЯ, Свежие цифры.Итого всего за месяц объем обменных операций с рублем составил 836 миллиардов 77 миллионов долларов или 55 триллионов рублей в эквиваленте.А Вы говорите НЕ КОТИРУЕТСЯ, Волгарь Повідомлень: 5706 З нами з: 12.10.12 Подякував: 18 раз. Подякували: 576 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 23 лис, 2018 15:32 vladus17 написав: gleb написав: Коллеги! Кризис , о котором нас предупреждали уже совсем рядом. Отдаленный гром уже слышен. Небо покрывается грозовыми тучами. Ветер крепчает. Ликвидность - вот главное слово сейчас. Недвига и земля хороши в швейцариях, австриях и монако с люксембургом. У нас : ликвидность лучший друг человека: доллары, евро и не менее 50% в золоте (слитки и монеты). Все остально - фон, декорации, фираночки Коллеги! Кризис , о котором нас предупреждали уже совсем рядом. Отдаленный гром уже слышен. Небо покрывается грозовыми тучами. Ветер крепчает. Ликвидность - вот главное слово сейчас. Недвига и земля хороши в швейцариях, австриях и монако с люксембургом. У нас : ликвидность лучший друг человека: доллары, евро и не менее 50% в золоте (слитки и монеты). Все остально - фон, декорации, фираночки

Кстати, в одном я с Вами согласен на все 100%- что кризис уже близок.

На какие колоколочки посоветуете ориентироваться? Кстати, в одном я с Вами согласен на все 100%- что кризис уже близок.На какие колоколочки посоветуете ориентироваться?



Если по сценарию "flash crash", то вот этот моментальный краш и будет колокольчиком, хотя большинство решит, что это сам кризис. На самом деле это буедт только начало. А потом месяцы а то и годы затяжного "усыхания" финансового мира. Так что бумажечки очень даже пригодятся, чтоб не сливать золото в самом начале марафона. По идее золото надо придержать до начала рождения нового мира. Тогда поменять на новые бумажечки и купить какие-то активы, которые буду приносить доход в новом мире. А пока суть да дело бумажечками платить будем, да-с Если по сценарию "flash crash", то вот этот моментальный краш и будет колокольчиком, хотя большинство решит, что это сам кризис. На самом деле это буедт только начало. А потом месяцы а то и годы затяжного "усыхания" финансового мира. Так что бумажечки очень даже пригодятся, чтоб не сливать золото в самом начале марафона. По идее золото надо придержать до начала рождения нового мира. Тогда поменять на новые бумажечки и купить какие-то активы, которые буду приносить доход в новом мире. А пока суть да дело бумажечками платить будем, да-с gleb Повідомлень: 2694 З нами з: 17.08.06 Подякував: 186 раз. Подякували: 867 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 23 лис, 2018 21:35 kalinavalera1 где вы в киеве сейчас золото купите? последний банк был юнекс- уволился человек который золотом занимался. Если в понедельник вы захотите купить 200 грамм. то может во всех банках вместе по 10 соберете........... если не знать где в подворотне купить с риском для здоровья...ну есть еще индустриал....с кучей но Nickmess Повідомлень: 3418 З нами з: 16.12.09 Подякував: 73 раз. Подякували: 133 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 23 лис, 2018 21:56 gleb написав:

Если по сценарию "flash crash", то вот этот моментальный краш и будет колокольчиком, хотя большинство решит, что это сам кризис. На самом деле это буедт только начало. А потом месяцы а то и годы затяжного "усыхания" финансового мира. Так что бумажечки очень даже пригодятся, чтоб не сливать золото в самом начале марафона. По идее золото надо придержать до начала рождения нового мира. Тогда поменять на новые бумажечки и купить какие-то активы, которые буду приносить доход в новом мире. А пока суть да дело бумажечками платить будем, да-с Если по сценарию "flash crash", то вот этот моментальный краш и будет колокольчиком, хотя большинство решит, что это сам кризис. На самом деле это буедт только начало. А потом месяцы а то и годы затяжного "усыхания" финансового мира. Так что бумажечки очень даже пригодятся, чтоб не сливать золото в самом начале марафона. По идее золото надо придержать до начала рождения нового мира. Тогда поменять на новые бумажечки и купить какие-то активы, которые буду приносить доход в новом мире. А пока суть да дело бумажечками платить будем, да-с

При таком сценарии вас надо пойти и завтра слить все до последнего грамма. И начать осторожно покупать в годы затяжного усыхания значительно дешевле. При таком сценарии вас надо пойти и завтра слить все до последнего грамма. И начать осторожно покупать в годы затяжного усыхания значительно дешевле. jabba

Повідомлень: 5190 З нами з: 18.12.08 Подякував: 336 раз. Подякували: 324 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 23 лис, 2018 22:16 kalinavalera1 написав: hxbbgaf написав: Ну, ничего себе, рост насдака в 7 раз за 9 лет - это не пузырь? Где оно лопнуло, все еще впереди.Там все полностью срежессированно! На инвестинге перед орередной попыткой накрутить фондовый пузырь появляются десякти ботов, которые начинают пророчить новые хаи и тут же фонда отрастает на процент-два. При том надувается на тонком рынке в утренние и вечерние часы, чаще под закрытие американской сессии, какждый раз в одно время. Ну, ничего себе, рост насдака в 7 раз за 9 лет - это не пузырь? Где оно лопнуло, все еще впереди.Там все полностью срежессированно! На инвестинге перед орередной попыткой накрутить фондовый пузырь появляются десякти ботов, которые начинают пророчить новые хаи и тут же фонда отрастает на процент-два. При том надувается на тонком рынке в утренние и вечерние часы, чаще под закрытие американской сессии, какждый раз в одно время.



Если цены - иллюзия - то говорить о наличии пузыря - нет повода. если практически никто не покупает по таким ценам - и пузыря нет. Я так понимаю. Может не верно понимаю ? Я понимаю что насдак - это индекс - поэтому из него такой пузырь никак не получится - что бы он лопнул ? А абстрактно надувать показатели и "нарисованные" только на бумаге цены и показатели можно на все хоть вечно. Но они не лопнут - если по ним активно не идет торговля. -



Механизм пузыря такой - что-то активно покупают и на него задирают цену, пока есть спрос. На каком-то уровне - рынок то ли насыщается - то ли цена становится слишком " раздутой" - и тут " пузырь лопается - цена падает сильно и резко. Но если на товар и так спрос очень вялый или вообще этот спрос изображают - как и высокие цены "на бумаге" - то как эта цена может резко упасть - то есть именно резкое падение цены и есть лопание пузыря ? В чем смысл для режиссера - в таком изображении именно падении цены ?! Если цены не реальные - то и показатели - индексы тоже не настоящие, а спектакль режиссеру удается уже скажем 5 или 10 лет - так может продолжаться не определенно долго. Если цены - иллюзия - то говорить о наличии пузыря - нет повода. если практически никто не покупает по таким ценам - и пузыря нет. Я так понимаю. Может не верно понимаю ? Я понимаю что насдак - это индекс - поэтому из него такой пузырь никак не получится - что бы он лопнул ? А абстрактно надувать показатели и "нарисованные" только на бумаге цены и показатели можно на все хоть вечно. Но они не лопнут - если по ним активно не идет торговля. -Механизм пузыря такой - что-то активно покупают и на него задирают цену, пока есть спрос. На каком-то уровне - рынок то ли насыщается - то ли цена становится слишком " раздутой" - и тут " пузырь лопается - цена падает сильно и резко. Но если на товар и так спрос очень вялый или вообще этот спрос изображают - как и высокие цены "на бумаге" - то как эта цена может резко упасть - то есть именно резкое падение цены и есть лопание пузыря ? В чем смысл для режиссера - в таком изображении именно падении цены ?! Если цены не реальные - то и показатели - индексы тоже не настоящие, а спектакль режиссеру удается уже скажем 5 или 10 лет - так может продолжаться не определенно долго.

Может, так бы и было, если б речь шла о каких-нибудь лайткоинах с мизерной капитализацией, которые мало у кого есть в наличии, при условии, что их запредельную стоимость поддерживали бы большие силы, это можно было бы делать вечно и никто этого бы и не заметил, разве что какой-нибудь дотошный журналюжка бы докопался, но если речь идет об акциях крупных компаний, капитализация которых достигла десятков триллионов долларов и 2-й раз в истории достигла 150% американского ВВП, что подтверждает критическую переоцененность, и эти акции есть у многих в портфеле, то, во-первых, соблазн у миллионов спекулей и инвесторов продать их и потратить деньги на яхту и виллу растет (жизнь-то у всех одна), сдерживает многих пока только большой рост и ожидание еще большей цены, а во-вторых, по мере роста котировок, для поддержания этого роста нужно все больше и больше денег (думаю, понятно, что для роста насдака с уровня 1000 на 10% нужна одна сумма, а для роста с 7000 на 10 процентов сумма нужна уже в 7 раз большая), которые просто неоткуда взять, так как в мире уже нет столько свободных денег, тем более во время сворачивания политики стимулирования (которое, по крайней мере, официально декларируется), а печатать триллионы для поддержки пузыря уже грозит гиперком и уличением центробанков в обмане. Может, так бы и было, если б речь шла о каких-нибудь лайткоинах с мизерной капитализацией, которые мало у кого есть в наличии, при условии, что их запредельную стоимость поддерживали бы большие силы, это можно было бы делать вечно и никто этого бы и не заметил, разве что какой-нибудь дотошный журналюжка бы докопался, но если речь идет об акциях крупных компаний, капитализация которых достигла десятков триллионов долларов и 2-й раз в истории достигла 150% американского ВВП, что подтверждает критическую переоцененность, и эти акции есть у многих в портфеле, то, во-первых, соблазн у миллионов спекулей и инвесторов продать их и потратить деньги на яхту и виллу растет (жизнь-то у всех одна), сдерживает многих пока только большой рост и ожидание еще большей цены, а во-вторых, по мере роста котировок, для поддержания этого роста нужно все больше и больше денег (думаю, понятно, что для роста насдака с уровня 1000 на 10% нужна одна сумма, а для роста с 7000 на 10 процентов сумма нужна уже в 7 раз большая), которые просто неоткуда взять, так как в мире уже нет столько свободных денег, тем более во время сворачивания политики стимулирования (которое, по крайней мере, официально декларируется), а печатать триллионы для поддержки пузыря уже грозит гиперком и уличением центробанков в обмане. hxbbgaf Повідомлень: 20079 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1182 раз. Подякували: 1961 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1827182818291830> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостейМодератори: Ірина_