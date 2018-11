Додано: Чет 22 лис, 2018 20:47

gleb написав: Коллеги! Кризис , о котором нас предупреждали уже совсем рядом. Отдаленный гром уже слышен. Небо покрывается грозовыми тучами. Ветер крепчает. Ликвидность - вот главное слово сейчас. Недвига и земля хороши в швейцариях, австриях и монако с люксембургом. У нас : ликвидность лучший друг человека: доллары, евро и не менее 50% в золоте (слитки и монеты). Все остально - фон, декорации, фираночки

Кстати, в одном я с Вами согласен на все 100%- что кризис уже близок.

На какие колоколочки посоветуете ориентироваться?

