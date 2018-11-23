jabba написав:Волгарь В этом любой здравомыслящий украинец видит величайшую несправедливость, можно даже сказать величайшую трагедию украинского народа в 20 веке - что все наше золото, нефть, газ и прочий никель досталось русским.
Вот за такое я бы банил на украинском форуме, но модератор почему-то банит меня. На кого работаем? Как буто кто-то претендует на вашу нефть, это вы захватываете чужие территории, повывозили в рашистию заводы как фашисты и, кстати, украли даже наш газ с шельфа и наши вышки, которые куплены с украинского бюджета!
gleb написав: Если по сценарию "flash crash", то вот этот моментальный краш и будет колокольчиком, хотя большинство решит, что это сам кризис. На самом деле это буедт только начало. А потом месяцы а то и годы затяжного "усыхания" финансового мира. Так что бумажечки очень даже пригодятся, чтоб не сливать золото в самом начале марафона. По идее золото надо придержать до начала рождения нового мира. Тогда поменять на новые бумажечки и купить какие-то активы, которые буду приносить доход в новом мире. А пока суть да дело бумажечками платить будем, да-с
При таком сценарии вас надо пойти и завтра слить все до последнего грамма. И начать осторожно покупать в годы затяжного усыхания значительно дешевле.
Годы усыхания будут сопровождаться гулом печатного станка и обесцениванием бакса, другого пути нет (не голодать же американским бюджетникам, не вешаться всем кредитчикам и банкротиться всем банкам, там у всех есть кольты и кому-то может не повезти) при опять растущем дефиците бюджета (100 ярдов в прошлом отчетном месяце против 62 в этом месяце год назад, с чего они будут это все финансировать в кризис, мир уже не имеет столько денег), ужасном торговом балансе, взрыве фондового пузыря, банкротстве кредитных заемщиков, особенно студентов, и взлетающем гос. долге на фоне избавления иностранцев от трежерей, которое в прошлом месяце снова возобновилось: http://ticdata.treasury.gov/Publish/mfh.txt Кстати, как только вышла эта инфа, доходности начали падать, еще и на фоне растущей тогда фонды, что явно было неприродно. Американцы так испугались краха, что начали скупать трежеря с печатного станка через подставные брокерские конторы, что подтверждалось ростом всего и вся и продолжалось это дня 2. А сегодня, вообще, верх цинизма - Трам решил твитнуть, пророча обвал нефти - переключились на откровенные манипуляции. Я, конечно, ничего не имею против обвала нефти, но игра явно грязная и не за дешевую нефть Трамп переживает, он, наверняка, зашортил, а потом перейдет в лонг и будет писать совсем другое. Да и позитив нужен на праздник. И с серебром вышла буза - цена стояла, а в 9 утра по нашему времени на самом тонком рынке, когда все ключевые игроки были закрыты, вдруг рухнуло сразу на 2% в то время, когда валюты были стабильны, а золото потеряло всего бакса 4. То есть быля явная манипуляция с серебром для перестановки цены и скупки его подешевле, еще и для влияния на золото. Идет уже открытая грязная игра, пошли ва-банк. И уже жертвуют фондовым пузырем, криптой, даже нефтегазом, который традиционно лоббировал Трамп, лишь бы еще хоть чуть-чуть удержать гравную пирамиду - бакс и трежеря и побольше туду загнать денег со всего мира (по крайней мере, их не покидают такие надежды, даже несмотря на начавшее избавление мира от трежерей даже некоторыми подконтрольными ФРС центробанками, которые пока спасают доллар, но трежеря уже сбрасывают, потому как в случае дефолта и полного их обесценивания их снесут за такую политику).
hxbbgaf написав:Годы усыхания будут сопровождаться гулом печатного станка и обесцениванием бакса
А могут годы засухи сопровождаться непрекращающимися ливнями? Вот за вашу вялотекущую шизофрению, о которой вы не признаетесь но которую видно даже модераторам -вас и банят. На то оно и усыхание, что гул печатного станка сможет только слегка сдержать рост бакса ко всему но вовсе не развернуть. Как раз падать бакс может только в годы всеобщего благоденствия, постоянного роста товарных активов и прочего золота с акциями и недвижимостью вкупе с постоянным ростом зарплат.Но никак не в годы кризиса перепроизводства.