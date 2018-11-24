jabba написав:Волгарь В этом любой здравомыслящий украинец видит величайшую несправедливость, можно даже сказать величайшую трагедию украинского народа в 20 веке - что все наше золото, нефть, газ и прочий никель досталось русским.
Вот за такое я бы банил на украинском форуме, но модератор почему-то банит меня. На кого работаем? Как буто кто-то претендует на вашу нефть, это вы захватываете чужие территории, повывозили в рашистию заводы как фашисты и, кстати, украли даже наш газ с шельфа и наши вышки, которые куплены с украинского бюджета!
gleb написав: Если по сценарию "flash crash", то вот этот моментальный краш и будет колокольчиком, хотя большинство решит, что это сам кризис. На самом деле это буедт только начало. А потом месяцы а то и годы затяжного "усыхания" финансового мира. Так что бумажечки очень даже пригодятся, чтоб не сливать золото в самом начале марафона. По идее золото надо придержать до начала рождения нового мира. Тогда поменять на новые бумажечки и купить какие-то активы, которые буду приносить доход в новом мире. А пока суть да дело бумажечками платить будем, да-с
При таком сценарии вас надо пойти и завтра слить все до последнего грамма. И начать осторожно покупать в годы затяжного усыхания значительно дешевле.
Годы усыхания будут сопровождаться гулом печатного станка и обесцениванием бакса, другого пути нет (не голодать же американским бюджетникам, не вешаться всем кредитчикам и банкротиться всем банкам, там у всех есть кольты и кому-то может не повезти) при опять растущем дефиците бюджета (100 ярдов в прошлом отчетном месяце против 62 в этом месяце год назад, с чего они будут это все финансировать в кризис, мир уже не имеет столько денег), ужасном торговом балансе, взрыве фондового пузыря, банкротстве кредитных заемщиков, особенно студентов, и взлетающем гос. долге на фоне избавления иностранцев от трежерей, которое в прошлом месяце снова возобновилось: http://ticdata.treasury.gov/Publish/mfh.txt Кстати, как только вышла эта инфа, доходности начали падать, еще и на фоне растущей тогда фонды, что явно было неприродно. Американцы так испугались краха, что начали скупать трежеря с печатного станка через подставные брокерские конторы, что подтверждалось ростом всего и вся и продолжалось это дня 2. А сегодня, вообще, верх цинизма - Трам решил твитнуть, пророча обвал нефти - переключились на откровенные манипуляции. Я, конечно, ничего не имею против обвала нефти, но игра явно грязная и не за дешевую нефть Трамп переживает, он, наверняка, зашортил, а потом перейдет в лонг и будет писать совсем другое. Да и позитив нужен на праздник. И с серебром вышла буза - цена стояла, а в 9 утра по нашему времени на самом тонком рынке, когда все ключевые игроки были закрыты, вдруг рухнуло сразу на 2% в то время, когда валюты были стабильны, а золото потеряло всего бакса 4. То есть быля явная манипуляция с серебром для перестановки цены и скупки его подешевле, еще и для влияния на золото. Идет уже открытая грязная игра, пошли ва-банк. И уже жертвуют фондовым пузырем, криптой, даже нефтегазом, который традиционно лоббировал Трамп, лишь бы еще хоть чуть-чуть удержать гравную пирамиду - бакс и трежеря и побольше туду загнать денег со всего мира (по крайней мере, их не покидают такие надежды, даже несмотря на начавшее избавление мира от трежерей даже некоторыми подконтрольными ФРС центробанками, которые пока спасают доллар, но трежеря уже сбрасывают, потому как в случае дефолта и полного их обесценивания их снесут за такую политику).
hxbbgaf написав:Годы усыхания будут сопровождаться гулом печатного станка и обесцениванием бакса
А могут годы засухи сопровождаться непрекращающимися ливнями? Вот за вашу вялотекущую шизофрению, о которой вы не признаетесь но которую видно даже модераторам -вас и банят. На то оно и усыхание, что гул печатного станка сможет только слегка сдержать рост бакса ко всему но вовсе не развернуть. Как раз падать бакс может только в годы всеобщего благоденствия, постоянного роста товарных активов и прочего золота с акциями и недвижимостью вкупе с постоянным ростом зарплат.Но никак не в годы кризиса перепроизводства.
hxbbgaf написав:Годы усыхания будут сопровождаться гулом печатного станка и обесцениванием бакса
А могут годы засухи сопровождаться непрекращающимися ливнями? Вот за вашу вялотекущую шизофрению, о которой вы не признаетесь но которую видно даже модераторам -вас и банят. На то оно и усыхание, что гул печатного станка сможет только слегка сдержать рост бакса ко всему но вовсе не развернуть. Как раз падать бакс может только в годы всеобщего благоденствия, постоянного роста товарных активов и прочего золота с акциями и недвижимостью вкупе с постоянным ростом зарплат.Но никак не в годы кризиса перепроизводства.
Та да, рассказывайте. Даже в Великую Депрессию, когда была реально (а не на словах) жесткая монетарная политика и даже денежная масса упала на 30%, что потом назвали ошибкой, усугубившей ситуацию, золото выросло с 20 до 35 баксов, и это несмотря на все меры по конфискации золота из ячеек и запрета владением им! Но тогда им удалось разрешить ситуацию с помощью войны, когда весь остальной мир был разрушен до основания, а Америка стала мировой фабрикой, как будут разруливать теперь? В условиях наличия ЯО остается только печатный станок либо дефолт и потом еще больший печатный станок, чтоб самим финансировать дефициты и разваливаюшиеся банки. Выбор невелик. А падать бакс может всегда, на то он и бакс, чтоб время от времени падать, долги надо обесценивать, но наиболее быстро падает он к золоту в кризисы, а не в благоденствие. В Великую депрессию подешевел сразу почти вдвое, в отмену золотого стандарта и нефтяной шок сразу в 5 раз, в начало ипотечного кризиса за 2006-2008-й почти вдвое, падение было всего полгода перед началом острого периода кризиса, а после его начала в неминуемый залив пожара баксами - более чем вдвое! На то оно и перепроизвдство, чтоб ценилось не то, чего можно наклепать, а то, чего нельзя наклепать сколько угодно. Деньги - можно.
Востаннє редагувалось hxbbgaf в П'ят 23 лис, 2018 23:54, всього редагувалось 1 раз.
Nickmess написав:kalinavalera1 где вы в киеве сейчас золото купите? последний банк был юнекс- уволился человек который золотом занимался. Если в понедельник вы захотите купить 200 грамм. то может во всех банках вместе по 10 соберете........... если не знать где в подворотне купить с риском для здоровья...ну есть еще индустриал....с кучей но
Если хотите купить - обращайтесь. Сержик подтвердит мои полномочия (с)
Three Things Cannot Be Long Hidden: The Sun, The Moon, and The Truth. ~ Buddha
И, jabba, с вашей пропутинской позицией как раз надо бы пророчить нефть по 200 и золото по 5000, а не наоборот. Хотя обесцениевание резервов и спад потребления нефти тоже на пользу не пойдет, но для путлера это лучше чем обвал цен на нефть, от которых зависит все. Я не люблю политиканство, поэтому пишу объективно, а вы оккупанта и агрессора защищаете, а нефть нет. К тому же, путя избавился от трежерей и сейчас активно скупает золото в свои ЗВР (дурак, наверное?), а вы ему поддых - падать будет и все тут. Непорядок.
Nickmess написав:kalinavalera1 где вы в киеве сейчас золото купите? последний банк был юнекс- уволился человек который золотом занимался. Если в понедельник вы захотите купить 200 грамм. то может во всех банках вместе по 10 соберете........... если не знать где в подворотне купить с риском для здоровья...ну есть еще индустриал....с кучей но
Если хотите купить - обращайтесь. Сержик подтвердит мои полномочия (с)
В банке работаете? Я б купил грамм 250 серебра, а может и 500 через пару недель.
hxbbgaf написав:И, jabba, с вашей пропутинской позицией как раз надо бы пророчить нефть по 200 и золото по 5000, а не наоборот. Хотя обесцениевание резервов и спад потребления нефти тоже на пользу не пойдет, но для путлера это лучше чем обвал цен на нефть, от которых зависит все. Я не люблю политиканство, поэтому пишу объективно, а вы оккупанта и агрессора защищаете, а нефть нет. К тому же, путя избавился от трежерей и сейчас активно скупает золото в свои ЗВР (дурак, наверное?), а вы ему поддых - падать будет и все тут. Непорядок.
У меня проукраинская позиция. Возврат колоний и дальнейшее угнетение порабощенных финно-угорских народов и эксплуатация их природных ресурсов как предыдущие 300 лет - в интересах украинцев. Ситауция парадоксальная - это Украина, как бывшая метрополия должна требовать восстановления Империи и засылать добровольцев и отпускников в Краснодар и Ростов а Россия, как вкусившая свободы бывшая колония - должна героически отбиваться и кричать оставьте нас в покое, дайте хоть пожить по человечески впервые за триста лет без вас кровопийцев. Ну а к ценам на золото и прочее сырье мои политические взгляды вообще отношения не рмеют так что я тут никому ничего не должен.
Nickmess написав:kalinavalera1 где вы в киеве сейчас золото купите? последний банк был юнекс- уволился человек который золотом занимался. Если в понедельник вы захотите купить 200 грамм. то может во всех банках вместе по 10 соберете........... если не знать где в подворотне купить с риском для здоровья...ну есть еще индустриал....с кучей но
Если хотите купить - обращайтесь. Сержик подтвердит мои полномочия (с)
В банке работаете? Я б купил грамм 250 серебра, а может и 500 через пару недель.
Серебро не держим-с. Дефицит нынче. Сам бы купил, в слитках.
Three Things Cannot Be Long Hidden: The Sun, The Moon, and The Truth. ~ Buddha