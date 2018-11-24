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драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1828182918301831
Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 11:48

  Nickmess написав:кто такой сержик и кто ему давал полномочия что то подтверждать?и вроде написал что персичному с улицы в банке. где серебро купить я знаю

Ну-с, обращайтесь в банки. Мое дело предложить, ваше дело отказаться.
Three Things Cannot Be Long Hidden: The Sun, The Moon, and The Truth. ~ Buddha
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