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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Нед 25 лис, 2018 11:48
Nickmess написав:
кто такой сержик и кто ему давал полномочия что то подтверждать?и вроде написал что персичному с улицы в банке. где серебро купить я знаю
Ну-с, обращайтесь в банки. Мое дело предложить, ваше дело отказаться.
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