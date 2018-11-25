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Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1828182918301831
Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 11:48

  Nickmess написав:кто такой сержик и кто ему давал полномочия что то подтверждать?и вроде написал что персичному с улицы в банке. где серебро купить я знаю

Ну-с, обращайтесь в банки. Мое дело предложить, ваше дело отказаться.
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 06:17

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  hxbbgaf написав:Вот за такое я бы банил на украинском форуме, но модератор почему-то банит меня. На кого работаем?


Вы даже не понимаете - как сильно не правы.
Запрещено разжигать национальную рознь. Делить людей на украинцев и "прочих иноверцев", к примеру на русских , венгров , поляков и тп.

Не все русские плохие и хотят воевать с нами, может быть окажется, что воюют между собой люди одной национальности - за свои экономические интересы. А прикрываются национальными интересами. Если короче - то суть "не все немцы - фашисты". Фашисты убили по разным подсчетам - есть разные данные, но чаще пишут про двести миллионов человек во всем мире. Но мир их наказал - сразу после войны - как могли, и с немцами весь мир после этого прекрасно ладит.

Банить нужно за разжигание национальной розни. Нужно ненавидеть - тех кто стреляет в наших людей конкретно. По- фамильно. И тех руководителей , кто инициирует конфликт. А не всех 200 000 000 русских людей. Правильно банить именно за такую дикость как национализм. Почему-то излишне много афишируют и хвалятся своей национальностью - люди не имеющие других достоинств. Это не то - чем нужно хвалиться. Сама по себе национальность - это не достижение. Хвалиться нужно своими достижениями. Ведь ясно - что каждому нравится его национальность и каждый имеет право на это. Но никто не имеет права ненавидеть другие национальности. У всех есть право любить именно свою национальность - и обязанность уважать право других людей - так же любить свою национальность тоже. Уверен - есть много порядочных русских - которым не нужна война.
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