|
|
|
Горячие новости по драгоценным металлам
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Нед 25 лис, 2018 11:48
Nickmess написав:
кто такой сержик и кто ему давал полномочия что то подтверждать?и вроде написал что персичному с улицы в банке. где серебро купить я знаю
Ну-с, обращайтесь в банки. Мое дело предложить, ваше дело отказаться.
Three Things Cannot Be Long Hidden: The Sun, The Moon, and The Truth. ~ Buddha
-
vladus17
-
-
- Повідомлень: 579
- З нами з: 21.03.14
- Подякував: 106 раз.
- Подякували: 55 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 26 лис, 2018 11:26
hxbbgaf написав: jabba написав: hxbbgaf написав:
Годы усыхания будут сопровождаться гулом печатного станка и обесцениванием бакса
А могут годы засухи сопровождаться непрекращающимися ливнями? Вот за вашу вялотекущую шизофрению, о которой вы не признаетесь но которую видно даже модераторам -вас и банят.
На то оно и усыхание, что гул печатного станка сможет только слегка сдержать рост бакса ко всему но вовсе не развернуть.
Как раз падать бакс может только в годы всеобщего благоденствия, постоянного роста товарных активов и прочего золота с акциями и недвижимостью вкупе с постоянным ростом зарплат.Но никак не в годы кризиса перепроизводства.
Та да, рассказывайте. Даже в Великую Депрессию, когда была реально (а не на словах) жесткая монетарная политика и даже денежная масса упала на 30%, что потом назвали ошибкой, усугубившей ситуацию, золото выросло с 20 до 35 баксов,
и это несмотря на все меры по конфискации золота из ячеек и запрета владением им! Но тогда им удалось разрешить ситуацию с помощью войны, когда весь остальной мир был разрушен до основания, а Америка стала мировой фабрикой, как будут разруливать теперь? В условиях наличия ЯО остается только печатный станок либо дефолт и потом еще больший печатный станок, чтоб самим финансировать дефициты и разваливаюшиеся банки. Выбор невелик.
А падать бакс может всегда, на то он и бакс, чтоб время от времени падать, долги надо обесценивать, но наиболее быстро падает он к золоту в кризисы, а не в благоденствие. В Великую депрессию подешевел сразу почти вдвое, в отмену золотого стандарта и нефтяной шок сразу в 5 раз, в начало ипотечного кризиса за 2006-2008-й почти вдвое, падение было всего полгода перед началом острого периода кризиса, а после его начала в неминуемый залив пожара баксами - более чем вдвое! На то оно и перепроизвдство, чтоб ценилось не то, чего можно наклепать, а то, чего нельзя наклепать сколько угодно. Деньги - можно.
Вы слишком однобоко освещаете процессы, приведшие к краху фондового рынка в США в октябре 29-го. Основной его причины стал перегрев фондового рынка - за 2 года при росте прибыльности компаний на чуть более 10%, Доу Джонс вырос с 220 до 360-ти (сравните с теперешними значениями). Биржевая игра так захватила все население США, что Кеннеди-старший, например, твердо решил продать свои акции после того, как чистильщик ботинок!!!, работая щетками, начал рассуждать о квартальном отчете GM. Федрезерв при этом, пытаясь охладить рынок, поднял ставку до 7% годовых, но это не помогло - брокерские конторы готовы были брать деньги под 20% годовых, и даже за рубежом. Девальвация же доллара (с 20,6 до 35-ти за унцию золота - сравните нынешние цены) произошла с марта по декабрь 33-го, после того, как президентом стал Рузвельт. Благодаря ей, Федрезерв напечатал миллиарды дополнительных долларов, влив их в банковскую систему, и дав толчок к росту экономики. Но сравнивать тогдашнюю и теперешнюю ситуацию - НЕВЕРНО.
Тогда денежная база США была КОНЕЧНА и опиралась на золотой стандарт. Сейчас стабильность экономики поддерживается денежным насосом, т.е. постоянным выпуском новых обязательств, объем которых станет критичен, видимо. не ранее 25-го-27-го годов
-
Волгарь
-
-
- Повідомлень: 5710
- З нами з: 12.10.12
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 576 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|