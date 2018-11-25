hxbbgaf написав:Годы усыхания будут сопровождаться гулом печатного станка и обесцениванием бакса
А могут годы засухи сопровождаться непрекращающимися ливнями? Вот за вашу вялотекущую шизофрению, о которой вы не признаетесь но которую видно даже модераторам -вас и банят. На то оно и усыхание, что гул печатного станка сможет только слегка сдержать рост бакса ко всему но вовсе не развернуть. Как раз падать бакс может только в годы всеобщего благоденствия, постоянного роста товарных активов и прочего золота с акциями и недвижимостью вкупе с постоянным ростом зарплат.Но никак не в годы кризиса перепроизводства.
Та да, рассказывайте. Даже в Великую Депрессию, когда была реально (а не на словах) жесткая монетарная политика и даже денежная масса упала на 30%, что потом назвали ошибкой, усугубившей ситуацию, золото выросло с 20 до 35 баксов, и это несмотря на все меры по конфискации золота из ячеек и запрета владением им! Но тогда им удалось разрешить ситуацию с помощью войны, когда весь остальной мир был разрушен до основания, а Америка стала мировой фабрикой, как будут разруливать теперь? В условиях наличия ЯО остается только печатный станок либо дефолт и потом еще больший печатный станок, чтоб самим финансировать дефициты и разваливаюшиеся банки. Выбор невелик. А падать бакс может всегда, на то он и бакс, чтоб время от времени падать, долги надо обесценивать, но наиболее быстро падает он к золоту в кризисы, а не в благоденствие. В Великую депрессию подешевел сразу почти вдвое, в отмену золотого стандарта и нефтяной шок сразу в 5 раз, в начало ипотечного кризиса за 2006-2008-й почти вдвое, падение было всего полгода перед началом острого периода кризиса, а после его начала в неминуемый залив пожара баксами - более чем вдвое! На то оно и перепроизвдство, чтоб ценилось не то, чего можно наклепать, а то, чего нельзя наклепать сколько угодно. Деньги - можно.
Вы слишком однобоко освещаете процессы, приведшие к краху фондового рынка в США в октябре 29-го. Основной его причины стал перегрев фондового рынка - за 2 года при росте прибыльности компаний на чуть более 10%, Доу Джонс вырос с 220 до 360-ти (сравните с теперешними значениями). Биржевая игра так захватила все население США, что Кеннеди-старший, например, твердо решил продать свои акции после того, как чистильщик ботинок!!!, работая щетками, начал рассуждать о квартальном отчете GM. Федрезерв при этом, пытаясь охладить рынок, поднял ставку до 7% годовых, но это не помогло - брокерские конторы готовы были брать деньги под 20% годовых, и даже за рубежом. Девальвация же доллара (с 20,6 до 35-ти за унцию золота - сравните нынешние цены) произошла с марта по декабрь 33-го, после того, как президентом стал Рузвельт. Благодаря ей, Федрезерв напечатал миллиарды дополнительных долларов, влив их в банковскую систему, и дав толчок к росту экономики. Но сравнивать тогдашнюю и теперешнюю ситуацию - НЕВЕРНО. Тогда денежная база США была КОНЕЧНА и опиралась на золотой стандарт. Сейчас стабильность экономики поддерживается денежным насосом, т.е. постоянным выпуском новых обязательств, объем которых станет критичен, видимо. не ранее 25-го-27-го годов
Волгарь написав:Вы слишком однобоко освещаете процессы, приведшие к краху фондового рынка в США в октябре 29-го. Основной его причины стал перегрев фондового рынка - за 2 года при росте прибыльности компаний на чуть более 10%, Доу Джонс вырос с 220 до 360-ти (сравните с теперешними значениями). Биржевая игра так захватила все население США, что Кеннеди-старший, например, твердо решил продать свои акции после того, как чистильщик ботинок!!!, работая щетками, начал рассуждать о квартальном отчете GM. Федрезерв при этом, пытаясь охладить рынок, поднял ставку до 7% годовых, но это не помогло - брокерские конторы готовы были брать деньги под 20% годовых, и даже за рубежом. Девальвация же доллара (с 20,6 до 35-ти за унцию золота - сравните нынешние цены) произошла с марта по декабрь 33-го, после того, как президентом стал Рузвельт. Благодаря ей, Федрезерв напечатал миллиарды дополнительных долларов, влив их в банковскую систему, и дав толчок к росту экономики. Но сравнивать тогдашнюю и теперешнюю ситуацию - НЕВЕРНО. Тогда денежная база США была КОНЕЧНА и опиралась на золотой стандарт. Сейчас стабильность экономики поддерживается денежным насосом, т.е. постоянным выпуском новых обязательств, объем которых станет критичен, видимо. не ранее 25-го-27-го годов
То смешно, за последние 9 лет насдак вырос в 7 раз! И это при нынешней капитализации. Так что настоящий пузырь сейчас. Цена бы выросла и раньше, просто она была жестко привязана тогда, держали до последнего как всегда. А до 1934-го, когда денежная масса падала, (сейчас, кстати, она не падпет, вопреки болтовне СМИ) золото тоже не дешевело. Всегда кризисы приводят к печатанию денег. Толку сравнивать те цены с нынешними номинально, что вы этим хотите сказать? Что доллар обесценился в 70 раз? Тогда печатание было ограничено, а сейчас неограничено. Это минус для золота? Когда объем станет критичным, не знает никто, но, судя по долгу, деленному на ВВП, который уже достиг 115%, это рекордные цифры, такое было последний раз только в разгаре 2-й мировой войны, после чего разрушенный остальной мир дал возможность США быстро нарастить ВВП, что будут делать теперь?
Волгарь написав:Вы слишком однобоко освещаете процессы, приведшие к краху фондового рынка в США в октябре 29-го. Основной его причины стал перегрев фондового рынка - за 2 года при росте прибыльности компаний на чуть более 10%, Доу Джонс вырос с 220 до 360-ти (сравните с теперешними значениями). Биржевая игра так захватила все население США, что Кеннеди-старший, например, твердо решил продать свои акции после того, как чистильщик ботинок!!!, работая щетками, начал рассуждать о квартальном отчете GM. Федрезерв при этом, пытаясь охладить рынок, поднял ставку до 7% годовых, но это не помогло - брокерские конторы готовы были брать деньги под 20% годовых, и даже за рубежом. Девальвация же доллара (с 20,6 до 35-ти за унцию золота - сравните нынешние цены) произошла с марта по декабрь 33-го, после того, как президентом стал Рузвельт. Благодаря ей, Федрезерв напечатал миллиарды дополнительных долларов, влив их в банковскую систему, и дав толчок к росту экономики. Но сравнивать тогдашнюю и теперешнюю ситуацию - НЕВЕРНО. Тогда денежная база США была КОНЕЧНА и опиралась на золотой стандарт. Сейчас стабильность экономики поддерживается денежным насосом, т.е. постоянным выпуском новых обязательств, объем которых станет критичен, видимо. не ранее 25-го-27-го годов
То смешно, за последние 9 лет насдак вырос в 7 раз! И это при нынешней капитализации. Так что настоящий пузырь сейчас. Цена бы выросла и раньше, просто она была жестко привязана тогда, держали до последнего как всегда. А до 1934-го, когда денежная масса падала, (сейчас, кстати, она не падпет, вопреки болтовне СМИ) золото тоже не дешевело. Всегда кризисы приводят к печатанию денег. Толку сравнивать те цены с нынешними номинально, что вы этим хотите сказать? Что доллар обесценился в 70 раз? Тогда печатание было ограничено, а сейчас неограничено. Это минус для золота? Когда объем станет критичным, не знает никто, но, судя по долгу, деленному на ВВП, который уже достиг 115%, это рекордные цифры, такое было последний раз только в разгаре 2-й мировой войны, после чего разрушенный остальной мир дал возможность США быстро нарастить ВВП, что будут делать теперь?
Обратимся к цифрам http://usdebtclock.org/ GROSS DEBT TO GDP RATIO - 105.52% Monetary BASE - 3 499 538 26/11/2018 3 900 884 26/12/2016 Простите, но Вы с цифрами обращаетесь весьма произвольно. Обесценился ли доллар за 85 лет? Конечно, но не в 70 раз, почти как выросла цена золота - раз в 35. Помните такое выражение - Никельодеон? Цена билета в кино в США действительно стоила никель - 10С (правда, перед Первой мировой). А перед кризисом з/п на заводах Форда (6 долларов в день) была просто пределом мечтаний для квалифицированного рабочего.