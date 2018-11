Форуми / Банківські метали та

Інвестиційні монети / Ринок банківських металів / Горячие новости по

драгоценным металлам Горячие новости по драгоценным металлам + Додати

тему Відповісти

на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 1828182918301831 Додано: Нед 25 лис, 2018 11:48 Nickmess написав: кто такой сержик и кто ему давал полномочия что то подтверждать?и вроде написал что персичному с улицы в банке. где серебро купить я знаю кто такой сержик и кто ему давал полномочия что то подтверждать?и вроде написал что персичному с улицы в банке. где серебро купить я знаю

Ну-с, обращайтесь в банки. Мое дело предложить, ваше дело отказаться. Ну-с, обращайтесь в банки. Мое дело предложить, ваше дело отказаться. Three Things Cannot Be Long Hidden: The Sun, The Moon, and The Truth. ~ Buddha vladus17 Повідомлень: 579 З нами з: 21.03.14 Подякував: 106 раз. Подякували: 55 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 лис, 2018 11:26 hxbbgaf написав: jabba написав: hxbbgaf написав: Годы усыхания будут сопровождаться гулом печатного станка и обесцениванием бакса Годы усыхания будут сопровождаться гулом печатного станка и обесцениванием бакса

А могут годы засухи сопровождаться непрекращающимися ливнями? Вот за вашу вялотекущую шизофрению, о которой вы не признаетесь но которую видно даже модераторам -вас и банят.

На то оно и усыхание, что гул печатного станка сможет только слегка сдержать рост бакса ко всему но вовсе не развернуть.

Как раз падать бакс может только в годы всеобщего благоденствия, постоянного роста товарных активов и прочего золота с акциями и недвижимостью вкупе с постоянным ростом зарплат.Но никак не в годы кризиса перепроизводства. А могут годы засухи сопровождаться непрекращающимися ливнями? Вот за вашу вялотекущую шизофрению, о которой вы не признаетесь но которую видно даже модераторам -вас и банят.На то оно и усыхание, что гул печатного станка сможет только слегка сдержать рост бакса ко всему но вовсе не развернуть.Как раз падать бакс может только в годы всеобщего благоденствия, постоянного роста товарных активов и прочего золота с акциями и недвижимостью вкупе с постоянным ростом зарплат.Но никак не в годы кризиса перепроизводства.

Та да, рассказывайте. Даже в Великую Депрессию, когда была реально (а не на словах) жесткая монетарная политика и даже денежная масса упала на 30%, что потом назвали ошибкой, усугубившей ситуацию, золото выросло с 20 до 35 баксов, и это несмотря на все меры по конфискации золота из ячеек и запрета владением им! Но тогда им удалось разрешить ситуацию с помощью войны, когда весь остальной мир был разрушен до основания, а Америка стала мировой фабрикой, как будут разруливать теперь? В условиях наличия ЯО остается только печатный станок либо дефолт и потом еще больший печатный станок, чтоб самим финансировать дефициты и разваливаюшиеся банки. Выбор невелик.

А падать бакс может всегда, на то он и бакс, чтоб время от времени падать, долги надо обесценивать, но наиболее быстро падает он к золоту в кризисы, а не в благоденствие. В Великую депрессию подешевел сразу почти вдвое, в отмену золотого стандарта и нефтяной шок сразу в 5 раз, в начало ипотечного кризиса за 2006-2008-й почти вдвое, падение было всего полгода перед началом острого периода кризиса, а после его начала в неминуемый залив пожара баксами - более чем вдвое! На то оно и перепроизвдство, чтоб ценилось не то, чего можно наклепать, а то, чего нельзя наклепать сколько угодно. Деньги - можно. Та да, рассказывайте.и это несмотря на все меры по конфискации золота из ячеек и запрета владением им! Но тогда им удалось разрешить ситуацию с помощью войны, когда весь остальной мир был разрушен до основания, а Америка стала мировой фабрикой, как будут разруливать теперь? В условиях наличия ЯО остается только печатный станок либо дефолт и потом еще больший печатный станок, чтоб самим финансировать дефициты и разваливаюшиеся банки. Выбор невелик.А падать бакс может всегда, на то он и бакс, чтоб время от времени падать, долги надо обесценивать, но наиболее быстро падает он к золоту в кризисы, а не в благоденствие. В Великую депрессию подешевел сразу почти вдвое, в отмену золотого стандарта и нефтяной шок сразу в 5 раз, в начало ипотечного кризиса за 2006-2008-й почти вдвое, падение было всего полгода перед началом острого периода кризиса, а после его начала в неминуемый залив пожара баксами - более чем вдвое! На то оно и перепроизвдство, чтоб ценилось не то, чего можно наклепать, а то, чего нельзя наклепать сколько угодно. Деньги - можно.

Вы слишком однобоко освещаете процессы, приведшие к краху фондового рынка в США в октябре 29-го. Основной его причины стал перегрев фондового рынка - за 2 года при росте прибыльности компаний на чуть более 10%, Доу Джонс вырос с 220 до 360-ти (сравните с теперешними значениями). Биржевая игра так захватила все население США, что Кеннеди-старший, например, твердо решил продать свои акции после того, как чистильщик ботинок!!!, работая щетками, начал рассуждать о квартальном отчете GM. Федрезерв при этом, пытаясь охладить рынок, поднял ставку до 7% годовых, но это не помогло - брокерские конторы готовы были брать деньги под 20% годовых, и даже за рубежом. Девальвация же доллара (с 20,6 до 35-ти за унцию золота - сравните нынешние цены) произошла с марта по декабрь 33-го, после того, как президентом стал Рузвельт. Благодаря ей, Федрезерв напечатал миллиарды дополнительных долларов, влив их в банковскую систему, и дав толчок к росту экономики. Но сравнивать тогдашнюю и теперешнюю ситуацию - НЕВЕРНО.

Тогда денежная база США была КОНЕЧНА и опиралась на золотой стандарт. Сейчас стабильность экономики поддерживается денежным насосом, т.е. постоянным выпуском новых обязательств, объем которых станет критичен, видимо. не ранее 25-го-27-го годов Вы слишком однобоко освещаете процессы, приведшие к краху фондового рынка в США в октябре 29-го. Основной его причины стал перегрев фондового рынка - за 2 года при росте прибыльности компаний на чуть более 10%, Доу Джонс вырос с 220 до 360-ти (сравните с теперешними значениями). Биржевая игра так захватила все население США, что Кеннеди-старший, например, твердо решил продать свои акции после того, как чистильщик ботинок!!!, работая щетками, начал рассуждать о квартальном отчете GM. Федрезерв при этом, пытаясь охладить рынок, поднял ставку до 7% годовых, но это не помогло - брокерские конторы готовы были брать деньги под 20% годовых, и даже за рубежом. Девальвация же доллара (с 20,6 до 35-ти за унцию золота - сравните нынешние цены) произошла с марта по декабрь 33-го, после того, как президентом стал Рузвельт. Благодаря ей, Федрезерв напечатал миллиарды дополнительных долларов, влив их в банковскую систему, и дав толчок к росту экономики. Но сравнивать тогдашнюю и теперешнюю ситуацию - НЕВЕРНО.Тогда денежная база США была КОНЕЧНА и опиралась на золотой стандарт. Сейчас стабильность экономики поддерживается денежным насосом, т.е. постоянным выпуском новых обязательств, объем которых станет критичен, видимо. не ранее 25-го-27-го годов Волгарь Повідомлень: 5713 З нами з: 12.10.12 Подякував: 18 раз. Подякували: 576 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 лис, 2018 13:13 Волгарь написав: Вы слишком однобоко освещаете процессы, приведшие к краху фондового рынка в США в октябре 29-го. Основной его причины стал перегрев фондового рынка - за 2 года при росте прибыльности компаний на чуть более 10%, Доу Джонс вырос с 220 до 360-ти (сравните с теперешними значениями). Биржевая игра так захватила все население США, что Кеннеди-старший, например, твердо решил продать свои акции после того, как чистильщик ботинок!!!, работая щетками, начал рассуждать о квартальном отчете GM. Федрезерв при этом, пытаясь охладить рынок, поднял ставку до 7% годовых, но это не помогло - брокерские конторы готовы были брать деньги под 20% годовых, и даже за рубежом. Девальвация же доллара (с 20,6 до 35-ти за унцию золота - сравните нынешние цены) произошла с марта по декабрь 33-го, после того, как президентом стал Рузвельт. Благодаря ей, Федрезерв напечатал миллиарды дополнительных долларов, влив их в банковскую систему, и дав толчок к росту экономики. Но сравнивать тогдашнюю и теперешнюю ситуацию - НЕВЕРНО.

Тогда денежная база США была КОНЕЧНА и опиралась на золотой стандарт. Сейчас стабильность экономики поддерживается денежным насосом, т.е. постоянным выпуском новых обязательств, объем которых станет критичен, видимо. не ранее 25-го-27-го годов Вы слишком однобоко освещаете процессы, приведшие к краху фондового рынка в США в октябре 29-го. Основной его причины стал перегрев фондового рынка - за 2 года при росте прибыльности компаний на чуть более 10%, Доу Джонс вырос(сравните с теперешними значениями). Биржевая игра так захватила все население США, что Кеннеди-старший, например, твердо решил продать свои акции после того, как чистильщик ботинок!!!, работая щетками, начал рассуждать о квартальном отчете GM. Федрезерв при этом, пытаясь охладить рынок, поднял ставку до 7% годовых, но это не помогло - брокерские конторы готовы были брать деньги под 20% годовых, и даже за рубежом. Девальвация же доллара (с 20,6 до 35-ти за унцию золота - сравните нынешние цены) произошла с марта по декабрь 33-го, после того, как президентом стал Рузвельт. Благодаря ей, Федрезерв напечатал миллиарды дополнительных долларов, влив их в банковскую систему, и дав толчок к росту экономики. Но сравнивать тогдашнюю и теперешнюю ситуацию - НЕВЕРНО.Тогда денежная база США была КОНЕЧНА и опиралась на золотой стандарт. Сейчас стабильность экономики поддерживается денежным насосом, т.е. постоянным выпуском новых обязательств, объем которых станет критичен, видимо. не ранее 25-го-27-го годов

То смешно, за последние 9 лет насдак вырос в 7 раз! И это при нынешней капитализации. Так что настоящий пузырь сейчас.

Цена бы выросла и раньше, просто она была жестко привязана тогда, держали до последнего как всегда. А до 1934-го, когда денежная масса падала, (сейчас, кстати, она не падпет, вопреки болтовне СМИ) золото тоже не дешевело. Всегда кризисы приводят к печатанию денег. Толку сравнивать те цены с нынешними номинально, что вы этим хотите сказать? Что доллар обесценился в 70 раз?

Тогда печатание было ограничено, а сейчас неограничено. Это минус для золота? Когда объем станет критичным, не знает никто, но, судя по долгу, деленному на ВВП, который уже достиг 115%, это рекордные цифры, такое было последний раз только в разгаре 2-й мировой войны, после чего разрушенный остальной мир дал возможность США быстро нарастить ВВП, что будут делать теперь? То смешно, за последние 9 лет насдак вырос в 7 раз! И это при нынешней капитализации. Так что настоящий пузырь сейчас.Цена бы выросла и раньше, просто она была жестко привязана тогда, держали до последнего как всегда. А до 1934-го, когда денежная масса падала, (сейчас, кстати, она не падпет, вопреки болтовне СМИ) золото тоже не дешевело. Всегда кризисы приводят к печатанию денег. Толку сравнивать те цены с нынешними номинально, что вы этим хотите сказать? Что доллар обесценился в 70 раз?Тогда печатание было ограничено, а сейчас неограничено. Это минус для золота? Когда объем станет критичным, не знает никто, но, судя по долгу, деленному на ВВП, который уже достиг 115%, это рекордные цифры, такое было последний раз только в разгаре 2-й мировой войны, после чего разрушенный остальной мир дал возможность США быстро нарастить ВВП, что будут делать теперь? hxbbgaf Повідомлень: 20093 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1184 раз. Подякували: 1966 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 лис, 2018 13:32 hxbbgaf написав: Волгарь написав: Вы слишком однобоко освещаете процессы, приведшие к краху фондового рынка в США в октябре 29-го. Основной его причины стал перегрев фондового рынка - за 2 года при росте прибыльности компаний на чуть более 10%, Доу Джонс вырос с 220 до 360-ти (сравните с теперешними значениями). Биржевая игра так захватила все население США, что Кеннеди-старший, например, твердо решил продать свои акции после того, как чистильщик ботинок!!!, работая щетками, начал рассуждать о квартальном отчете GM. Федрезерв при этом, пытаясь охладить рынок, поднял ставку до 7% годовых, но это не помогло - брокерские конторы готовы были брать деньги под 20% годовых, и даже за рубежом. Девальвация же доллара (с 20,6 до 35-ти за унцию золота - сравните нынешние цены) произошла с марта по декабрь 33-го, после того, как президентом стал Рузвельт. Благодаря ей, Федрезерв напечатал миллиарды дополнительных долларов, влив их в банковскую систему, и дав толчок к росту экономики. Но сравнивать тогдашнюю и теперешнюю ситуацию - НЕВЕРНО.

Тогда денежная база США была КОНЕЧНА и опиралась на золотой стандарт. Сейчас стабильность экономики поддерживается денежным насосом, т.е. постоянным выпуском новых обязательств, объем которых станет критичен, видимо. не ранее 25-го-27-го годов Вы слишком однобоко освещаете процессы, приведшие к краху фондового рынка в США в октябре 29-го. Основной его причины стал перегрев фондового рынка - за 2 года при росте прибыльности компаний на чуть более 10%, Доу Джонс вырос(сравните с теперешними значениями). Биржевая игра так захватила все население США, что Кеннеди-старший, например, твердо решил продать свои акции после того, как чистильщик ботинок!!!, работая щетками, начал рассуждать о квартальном отчете GM. Федрезерв при этом, пытаясь охладить рынок, поднял ставку до 7% годовых, но это не помогло - брокерские конторы готовы были брать деньги под 20% годовых, и даже за рубежом. Девальвация же доллара (с 20,6 до 35-ти за унцию золота - сравните нынешние цены) произошла с марта по декабрь 33-го, после того, как президентом стал Рузвельт. Благодаря ей, Федрезерв напечатал миллиарды дополнительных долларов, влив их в банковскую систему, и дав толчок к росту экономики. Но сравнивать тогдашнюю и теперешнюю ситуацию - НЕВЕРНО.Тогда денежная база США была КОНЕЧНА и опиралась на золотой стандарт. Сейчас стабильность экономики поддерживается денежным насосом, т.е. постоянным выпуском новых обязательств, объем которых станет критичен, видимо. не ранее 25-го-27-го годов

То смешно, за последние 9 лет насдак вырос в 7 раз! И это при нынешней капитализации. Так что настоящий пузырь сейчас.

Цена бы выросла и раньше, просто она была жестко привязана тогда, держали до последнего как всегда. А до 1934-го, когда денежная масса падала, (сейчас, кстати, она не падпет, вопреки болтовне СМИ) золото тоже не дешевело. Всегда кризисы приводят к печатанию денег. Толку сравнивать те цены с нынешними номинально, что вы этим хотите сказать? Что доллар обесценился в 70 раз?

Тогда печатание было ограничено, а сейчас неограничено. Это минус для золота? Когда объем станет критичным, не знает никто, но, судя по долгу, деленному на ВВП, который уже достиг 115% , это рекордные цифры, такое было последний раз только в разгаре 2-й мировой войны, после чего разрушенный остальной мир дал возможность США быстро нарастить ВВП, что будут делать теперь? То смешно, за последние 9 лет насдак вырос в 7 раз! И это при нынешней капитализации. Так что настоящий пузырь сейчас.Цена бы выросла и раньше, просто она была жестко привязана тогда, держали до последнего как всегда. А до 1934-го, когда денежная масса падала, (сейчас, кстати,вопреки болтовне СМИ) золото тоже не дешевело. Всегда кризисы приводят к печатанию денег. Толку сравнивать те цены с нынешними номинально,Тогда печатание было ограничено, а сейчас неограничено. Это минус для золота? Когда объем станет критичным, не знает никто, но, судя, это рекордные цифры, такое было последний раз только в разгаре 2-й мировой войны, после чего разрушенный остальной мир дал возможность США быстро нарастить ВВП, что будут делать теперь?

Обратимся к цифрам

http://usdebtclock.org/

GROSS DEBT TO GDP RATIO - 105.52%

Monetary BASE - 3 499 538 26/11/2018

3 900 884 26/12/2016

Простите, но Вы с цифрами обращаетесь весьма произвольно.

Обесценился ли доллар за 85 лет? Конечно, но не в 70 раз, почти как выросла цена золота - раз в 35. Помните такое выражение - Никельодеон?

Цена билета в кино в США действительно стоила никель - 10С (правда, перед Первой мировой). А перед кризисом з/п на заводах Форда (6 долларов в день) была просто пределом мечтаний для квалифицированного рабочего. Обратимся к цифрамПростите, но Вы с цифрами обращаетесь весьма произвольно.Обесценился ли доллар за 85 лет? Конечно, но не в 70 раз, почти как выросла цена золота - раз в 35. Помните такое выражение - Никельодеон?Цена билета в кино в США действительно стоила никель - 10С (правда, перед Первой мировой). А перед кризисом з/п на заводах Форда (6 долларов в день) была просто пределом мечтаний для квалифицированного рабочего. Волгарь Повідомлень: 5713 З нами з: 12.10.12 Подякував: 18 раз. Подякували: 576 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 лис, 2018 22:42 Волгарь написав: Обратимся к цифрам

http://usdebtclock.org/

GROSS DEBT TO GDP RATIO - 105.52%

Monetary BASE - 3 499 538 26/11/2018

3 900 884 26/12/2016

Простите, но Вы с цифрами обращаетесь весьма произвольно.

Обесценился ли доллар за 85 лет? Конечно, но не в 70 раз, почти как выросла цена золота - раз в 35. Помните такое выражение - Никельодеон?

Цена билета в кино в США действительно стоила никель - 10С (правда, перед Первой мировой). А перед кризисом з/п на заводах Форда (6 долларов в день) была просто пределом мечтаний для квалифицированного рабочего. Обратимся к цифрамПростите, но Вы с цифрами обращаетесь весьма произвольно.Обесценился ли доллар за 85 лет? Конечно, но не в 70 раз, почти как выросла цена золота - раз в 35. Помните такое выражение - Никельодеон?Цена билета в кино в США действительно стоила никель - 10С (правда, перед Первой мировой). А перед кризисом з/п на заводах Форда (6 долларов в день) была просто пределом мечтаний для квалифицированного рабочего.

105.52 - это если брать ВВП по последнему кварталу и пересчитывать в год, а если взять за последний полный год, то выйдет больше. В любом случае, недалеко ушли. 10 лет назад было 60.

С монетарной базой у вас вранье. В ноябре 2016-го было 3,349.3, а сейчас 3,738.2.

https://www.federalreserve.gov/releases/h6/current/

Вы поменяли местами цифры? Зачем? Вы - манипулятор? И вообще, смотреть надо М2, монетарная база - это сейчас далеко не все.

Почему золото выросло в 35 раз, если оно 85 лет назад было 20, а сейчас 1220 и это после падения? Вы, я вижу, с цифрами обращаетесь не менее произвольно. 105.52 - это если брать ВВП по последнему кварталу и пересчитывать в год, а если взять за последний полный год, то выйдет больше. В любом случае, недалеко ушли. 10 лет назад было 60.С монетарной базой у вас вранье. В ноябре 2016-го было 3,349.3, а сейчас 3,738.2.Вы поменяли местами цифры? Зачем? Вы - манипулятор? И вообще, смотреть надо М2, монетарная база - это сейчас далеко не все.Почему золото выросло в 35 раз, если оно 85 лет назад было 20, а сейчас 1220 и это после падения? Вы, я вижу, с цифрами обращаетесь не менее произвольно. hxbbgaf Повідомлень: 20093 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1184 раз. Подякували: 1966 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1828182918301831 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостейМодератори: Ірина_