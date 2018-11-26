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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1828182918301831
Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 11:48

  Nickmess написав:кто такой сержик и кто ему давал полномочия что то подтверждать?и вроде написал что персичному с улицы в банке. где серебро купить я знаю

Ну-с, обращайтесь в банки. Мое дело предложить, ваше дело отказаться.
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 11:26

  hxbbgaf написав:
  jabba написав:
  hxbbgaf написав:Годы усыхания будут сопровождаться гулом печатного станка и обесцениванием бакса

А могут годы засухи сопровождаться непрекращающимися ливнями? Вот за вашу вялотекущую шизофрению, о которой вы не признаетесь но которую видно даже модераторам -вас и банят.
На то оно и усыхание, что гул печатного станка сможет только слегка сдержать рост бакса ко всему но вовсе не развернуть.
Как раз падать бакс может только в годы всеобщего благоденствия, постоянного роста товарных активов и прочего золота с акциями и недвижимостью вкупе с постоянным ростом зарплат.Но никак не в годы кризиса перепроизводства.

Та да, рассказывайте. Даже в Великую Депрессию, когда была реально (а не на словах) жесткая монетарная политика и даже денежная масса упала на 30%, что потом назвали ошибкой, усугубившей ситуацию, золото выросло с 20 до 35 баксов, и это несмотря на все меры по конфискации золота из ячеек и запрета владением им! Но тогда им удалось разрешить ситуацию с помощью войны, когда весь остальной мир был разрушен до основания, а Америка стала мировой фабрикой, как будут разруливать теперь? В условиях наличия ЯО остается только печатный станок либо дефолт и потом еще больший печатный станок, чтоб самим финансировать дефициты и разваливаюшиеся банки. Выбор невелик.
А падать бакс может всегда, на то он и бакс, чтоб время от времени падать, долги надо обесценивать, но наиболее быстро падает он к золоту в кризисы, а не в благоденствие. В Великую депрессию подешевел сразу почти вдвое, в отмену золотого стандарта и нефтяной шок сразу в 5 раз, в начало ипотечного кризиса за 2006-2008-й почти вдвое, падение было всего полгода перед началом острого периода кризиса, а после его начала в неминуемый залив пожара баксами - более чем вдвое! На то оно и перепроизвдство, чтоб ценилось не то, чего можно наклепать, а то, чего нельзя наклепать сколько угодно. Деньги - можно.

Вы слишком однобоко освещаете процессы, приведшие к краху фондового рынка в США в октябре 29-го. Основной его причины стал перегрев фондового рынка - за 2 года при росте прибыльности компаний на чуть более 10%, Доу Джонс вырос с 220 до 360-ти (сравните с теперешними значениями). Биржевая игра так захватила все население США, что Кеннеди-старший, например, твердо решил продать свои акции после того, как чистильщик ботинок!!!, работая щетками, начал рассуждать о квартальном отчете GM. Федрезерв при этом, пытаясь охладить рынок, поднял ставку до 7% годовых, но это не помогло - брокерские конторы готовы были брать деньги под 20% годовых, и даже за рубежом. Девальвация же доллара (с 20,6 до 35-ти за унцию золота - сравните нынешние цены) произошла с марта по декабрь 33-го, после того, как президентом стал Рузвельт. Благодаря ей, Федрезерв напечатал миллиарды дополнительных долларов, влив их в банковскую систему, и дав толчок к росту экономики. Но сравнивать тогдашнюю и теперешнюю ситуацию - НЕВЕРНО.
Тогда денежная база США была КОНЕЧНА и опиралась на золотой стандарт. Сейчас стабильность экономики поддерживается денежным насосом, т.е. постоянным выпуском новых обязательств, объем которых станет критичен, видимо. не ранее 25-го-27-го годов
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 13:13

  Волгарь написав:Вы слишком однобоко освещаете процессы, приведшие к краху фондового рынка в США в октябре 29-го. Основной его причины стал перегрев фондового рынка - за 2 года при росте прибыльности компаний на чуть более 10%, Доу Джонс вырос с 220 до 360-ти (сравните с теперешними значениями). Биржевая игра так захватила все население США, что Кеннеди-старший, например, твердо решил продать свои акции после того, как чистильщик ботинок!!!, работая щетками, начал рассуждать о квартальном отчете GM. Федрезерв при этом, пытаясь охладить рынок, поднял ставку до 7% годовых, но это не помогло - брокерские конторы готовы были брать деньги под 20% годовых, и даже за рубежом. Девальвация же доллара (с 20,6 до 35-ти за унцию золота - сравните нынешние цены) произошла с марта по декабрь 33-го, после того, как президентом стал Рузвельт. Благодаря ей, Федрезерв напечатал миллиарды дополнительных долларов, влив их в банковскую систему, и дав толчок к росту экономики. Но сравнивать тогдашнюю и теперешнюю ситуацию - НЕВЕРНО.
Тогда денежная база США была КОНЕЧНА и опиралась на золотой стандарт. Сейчас стабильность экономики поддерживается денежным насосом, т.е. постоянным выпуском новых обязательств, объем которых станет критичен, видимо. не ранее 25-го-27-го годов

То смешно, за последние 9 лет насдак вырос в 7 раз! И это при нынешней капитализации. Так что настоящий пузырь сейчас.
Цена бы выросла и раньше, просто она была жестко привязана тогда, держали до последнего как всегда. А до 1934-го, когда денежная масса падала, (сейчас, кстати, она не падпет, вопреки болтовне СМИ) золото тоже не дешевело. Всегда кризисы приводят к печатанию денег. Толку сравнивать те цены с нынешними номинально, что вы этим хотите сказать? Что доллар обесценился в 70 раз?
Тогда печатание было ограничено, а сейчас неограничено. Это минус для золота? Когда объем станет критичным, не знает никто, но, судя по долгу, деленному на ВВП, который уже достиг 115%, это рекордные цифры, такое было последний раз только в разгаре 2-й мировой войны, после чего разрушенный остальной мир дал возможность США быстро нарастить ВВП, что будут делать теперь?
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 13:32

  hxbbgaf написав:
  Волгарь написав:Вы слишком однобоко освещаете процессы, приведшие к краху фондового рынка в США в октябре 29-го. Основной его причины стал перегрев фондового рынка - за 2 года при росте прибыльности компаний на чуть более 10%, Доу Джонс вырос с 220 до 360-ти (сравните с теперешними значениями). Биржевая игра так захватила все население США, что Кеннеди-старший, например, твердо решил продать свои акции после того, как чистильщик ботинок!!!, работая щетками, начал рассуждать о квартальном отчете GM. Федрезерв при этом, пытаясь охладить рынок, поднял ставку до 7% годовых, но это не помогло - брокерские конторы готовы были брать деньги под 20% годовых, и даже за рубежом. Девальвация же доллара (с 20,6 до 35-ти за унцию золота - сравните нынешние цены) произошла с марта по декабрь 33-го, после того, как президентом стал Рузвельт. Благодаря ей, Федрезерв напечатал миллиарды дополнительных долларов, влив их в банковскую систему, и дав толчок к росту экономики. Но сравнивать тогдашнюю и теперешнюю ситуацию - НЕВЕРНО.
Тогда денежная база США была КОНЕЧНА и опиралась на золотой стандарт. Сейчас стабильность экономики поддерживается денежным насосом, т.е. постоянным выпуском новых обязательств, объем которых станет критичен, видимо. не ранее 25-го-27-го годов

То смешно, за последние 9 лет насдак вырос в 7 раз! И это при нынешней капитализации. Так что настоящий пузырь сейчас.
Цена бы выросла и раньше, просто она была жестко привязана тогда, держали до последнего как всегда. А до 1934-го, когда денежная масса падала, (сейчас, кстати, она не падпет, вопреки болтовне СМИ) золото тоже не дешевело. Всегда кризисы приводят к печатанию денег. Толку сравнивать те цены с нынешними номинально, что вы этим хотите сказать? Что доллар обесценился в 70 раз?
Тогда печатание было ограничено, а сейчас неограничено. Это минус для золота? Когда объем станет критичным, не знает никто, но, судя по долгу, деленному на ВВП, который уже достиг 115%, это рекордные цифры, такое было последний раз только в разгаре 2-й мировой войны, после чего разрушенный остальной мир дал возможность США быстро нарастить ВВП, что будут делать теперь?

Обратимся к цифрам
http://usdebtclock.org/
GROSS DEBT TO GDP RATIO - 105.52%
Monetary BASE - 3 499 538 26/11/2018
3 900 884 26/12/2016
Простите, но Вы с цифрами обращаетесь весьма произвольно.
Обесценился ли доллар за 85 лет? Конечно, но не в 70 раз, почти как выросла цена золота - раз в 35. Помните такое выражение - Никельодеон?
Цена билета в кино в США действительно стоила никель - 10С (правда, перед Первой мировой). А перед кризисом з/п на заводах Форда (6 долларов в день) была просто пределом мечтаний для квалифицированного рабочего.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 22:42

  Волгарь написав:Обратимся к цифрам
http://usdebtclock.org/
GROSS DEBT TO GDP RATIO - 105.52%
Monetary BASE - 3 499 538 26/11/2018
3 900 884 26/12/2016
Простите, но Вы с цифрами обращаетесь весьма произвольно.
Обесценился ли доллар за 85 лет? Конечно, но не в 70 раз, почти как выросла цена золота - раз в 35. Помните такое выражение - Никельодеон?
Цена билета в кино в США действительно стоила никель - 10С (правда, перед Первой мировой). А перед кризисом з/п на заводах Форда (6 долларов в день) была просто пределом мечтаний для квалифицированного рабочего.

105.52 - это если брать ВВП по последнему кварталу и пересчитывать в год, а если взять за последний полный год, то выйдет больше. В любом случае, недалеко ушли. 10 лет назад было 60.
С монетарной базой у вас вранье. В ноябре 2016-го было 3,349.3, а сейчас 3,738.2.
https://www.federalreserve.gov/releases/h6/current/
Вы поменяли местами цифры? Зачем? Вы - манипулятор? И вообще, смотреть надо М2, монетарная база - это сейчас далеко не все.
Почему золото выросло в 35 раз, если оно 85 лет назад было 20, а сейчас 1220 и это после падения? Вы, я вижу, с цифрами обращаетесь не менее произвольно.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 09:31

  hxbbgaf написав:
  Волгарь написав:Обратимся к цифрам
http://usdebtclock.org/
GROSS DEBT TO GDP RATIO - 105.52%
Monetary BASE - 3 499 538 26/11/2018
3 900 884 26/12/2016
Простите, но Вы с цифрами обращаетесь весьма произвольно.
Обесценился ли доллар за 85 лет? Конечно, но не в 70 раз, почти как выросла цена золота - раз в 35. Помните такое выражение - Никельодеон?
Цена билета в кино в США действительно стоила никель - 10С (правда, перед Первой мировой). А перед кризисом з/п на заводах Форда (6 долларов в день) была просто пределом мечтаний для квалифицированного рабочего.

105.52 - это если брать ВВП по последнему кварталу и пересчитывать в год, а если взять за последний полный год, то выйдет больше. В любом случае, недалеко ушли. 10 лет назад было 60.
С монетарной базой у вас вранье. В ноябре 2016-го было 3,349.3, а сейчас 3,738.2.
https://www.federalreserve.gov/releases/h6/current/
Вы поменяли местами цифры? Зачем? Вы - манипулятор? И вообще, смотреть надо М2, монетарная база - это сейчас далеко не все.
Почему золото выросло в 35 раз, если оно 85 лет назад было 20, а сейчас 1220 и это после падения? Вы, я вижу, с цифрами обращаетесь не менее произвольно.

Простите, но МАНИПУЛИРУЕТЕ ЦИФРАМИ ИМЕННО ВЫ!
https://www.federalreserve.gov/releases/h6/current/
Money Stock Measures. Billions of dollars.
M1
Извините, но агрегат M1, который Вы приводи те - это вовсе не ДЕНЕЖНАЯ БАЗА (т.е. сумма физически существующих наличных и безналичных денег), о которой написал я, а ДЕНЕЖНАЯ МАССА, т.е. наличные+вклады до востребования/чеки и т.д.
А M2 - ЭТО ВООБЩЕ НЕ ДЕНЬГИ - ЭТО ДЕНЕЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Т.е. если вкладчики (физики и юрики) вдруг решат одномоментно изъять из банков все свои депозиты (ПОТРЕБУЮТ СВОИ ДЕНЬГИ), то чисто физически этого не произойдет, потому что их ТРЕБОВАНИЯ упрутся в размер корсчетов банков - физического безнала, как раз и входящего в ДЕНЕЖНУЮ БАЗУ.
Золото было 20,6 до весны 33-го - прихода Рузвельта к власти. А к началу 34-го, т.е. именно 85 лет назад - уже 35 долларов за унцию.
Ну, а если подытожить, уж простите за откровенность, Ваши алармистские простыни с предсказаниями краха ФСЕГО и резкого роста стоимости золота (видимо здорово влетели на нем) - НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ СЕАНС ПСИХОТЕРАПИИ. Уверяю Вас, минимум до конца 19-го (минимум) никаких резких роста в золоте НЕ БУДЕТ.
Волгарь
 
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