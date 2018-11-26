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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1829183018311832
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 14:35

Ну, так и что по вашей ссылке снизилось М0 или М1?
val1963766
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 14:59

  val1963766 написав:Ну, так и что по вашей ссылке снизилось М0 или М1?

Не M0 и не M1,представляющие собой разновидности ДЕНЕЖНОЙ МАССЫ,с 16-го по 18-ый уменьшился размер ДЕНЕЖНОЙ БАЗЫ, т.е. количество физических денег в обращении. Соответственно снижается денежное предложение и растет цена денег - в результате растет доходность депозитов и гособлигаций. Еще недавно 10-ти летки приносили около 1,8% годовых, сейчас - более 3%. Именно поэтому я и предсказываю, ЧТО НИКАКОГО СЕРЬЕЗНОГО ДВИЖЕНИЯ ПОКА В ЗОЛОТЕ НЕ БУДЕТ.
Золото - защитный актив, и инвесторы не будут рисковать без нужды, пока можно стабильно, без риска зарабатывать реальные деньги на tresuares.
Волгарь
 
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