val1963766 написав:
Ну, так и что по вашей ссылке снизилось М0 или М1?
Не M0 и не M1,представляющие собой разновидности ДЕНЕЖНОЙ МАССЫ,с 16-го по 18-ый уменьшился размер ДЕНЕЖНОЙ БАЗЫ, т.е. количество физических денег в обращении. Соответственно снижается денежное предложение и растет цена денег - в результате растет доходность депозитов и гособлигаций. Еще недавно 10-ти летки приносили около 1,8% годовых, сейчас - более 3%. Именно поэтому я и предсказываю, ЧТО НИКАКОГО СЕРЬЕЗНОГО ДВИЖЕНИЯ ПОКА
В ЗОЛОТЕ НЕ БУДЕТ.
Золото - защитный актив, и инвесторы не будут рисковать без нужды, пока можно стабильно, без риска зарабатывать реальные деньги на tresuares.