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Горячие новости по драгоценным металлам
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Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Сер 28 лис, 2018 09:23
val1963766 написав:
Так на том сайте денежная база в узком определении или в широком? Там не сказано.
Что-то вы мутите, если не считать деньги в банках деньгами, то так можно далеко заехать. В современном мире. Если долларов всего 3.5 трюлика, то как американцы умудряются за год рефинансировать свой долг на большую сумму, только процентов уже полтрюлика. И кто скупает фонду на триллионы, если не десятки триллионов все эти годы. Нереально это.
Ничего не мучу. Насчет того, является ли американская monetary base в узком или широком определении, я пытаюсь безуспешно разобраться уже несколько лет.
Вероятно, В ШИРОКОМ (хотя самого такого понятия там, видимо, нет) поскольку масса наличных в обращении значительно меньше этой суммы, т.е. включает деньги на корсетах банков в Федрезерве.
Годовой объем выпуска ВСЕХ американских обязательств, вероятно, сейчас около 11 трлн. в год (2-ой год пытаюсь выяснить эту инфу, но с сайтом simfy.org, где ее публиковали раньше, связаться не могу - протокол не поддерживается). Насчет нереально - простите, а как ВВП в 20+ триллионов долларов обслуживается 3,5 трлн. долларов? Как российский ВВП в 100 трлн. обслуживается 11 трлн. рублей, как украинcкий ВВП в 3,3 трлн. обслуживается денежной базой в 300 с небольшим миллиардов?
БОЛЕЕ ЧЕМ РЕАЛЬНО!
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Волгарь
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Додано: Сер 28 лис, 2018 11:25
Волгарь написав: val1963766 написав:
Так на том сайте денежная база в узком определении или в широком? Там не сказано.
Что-то вы мутите, если не считать деньги в банках деньгами, то так можно далеко заехать. В современном мире. Если долларов всего 3.5 трюлика, то как американцы умудряются за год рефинансировать свой долг на большую сумму, только процентов уже полтрюлика. И кто скупает фонду на триллионы, если не десятки триллионов все эти годы. Нереально это.
Ничего не мучу. Насчет того, является ли американская monetary base в узком или широком определении, я пытаюсь безуспешно разобраться уже несколько лет.
Вероятно, В ШИРОКОМ (хотя самого такого понятия там, видимо, нет) поскольку масса наличных в обращении значительно меньше этой суммы, т.е. включает деньги на корсетах банков в Федрезерве.
Годовой объем выпуска ВСЕХ американских обязательств, вероятно, сейчас около 11 трлн. в год (2-ой год пытаюсь выяснить эту инфу, но с сайтом simfy.org, где ее публиковали раньше, связаться не могу - протокол не поддерживается). Насчет нереально - простите, а как ВВП в 20+ триллионов долларов обслуживается 3,5 трлн. долларов? Как российский ВВП в 100 трлн. обслуживается 11 трлн. рублей, как украинcкий ВВП в 3,3 трлн. обслуживается денежной базой в 300 с небольшим миллиардов?
БОЛЕЕ ЧЕМ РЕАЛЬНО!
Так и я о том, что глупо учитывать только денежную базу, это далеко не все деньги.
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val1963766
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Додано: Сер 28 лис, 2018 12:03
val1963766 написав: Волгарь написав: val1963766 написав:
Так на том сайте денежная база в узком определении или в широком? Там не сказано.
Что-то вы мутите, если не считать деньги в банках деньгами, то так можно далеко заехать. В современном мире. Если долларов всего 3.5 трюлика, то как американцы умудряются за год рефинансировать свой долг на большую сумму, только процентов уже полтрюлика. И кто скупает фонду на триллионы, если не десятки триллионов все эти годы. Нереально это.
Ничего не мучу. Насчет того, является ли американская monetary base в узком или широком определении, я пытаюсь безуспешно разобраться уже несколько лет.
Вероятно, В ШИРОКОМ (хотя самого такого понятия там, видимо, нет) поскольку масса наличных в обращении значительно меньше этой суммы, т.е. включает деньги на корсетах банков в Федрезерве.
Годовой объем выпуска ВСЕХ американских обязательств, вероятно, сейчас около 11 трлн. в год (2-ой год пытаюсь выяснить эту инфу, но с сайтом simfy.org, где ее публиковали раньше, связаться не могу - протокол не поддерживается). Насчет нереально - простите, а как ВВП в 20+ триллионов долларов обслуживается 3,5 трлн. долларов? Как российский ВВП в 100 трлн. обслуживается 11 трлн. рублей, как украинcкий ВВП в 3,3 трлн. обслуживается денежной базой в 300 с небольшим миллиардов?
БОЛЕЕ ЧЕМ РЕАЛЬНО!
Так и я о том, что глупо учитывать только денежную базу, это далеко не все деньги.
ФИЗИЧЕСКИ СУЩЕСТВУЮЩИЕ ДЕНЬГИ (В ДАННОМ СЛУЧАЕ ДОЛЛАРЫ)- ФСЕ.
И это азбучные истины любой БС в мире. Другое дело, что ДЕНЕЖНАЯ МАССА в Европе/США или РФ/Украине (ее агрегаты) не совсем идентичны. Например у первых двух в ходу банковские чеки (и при съеме, например, квартиры могут кроме предоплаты за первые несколько месяцев попросить отсроченные чеки на весь срок для гарантии). У нас и у вас такой инструмент как чековые книжки у физического лица вообще существует лишь в теории.
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Волгарь
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